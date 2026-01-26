España expulsa al embajador de Nicaragua en respuesta a la “injusta expulsión” del español en Managua

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ordenó este domingo la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, “en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua”, confirmaron desde el Ministerio a CNN.

“El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua” añadieron desde la Cancillería, desde donde confirmaron que lo habitual es que el personal diplomático expulsado abandone el país dentro de las 48 horas posteriores a la notificación.

Paralelamente, informaron que el embajador de España en Managua, Sergi Farré, así como el número dos de la legación diplomática en Nicaragua, expulsados en las últimas horas, ya se encuentran camino a España.

CNN pidió comentarios al Gobierno de Nicaragua y está a la espera de respuesta.

