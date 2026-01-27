Abierto de Australia: sorpresas, confirmaciones y las marcas que se rompieron y aún podrían lograrse

Por Juan Alvarado, CNN en Español

El Abierto de Australia está llegando a su etapa de definición y ya se alcanzaron varias marcas en lo que va de la competencia.

El español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking de la ATP, sigue en la carrera por conseguir el último título de torneo de Grand Slam que le falta. El murciano ya conquistó Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero aún no pudo imponerse en el Abierto de Australia en Melbourne.

De conseguirlo, el español se convertirá en el sexto jugador en lograr el llamado Grand Slam de carrera, es decir, ganar los cuatro campeonatos más grandes del circuito. Los tenistas que están en esta selecta lista son André Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Rod Laver.

Por su parte, el serbio Novak Djokovic sigue sumando récords a su exitosa carrera.

El ganador de 24 títulos de torneos Grand Slam primero alcanzó su victoria número 100 en el Abierto de Australia, tras superar a Pedro Martínez en sets corridos en la primera ronda del certamen.

Esa misma semana, ‘Nole’ alcanzó una nueva marca, al registrar su triunfo número 400 en torneos mayores o de Grand Slam, al vencer también en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Estas cifras ubican al serbio como el tenista con mejor rendimiento dentro de los torneos de Grand Slam, superando el registro de Federer y Nadal por más de 30 victorias a cada uno.

La bielorrusa Aryna Sabalenka sigue demostrando que es la tenista del momento en la WTA, alcanzando su octava semifinal consecutiva en torneos de Grand Slam sobre canchas de cemento.

Si la actual número 1 del mundo gana este Abierto de Australia alcanzará a las leyendas Martina Hingis y Maria Sharapova con 5 títulos de torneos de Grand Slam en su palmarés.

El primer torneo de Grand Slam del año no ha sido ajeno a las sorpresas.

En la rama masculina se destacó la participación del estadounidense Learner Tien. El joven de 20 años derrotó en los octavos de final al experimentado tenista Daniil Medvedev en sets corridos. ´

Tien forma parte de un grupo de tenistas menores de 21 años que prometen, y que también integran el brasileño Joao Fonseca y el checo Jakub Menšík.

La jugadora estadounidense Iva Jović es hasta el momento la sorpresa de la rama femenina. Con solo 18 años derrotó a la actual número 8 del ranking mundial de la WTA, Jasmine Paolini.

La aventura de Jović en Australia solo terminó cuando se enfrentó a la número 1, Sabalenka, en la ronda de los cuartos de final.

