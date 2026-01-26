Nasry Asfura asume la Presidencia de Honduras sin tiempo para perder. Estos son 4 desafíos clave que tiene en lo inmediato

Por Anabella González, CNN en Español

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, asume la presidencia este 27 de enero sin tiempo que perder. Pesan sobre él no solo el ajustado margen con el que fue declarado ganador de la elección luego de un controversial escrutinio de votos, sino también los desafíos económicos en un país con más del 60 % de pobreza, instituciones débiles y un reclamo generalizado contra la corrupción.

Ampliamente respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el sello del Partido Nacional (PNH), Asfura logró convertirse en el próximo presidente de Honduras y suceder a Xiomara Castro planteando un modelo de gobierno que se aleja de las ideas de la izquierda.

Y aunque Asfura asegura que tiene la intención de luchar contra la corrupción, deberá empezar por reconstruir la reputación de su propio partido, afectado por la condena por cargos de narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, luego indultado y liberado por Trump.

El empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, tiene un escenario político y económico desafiante que, apuntan analistas consultados por CNN, podría pesar sobre su gobernabilidad en el corto plazo.

El estrecho margen de victoria y el prolongado retraso de tres semanas en la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que incluyó fallas en el sistema, acusaciones de fraude de los demás candidatos, tanto de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, como de la candidata de Libre, Rixi Moncada, “han socavado aún más la ya frágil confianza pública en el proceso electoral” de Honduras, dice a CNN Cecilia Godoy, analista para Latinoamérica y el Caribe del Economic Intelligence Unit (EIU).

Lo que la ciudadanía de Honduras percibió como semanas de opacidad, con un proceso que tuvo falencias y numerosos cuestionamientos, podría traerle consecuencias a un gobierno que apenas empieza.

“Hubo complicaciones, es una historia larga, pero al final se aclararon. Al final ahí están los datos, datos reales”, dijo Asfura en entrevista con el programa Conclusiones, de CNN, tras la declaratoria del Consejo Electoral.

Godoy analiza que el proceso no logró generar una amplia aceptación política y que es probable que eso “acorte el período de ‘luna de miel’ de Asfura, y pese sobre la gobernabilidad durante su mandato”.

Josué Murillo, analista y director para Honduras, Guatemala y El Salvador de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), dice que el proceso ha dejado una carga y una gran insatisfacción en la sociedad hondureña, un descontento que el nuevo gobierno tendrá la tarea de subsanar mediante la reconstrucción de la confianza.

Una forma de hacerlo, dice Murillo, es que Asfura muestre “voluntad política” para trabajar con el Congreso nacional “en reformas electorales o en una nueva ley que contemple mecanismos como la segunda vuelta”, al referirse al estrecho margen que hubiese podido dirimir la situación con Nasralla, que quedó finalmente en segundo lugar por poco más de 27.000 votos.

La descentralización de servicios públicos y recursos es clave para llevar oportunidades y desarrollo en la gestión de los 298 municipios de Honduras, asegura Asfura.

Durante este mandato tiene el desafío de bajar los índices del 60,1 % de pobreza y 38,3 % de pobreza extrema, según cifras oficiales de 2025. El acceso al empleo también es un tema para resolver: más de dos millones de hondureños tuvieron problemas de empleo durante el último año, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

“Sin dudas un desafío es mejorar el acceso al empleo, el costo de vida y disminuir la migración por motivos económicos”, dice Murillo. Agrega que mejorar las oportunidades económicas requiere de estrategias no solo desde el Poder Ejecutivo, sino también de “hacer mancuerna” con el Congreso, “promoviendo iniciativas que fomenten el empleo digno y mejoren las condiciones de vida para la población”.

Los grupos en situación de vulnerabilidad, suma, “han sido descuidados históricamente por todos los gobiernos que han llegado a la silla presidencial”.

Fernando Anduray, de la comisión de transición de Nasry Asfura, dice que la pobreza y el empleo son temas centrales del mandato que comienza este 27 de enero. “Debemos inmediatamente proceder a recuperar la capacidad de generar riqueza. Generación de empleo, ponerle dinero a la gente en su bolsa a través de un empleo y todos los servicios básicos de la dignidad del ser humano: una salud digna, una educación digna moderna”, dijo a CNN.

En ese panorama, las remesas tienen gran importancia. Honduras recibió en 2025 más de US$ 12.000 millones que enviaron hondureños que viven en el exterior, según cifras del Banco Central del país.

“Los hondureños seguimos siendo incapaces de generar ingresos por trabajo adecuado. Dependemos muchísimo de las remesas que nos mandan los familiares de muchas familias en Honduras y mientras se sostenga una situación de este tipo va ser muy difícil que el país salga adelante”, dijo a CNN Julio Raudales, analista económico.

La analista del Economic Intelligence Unit explica que hay otro factor a tener en cuenta que podría complejizar el panorama: dice que, si bien las remesas a Honduras y a la región en general aumentaron más de un 20 % interanual en 2025, es improbable que este ritmo se mantenga. “El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, el aumento de las deportaciones y las menores perspectivas laborales para los migrantes indocumentados reducirán el número de hondureños que pueden enviar dinero a casa”, considera.

Una desaceleración en el ritmo de las remesas podría “afectar desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos”, incrementar las fluctuaciones de precios y traer un mayor riesgo de descontento social, dice Godoy.

La acumulación de reservas y la estabilidad externa también se verían comprometidas, agrega. “Las remesas también son una fuente crucial de divisas en un momento en que las exportaciones han tenido un rendimiento inferior”.

“Espero que se erradique la corrupción total que hay en nuestro país”, dice a CNN Adalberto Flores, jubilado, desde las calles de Tegucigalpa.

Durante su campaña electoral, Asfura aseguró que tiene la intención de luchar contra la corrupción en su país, uno de los reclamos principales de los hondureños a la clase política.

Parece un desafío difícil. El Partido Nacional que preside quedó perjudicado luego de la sentencia al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, si bien luego fue indultado y liberado por Trump.

Asfura aseguró en una entrevista con CNN que su partido “está cambiando continuamente” con nuevos dirigentes jóvenes y que salió fortalecido luego de las elecciones internas de marzo pasado.

“Si ellos dicen que es un partido político renovado, es importante que ponga gente con ética y capaz en los puestos clave del gobierno. Si pone las mismas caras que circundaron la corrupción de cuando Orlando Hernández, vamos a saber que es más de lo mismo y que los resultados van a ser similares”, analiza Murillo.

Cambiar la percepción ciudadana sobre este tema no es tarea sencilla. “Este legado sigue afectando en la imagen pública del partido y socava los esfuerzos de Asfura por presentarse como una ruptura creíble con el pasado”, explica Godoy, especialista en temas políticos y económicos de la región.

Además de Orlando Hernández, el propio Asfura también fue acusado por malversación de fondos cuando era alcalde y esto fue desestimado por el Tribunal Superior de Cuentas. Uno de los casos aún está pendiente y él afirmó que seguirá defendiéndose. “No la debo, no la temo (…) Puedo ver a la gente directamente a la cara, a los ojos. No tengo nada que esconder”, afirmó antes de los comicios.

Marlon Argucia, docente de educación primaria, parece haber perdido la esperanza de que algo cambie. “¿Qué podemos esperar si vuelven los mismos que estuvieron doce años y lo que hicieron fue un desastre en el país, lo dejaron completamente en ruinas?”, dice.

El descontento también es señal de que, ante alguna otra situación de presunta corrupción, la tolerancia podría ser menor y desembocar en una reacción ciudadana. “Es probable que cualquier nueva acusación de irregularidades, ya sea fundamentada o no, tenga una fuerte repercusión en los votantes, erosione la confianza en su liderazgo y aumente el riesgo de movilización social”, advierte Godoy.

El exalcalde y dirigente del conservador Partido Nacional ha dejado claro su objetivo de tener una relación cercana con Estados Unidos.

Días antes de los comicios, tuvo un apoyo rotundo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que él atribuye a la confianza del mandatario estadounidense en su trayectoria política.

Reconoce que Estados Unidos es el socio comercial más importante y cercano de Honduras, con quien tienen lazos imposibles de soslayar. Entre otras cosas, son más de 2 millones de hondureños los que viven en EE.UU., lo que beneficia al país con el envío de remesas.

Tras el triunfo electoral, la primera reunión de Asfura fue con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien visitó en el Departamento de Estado. “Reafirmamos nuestro compromiso para profundizar la alianza Estados Unidos-Honduras para hacer nuestro hemisferio más próspero”, publicó Rubio en X junto a una foto de ambos, sonrientes.

“Una alineación más estrecha con Estados Unidos podría impulsar una mayor asistencia para el desarrollo e inversión, pero es poco probable que logre concesiones comerciales significativas o cambios en la política migratoria estadounidense”, considera Godoy.

Para Murillo, las reuniones que mantuvo luego con otros líderes como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, responden a una idea de alineamiento con las ideas de Trump de “fortalecer un bloque de derecha”.

Una de las incógnitas es cómo manejará Honduras su relación con China, el segundo socio comercial más importante seguido de Estados Unidos y “una fuente clave de financiamiento para el desarrollo de proyectos de infraestructura”, señala la analista del EIU.

Este vínculo bilateral tiene dos aspectos clave a observar, dicen los especialistas consultados por CNN: qué pasará con la ruptura de relaciones con Taiwán y el reconocimiento de “una sola China” que impulsó el gobierno de Xiomara Castro en 2023, y que, de revertirse, conllevaría grandes riesgos; y también la tensión que pueda generar el marcado acercamiento de Honduras a Estados Unidos.

En la región el panorama no es menos complejo. “Es probable que su enfoque sea menos simpatizante hacia los regímenes de izquierda en Venezuela, Cuba y Nicaragua”, dice Godoy, que prevé que Asfura podría buscar acercarse a sus homólogos conservadores, como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para fortalecer la cooperación en temas de seguridad y políticas de mercado.

En el caso puntual de Venezuela, puede que la incertidumbre que rodea al gobierno actual a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, también reconfigurando sus relaciones con Estados Unidos, genere algún tipo de vinculación diplomática entre ambos países, analiza el director de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.

A fines de diciembre, Asfura planteó que no había democracia en Venezuela y que, con la ofensiva militar en el Caribe, Estados Unidos estaba buscando “proteger” a su población.

Frente a un panorama que se presenta complejo, algunos hondureños eligen sin embargo dar su voto de confianza. “Las expectativas yo las miro bien porque “Papi” es bueno. El “Papi” es trabajador, ojalá que lo que prometa lo cumpla”, dijo a CNN Máximo Cañizales, jubilado.

Conocido popularmente como “Tito” o “Papi a la orden”, Asfura insiste en proyectar, desde el inicio de su carrera política, la imagen de un líder cercano a la gente, con vocación de servicio y con capacidad de resolver los problemas de los hondureños.

En su trayectoria política fue regidor municipal, diputado y alcalde de la capital, Tegucigalpa, durante dos periodos. Ahora le espera quizás el rol más desafiante de su carrera, y las circunstancias apremian.

Con información de Elvin Sandoval.