Una persona está en estado crítico tras tiroteo que involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Una persona se encuentra en estado crítico después de un tiroteo que involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Arivaca, Arizona, informaron las autoridades.

El FBI solicitó la ayuda del Departamento del Sheriff del Condado de Pima para liderar la investigación sobre el uso de la fuerza que involucra al agente y está realizando una investigación paralela, indicó el departamento en un comunicado de prensa.

“Pedimos a la comunidad que se mantenga paciente y comprensiva mientras avanza esta investigación”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. “PCSD examinará a fondo todos los aspectos del incidente; sin embargo, estas investigaciones son complejas y requieren tiempo”.

Arivaca tiene unos 600 habitantes y está ubicada a una hora al sur de Tucson, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. para obtener más detalles.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.