El Departamento de Justicia espera publicar pronto sus archivos de Epstein, dicen altos funcionarios

Los principales líderes del Departamento de Justicia dijeron en una presentación judicial el martes que esperan publicar los archivos del departamento relacionados con Jeffrey Epstein “en el corto plazo”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, el secretario de Justicia adjunto, Todd Blanche, y el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, dijeron a dos jueces federales que el departamento no podía “proporcionar una fecha específica” sobre cuándo completaría su revisión de los archivos.

La actualización llega en un momento en que el Departamento de Justicia se enfrenta a una enorme presión para publicar todos sus archivos tras la aprobación, en noviembre, de una ley por parte del Congreso, con un apoyo casi unánime, que le otorgó al departamento el 19 de diciembre de 2025 como fecha límite para hacerlo. Epstein, el delincuente sexual convicto acusado de abusar de decenas de menores de edad, se suicidó en 2019.

La presentación, una carta enviada a los jueces Richard Berman y Paul Engelmayer del Distrito Sur de Nueva York, es la última actualización del Departamento de Justicia mientras continúa revisando y publicando materiales.

Los funcionarios escribieron en la carta que “el Departamento ha revisado millones de páginas de materiales” junto con grabaciones de video y audio y ha logrado “progresos sustanciales” en la identificación de documentos y la finalización de las redacciones para proteger a las víctimas.

“El Departamento no puede proporcionar una fecha específica en este momento y advierte que sus procesos en curso, incluidos sus controles de calidad y preparativos del sistema de gestión de documentos, pueden requerir esfuerzos adicionales para garantizar la protección de la información de identificación de las víctimas y al mismo tiempo cumplir con las amplias demandas de la Ley”, decía la carta.

La carta indicaba que las iniciativas del Departamento de Justicia han incluido una revisión manual por parte de cientos de abogados, agentes y otros profesionales del Departamento, quienes han dedicado días y semanas a esta labor. CNN informó previamente sobre la ardua tarea del departamento para revisar los documentos, solicitando a fiscales de carrera de Florida que se ofrecieran como voluntarios durante las vacaciones de invierno para ayudar a redactar los documentos.

Los archivos se componen de documentos, videos, fotografías y archivos de audio que se encuentran en el sistema principal de gestión electrónica de casos del FBI y provienen, en gran medida, de las dos principales investigaciones del FBI sobre Epstein, en Florida y Nueva York, que abarcaron décadas. Un memorando del FBI de julio de 2025 afirmaba que el departamento había descubierto “más de 300 gigabytes de datos y pruebas físicas” durante una revisión del material de investigación.

El Departamento de Justicia dijo a principios de este mes que había publicado 12.285 documentos (menos del 1 %) de sus archivos relacionados con Epstein, y que más de 2 millones de documentos aún estaban bajo revisión.

Una encuesta de CNN realizada por SSRS entre el 9 y el 12 de enero encontró que pocos estadounidenses están satisfechos con la cantidad de evidencia publicada en el caso Epstein, y la mayoría dice que cree que el gobierno está ocultando información intencionalmente.

Dos tercios de los estadounidenses afirmaron que el gobierno federal está ocultando intencionalmente información sobre el caso Epstein que debería publicarse, mientras que solo el 16 % afirmó que el gobierno está haciendo un esfuerzo por divulgar toda la información posible. El resto afirmó no haber escuchado suficiente sobre el caso como para opinar.

