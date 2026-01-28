Amazon anuncia el despido de otros 16.000 empleados

Por Jordan Valinsky, CNN

Amazon despedirá a 16.000 empleados, la segunda ronda de recortes masivos de personal en tres meses, mientras lucha por mejorar su posición en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial.

En una publicación de blog el miércoles, la compañía afirmó que necesitaba simplificar los procesos para agilizar la toma de decisiones.

“Hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo la burocracia, aumentando la responsabilidad y eliminando trámites innecesarios”, declaró Beth Galetti, vicepresidenta sénior de recursos humanos de Amazon.

A finales de octubre, Amazon anunció el despido de 14.000 empleados corporativos, siguiendo la visión del CEO Andy Jassy de operar como la startup más grande del mundo. Jassy busca que la empresa mantenga su agilidad para adaptarse rápidamente a los cambios que la inteligencia artificial está generando en el sector tecnológico.

Galetti afirmó en la publicación de blog que estas oleadas de despidos no se convertirán en una práctica habitual, a pesar de que Jassy predijo que Amazon continuaría reduciendo su plantilla debido a la inteligencia artificial. En cambio, Amazon está evaluando la “responsabilidad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y realizando los ajustes necesarios”, explicó Galetti.

Sin embargo, añadió que Amazon contratará personal en áreas estratégicas y funciones que son fundamentales para su futuro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.