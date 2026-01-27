Defensores del derecho a portar armas condenan la retórica del Gobierno sobre el arma de Alex Pretti. Trump fue aún más lejos

Por Aaron Blake, CNN

El Gobierno de Trump tenía poco margen de maniobra después de que un agente federal volviera a disparar y causar la muerte de una persona este fin de semana en Minneapolis.

Quizá la mejor defensa que pudo articular fue señalar que Alex Pretti llevaba un arma, a pesar de que la portaba legalmente, de que no hay indicios de que la haya blandido y de que un video mostró que ya había sido desarmado antes de que perdiera la vida.

Como era de esperarse, eso no cayó bien.

Resulta que la base del partido, integrada en gran parte por defensores de la Segunda Enmienda, no recibió con agrado la idea de que el simple hecho de estar armado pudiera darle al Gobierno más derecho a usar fuerza letal contra una persona. Es comprensible que quienes ven las armas como un baluarte contra la tiranía gubernamental consideren ese criterio como potencialmente problemático.

Así que cuando varios funcionarios del Gobierno de Trump recurrieron a ese argumento, los grupos proarmas reaccionaron.

El tema pudo haberse desvanecido después, mientras la administración adoptaba en general un tono más conciliador sobre el tiroteo en Minnesota. Pero el presidente Donald Trump lo ha devuelto ahora al centro del debate. Y, de hecho, ha ido más allá que los funcionarios que inicialmente encendieron la molestia de los grupos proarmas.

Al hablar con reporteros el martes, Trump dijo que no estaba de acuerdo con la afirmación infundada del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, quien calificó a Pretti como un “aspirante a asesino”. Pero luego continuó.

“Dicho esto, no se puede tener armas”, dijo Trump. “No se puede entrar con armas. Simplemente no se puede”.

Un reportero le preguntó a Trump cómo conciliaba eso con la Segunda Enmienda. Pero Trump no dio marcha atrás.

“No se puede entrar con armas, no se puede hacer eso”, dijo. “Pero es un incidente muy lamentable”.

Trump repitió esos comentarios más tarde esa misma tarde en Iowa.

“Ciertamente, no debería haber estado portando un arma”, dijo Trump.

Y añadió: “No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera dos cargadores completamente llenos. Eso es mucha cosa mala”.

Los comentarios de Trump van más allá de los de otros funcionarios, que en general habían enmarcado sus críticas en torno a las confrontaciones con las fuerzas del orden y a las intenciones de Pretti. Ellos no habían sugerido que fuera incorrecto portar armas en una protesta, punto.

Bill Essayli, fiscal federal en California, provocó inicialmente la indignación de los defensores de las armas al decir: “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, hay una alta probabilidad de que estén legalmente justificados para dispararte”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo un señalamiento similar sobre ser “confrontado por las fuerzas del orden”. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aludió a portar un arma mientras se “obstruye e impide” la labor de los agentes del orden.

Cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del FBI, Kash Patel, mencionaron el arma, sugirieron que era una prueba de las intenciones de Pretti.

“Nadie que quiera ser pacífico llega a una protesta con un arma de fuego cargada con dos cargadores completos”, dijo Patel.

Trump, en cambio, ha descartado ahora la idea de que Pretti tuviera malas intenciones. Y sus comentarios no se cuidaron de decir que las armas son peligrosas en el contexto de interacciones con las fuerzas del orden. Ha dicho repetidamente que Pretti no debería haber tenido un arma en una protesta, sin matices.

Entonces, ¿qué hacen los grupos proarmas frente a eso?

Algunos ya se han pronunciado.

Dudley Brown, presidente de la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas, dijo a CNN que los comentarios de Trump fueron “claramente erróneos” e “incorrectos”. Argumentó que incluso puede ser un “deber moral” ir armado a una protesta.

“Me comuniqué con una gran cantidad de personas dentro de la administración a un nivel muy alto. Y solo les envié tres letras: W.T.F.”, dijo Brown sobre los comentarios de funcionarios del gobierno en los últimos días. “Y luego pasa esto”.

Otro grupo, Gun Owners of America, también expresó su rechazo.

“Absolutamente se puede caminar portando armas, y absolutamente se puede protestar pacíficamente estando armado”, dijo a CNN el vicepresidente sénior del grupo, Erich Pratt. “Tenemos la Primera y la Segunda Enmiendas para proteger el derecho a protestar estando armado, una tradición histórica estadounidense que se remonta al Motín del Té de Boston”.

El grupo también difundió un clip de los comentarios de Trump en X y prometió: “GOA exigirá cuentas a cualquier administración”.

El mayor grupo defensor del derecho a portar armas es, por supuesto, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Durante el fin de semana, llamó la atención al calificar los comentarios de Essayli como “peligrosos e incorrectos”.

“Las voces públicas responsables deberían esperar a que concluya una investigación completa, no hacer generalizaciones ni demonizar a ciudadanos que cumplen la ley”, publicó la NRA en X el sábado por la noche.

Los comentarios de Trump parecerían encajar claramente en esa misma crítica. La NRA aún no ha respondido a una solicitud de comentarios de CNN.

