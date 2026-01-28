Investigadores de CBP tienen acceso limitado a pruebas en la investigación interna sobre la muerte de Alex Pretti

Por Shimon Prokupecz, Holmes Lybrand y Evan Perez, CNN

Los investigadores encargados de la investigación interna de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre la muerte de Alex Pretti han tenido acceso limitado a la información y a la evidencia obtenida por la agencia investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el FBI, dijo a CNN un funcionario de las fuerzas del orden que fue informado sobre el asunto.

De acuerdo con el informe, un agente y un funcionario de la CBP dispararon sus armas reglamentarias durante el incidente, segundos después de que otro agente gritara varias veces: “¡Tiene un arma!”

La investigación interna, liderada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP, envió el primer informe oficial sobre el tiroteo al Congreso el martes.

Sin embargo, el funcionario policial dijo a CNN que la Oficina de Responsabilidad Profesional no ha podido acceder a las pruebas solicitadas al HSI, una agencia que normalmente colabora en estas investigaciones internas, lo que representa una diferencia significativa respecto a investigaciones anteriores.

No obstante, los investigadores pudieron revisar las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados en el incidente antes de enviar el informe inicial al Congreso.

Por separado, tanto en la investigación federal como en la interna de la CBP, autoridades locales afirman que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el FBI no han compartido ninguna prueba recabada en el caso hasta ahora.

Un juez federal en Minnesota otorgó una orden de restricción temporal que prohíbe a las agencias federales destruir o alterar pruebas relacionadas con el tiroteo.

“Los investigadores federales no han compartido ninguna información con los agentes de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés)”, dijo Michael Ernster, portavoz de la BCA, a CNN este miércoles. “Nuestra propia investigación sobre este incidente sigue abierta”.

Tras una llamada con el presidente Donald Trump el lunes, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó en un comunicado que Trump accedió a permitir que la investigación estatal continúe.

“El presidente estuvo de acuerdo en hablar con su Departamento de Seguridad Nacional para asegurar que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota pueda realizar una investigación independiente, como sería lo habitual”, señaló Walz en su comunicado tras la llamada con Trump.

Walz dijo a Anderson Cooper de CNN esta semana que Tom Homan —el zar de la frontera en la Casa Blanca, enviado por Trump a Minnesota tras el tiroteo— le aseguró que hablaría con el director del FBI, Kash Patel, sobre los problemas entre los investigadores estatales y federales.

“Dijo que llamaría a Kash Patel al respecto”, afirmó Walz.

El FBI suele liderar este tipo de investigaciones, pero en este caso ha cedido protagonismo al HSI, incluso entregando el arma de Pretti a esa agencia. El FBI inicialmente envió el arma a su laboratorio local para pruebas estándar.

El HSI también tiene en su poder el teléfono de Pretti y otras pruebas recogidas en la escena, y un pequeño grupo de investigadores del HSI ha estado revisando grabaciones del incidente y videos de hasta 30 cámaras corporales usadas por los agentes ese día.

