Tormenta invernal y frío brutal en EE.UU. dejan más de una docena de muertos y cortes prolongados de energía

Eric Levenson y Mary Gilbert, CNN

Chris Dobry salió de su casa el domingo y se encontró cara a cara con árboles caídos y gruesas capas de hielo cubriendo las líneas eléctricas en su vecindario de Greenwood, Mississippi.

“La tormenta de hielo en Mississippi está causando estragos”, escribió Dobry en una publicación de Facebook. “Sin electricidad, líneas caídas y los árboles literalmente se están partiendo”.

Le dijo a CNN que “puede tomar días” recuperar la electricidad. Mientras tanto, ha estado usando su chimenea de gas para calentarse.

La experiencia de Dobry ofrece una muestra de las secuelas paralizantes de la enorme tormenta invernal que dejó nieve y hielo en todo Estados Unidos, causando más de una docena de muertos y, en su punto máximo, cortando la electricidad a más de un millón de clientes en medio de un frío estremecedor.

Al menos 12 muertes relacionadas con la tormenta y el frío se reportaron en Massachusetts, Tennessee, Kansas, Nueva York, Texas, Louisiana y Michigan.

El hielo de la tormenta ha causado importantes cortes de energía en el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, Louisiana, Mississippi y Tennessee.

Mientras tanto, más de 200 millones de personas están bajo alertas de frío por temperaturas gélidas que persistirán durante días, extendiendo el sufrimiento hasta finales de esta semana. El frío brutal está estableciendo nuevos récords diarios de bajas temperaturas en las Llanuras. Se espera que más récords caigan en el Sur y el Este mientras el frío continúe al menos durante esta semana.

El daño más significativo a la infraestructura se produjo en una franja del Sur, donde el hielo volvió resbaladizas las carreteras, rompió ramas de árboles y cargó las líneas eléctricas. El norte de Mississippi y Nashville, Tennessee, en particular, enfrentan períodos prolongados de recuperación debido a la cantidad de árboles y líneas eléctricas caídas.

Al mediodía del lunes, había alrededor de 750.000 clientes sin electricidad, incluidos 250.000 en Tennessee, más de 150.000 en Mississippi y más de 120.000 en Louisiana.

Los árboles y las líneas eléctricas que aún siguen en pie podrían romperse en los próximos días bajo la continua presión del propio hielo. Media pulgada de hielo —que se registró en 12 estados durante esta tormenta— puede añadir hasta 220 kilogramos de peso a las líneas eléctricas.

Los fuertes vientos también pueden llevar árboles y líneas eléctricas a su punto de ruptura. Se esperan ráfagas de viento de hasta 40 km/h en partes del sureste el lunes.

La extensión de la tormenta significa que gran parte del país está lidiando de alguna manera con sus secuelas. El lunes, la nieve cubría poco más del 56 % de los 48 estados continentales, y al menos 30 centímetros de nueve cayeron en 18 estados, desde Nuevo México hasta Maine.

El Central Park de la ciudad de Nueva York registró poco más de 27 centímetros de nieve, una acumulación que sacó a relucir las habilidades del snowboarder olímpico Shaun White.

Viajar por carretera será peligroso, mientras que el tráfico aéreo casi se detuvo el domingo. Las aerolíneas cancelaron más de 11.600 vuelos el domingo, según FlightAware, el día de mayor número de cancelaciones desde que el covid-19 detuvo los viajes en marzo de 2020. Alrededor de 4.500 vuelos estadounidenses también fueron cancelados el lunes, afectando a los principales aeropuertos desde Dallas hasta Boston.

El Centro de Predicción del Tiempo había advertido antes de la tormenta sobre una “acumulación catastrófica de hielo”, y esa previsión se cumplió en partes del sur.

Las reparaciones y la restauración de la infraestructura eléctrica en el norte de Mississippi serán “prolongadas” debido a los daños generalizados y las condiciones inseguras, dijo el director general de la Northeast Mississippi Electric Power Association (NEMEPA), Keith Hayward, en una publicación en redes sociales.

“El daño a los árboles y la vegetación es devastador”, dijo Hayward.

Alrededor de 24.000 clientes de NEMEPA, más del 75 % de sus clientes, seguían sin electricidad en el norte de Mississippi al mediodía del lunes, según PowerOutage.US. La tormenta ha roto postes y derribado líneas en toda la zona.

Hayward dijo que esta tormenta fue peor que la histórica tormenta de hielo de 1994 en Mississippi, cuando los cortes de energía tardaron 23 días en restablecerse. Aunque las mejoras modernas pueden acelerar las reparaciones en comparación con 1994, Hayward advirtió que la restauración no será rápida. Las cuadrillas detuvieron temporalmente el trabajo durante la noche por seguridad.

En Tennessee, esta tormenta marcó el mayor número de cortes de energía al mismo tiempo en la historia del Nashville Electric Service, con un pico de 230.000, dijo la empresa de servicios públicos en una actualización el lunes por la mañana en X.

Supera los 200.000 cortes alcanzados durante el dañino derecho de mayo de 2020, que fue uno de los mayores cortes de energía registrados por la empresa en la ciudad.

La compañía dijo que había restablecido la energía a 60.000 clientes en el área metropolitana de Nashville el lunes por la mañana, pero otros 175.000 clientes seguían sin electricidad. Se reportaron al menos 97 postes rotos en toda su área de servicio y más de 70 circuitos de distribución estaban fuera de servicio y siendo restaurados.

Nayeli Jaramillo-Plata, Ella Nilsen, Nic F. Anderson, Linda Lam, Briana Waxman y Pete Muntean de CNN contribuyeron a este informe.