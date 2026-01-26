Gregory Bovino, el polémico comandante general de la Patrulla Fronteriza, abandonaría Minneapolis el martes, según fuentes

Por Priscilla Alvarez, Kristen Holmes, Kaitlan Collins y Michael Williams

Se espera que el comandante gemeral de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y algunos de sus agentes salgan de Minneapolis el martes y regresen a sus respectivos sectores, según tres fuentes familiarizadas con las discusiones, dejando de lado a un actor clave en la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump.

La medida se produce después de que el presidente Donald Trump anunciara que enviaba al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, a Minneapolis tras el mortal tiroteo de un ciudadano estadounidense el sábado. La Casa Blanca ha dicho que se espera que Homan dirija las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también suspendió el acceso de Bovino a sus cuentas de redes sociales con efecto inmediato, según una fuente familiarizada con el asunto. Durante el fin de semana, Bovino había discutido con legisladores en línea, respondiendo a sus publicaciones en X sobre el tiroteo.

Un funcionario dijo que la salida de Bovino fue una “decisión mutua”. Fuentes indicaron que se espera que algunos agentes de la Patrulla Fronteriza permanezcan en la ciudad.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Patrulla Fronteriza, para comentarios.

Funcionarios del Gobierno se quedaron profundamente frustrados este fin de semana por cómo Bovino y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem manejaron las repercusiones del mortal tiroteo de Alex Pretti en Minneapolis, según fuentes. Según un funcionario, Trump pasó varias horas entre el domingo y lunes viendo la cobertura de las noticias y se mostró insatisfecho con la imagen que daba su Gobierno. CNN informó previamente que Noem estuvo en contacto con la Casa Blanca durante todo el sábado.

Otros dicen que Bovino, quien se convirtió en el rostro de la operación de cumplimiento de la ley migratoria de Trump en Minnesota, empeoró la situación al afirmar que Pretti pretendía “masacrar” a los agentes federales. Se sentó para una entrevista con CNN y realizó una conferencia de prensa el domingo, pero ninguna de las dos apariciones logró apaciguar las críticas a la respuesta y contradicciones del Gobierno, dijeron funcionarios a CNN.

Altos funcionarios comenzaron a discutir la salida de Bovino de Minnesota el domingo por la tarde, según un funcionario de alto rango.

Los asistentes también se molestaron después de que Noem llamara a Pretti un “terrorista interno” y lo acusara de blandir su arma, adquirida legalmente, una afirmación que no fue respaldada por evidencia en video.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt marcó distancia entre la Casa Blanca y la etiqueta de terrorista interno durante la rueda de prensa del lunes, argumentando que no era una postura que Trump hubiera adoptado personalmente. No dijo específicamente que Bovino saliera de Minnesota, pero señaló que Homan sería el “principal punto de contacto sobre el terreno en Minneapolis” y que Bovino “continuaría liderando” las operaciones de la agencia a nivel nacional.

Que Homan sea el hombre clave del Gobierno en Minneapolis también se considera un desaire a Noem, quien ha estado en una lucha de poder con el zar de la frontera durante meses. Tras anunciarse el nuevo puesto de Homan, un funcionario de la Casa Blanca quiso dejar claro que Noem sigue contando con la confianza de Trump.

Bovino llevaba casi tres décadas en su carrera con la Patrulla Fronteriza cuando fue seleccionado el año pasado de su puesto como jefe del sector El Centro de la agencia, en el sur de California, para liderar los despliegues masivos y altamente visibles de fuerzas federales del orden en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans.

En cada una de esas ciudades, las tácticas agresivas de los agentes bajo el mando de Bovino generaron críticas de funcionarios locales, quienes alegaron que eran utilizados por el presidente como un garrote contra localidades dirigidas principalmente por demócratas. Sus tácticas de mano dura, incluyendo redadas migratorias en estacionamientos y romper ventanas de autos, habían alimentado la consternación entre algunos miembros del Gobierno de Trump, incluso dentro de su propia agencia, durante semanas, y se volvieron aún más polémicas tras el mortal tiroteo del sábado.

Bovino y sus agentes solían participar en demostraciones de fuerza altamente coreografiadas y publicitadas. Y Bovino destacaba como el único agente que no cubría su rostro cuando descendían sobre estaciones de servicio y tiendas Home Depot y Target.

En Chicago, fue reprendido por una jueza federal que determinó que su versión de haber sido golpeado en la cabeza con una piedra antes de usar gas lacrimógeno no era creíble.

“La evidencia en video finalmente desmintió esto”, dijo la jueza Sara Ellis, quien estaba al frente de un caso sobre las tácticas de mano dura empleadas por agentes federales en Chicago.

“El acusado Bovino admitió que mintió”, afirmó.

