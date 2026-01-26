“El cerebro de nuestros niños no está en venta”: Macron quiere acelerar prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Por Pierre P Bairin y Christian Edwards, CNN

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que quiere que su Gobierno agilice el proceso legal para garantizar que la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años esté vigente antes del inicio del próximo curso escolar en septiembre.

“El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta”, declaró Macron en un video publicado el sábado por la noche por BFMTV, afiliada francesa de CNN. “Sus emociones no están en venta ni se pueden manipular, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”.

“Estamos prohibiendo las redes sociales para menores de 15 años y vamos a prohibir los teléfonos móviles en nuestros institutos. Creo que esta es una norma clara: clara para nuestros adolescentes, clara para las familias, clara para el profesorado”, enfatizó. Un número creciente de países occidentales busca promulgar una legislación exhaustiva para proteger a los jóvenes de los posibles daños de las redes sociales, tras la histórica ley australiana de diciembre que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en Instagram, TikTok, Facebook y otras plataformas.

El anuncio de Macron se produjo días después de que el Gobierno británico anunciara que está considerando una serie de medidas para mantener la seguridad infantil en línea, incluyendo la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años.

La prohibición francesa está liderada por Laure Miller, diputada del partido Renacimiento de Macron. En una entrevista con el canal de televisión asociado al parlamento francés, Miller afirmó que el Gobierno debía tomar medidas porque “actualmente no existe ningún tipo de verificación de edad”.

“Se puede introducir cualquier fecha de nacimiento y acceder a la plataforma. Lo que queremos imponer a las plataformas, mediante la aplicación estricta de la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA), es una verificación de edad real al acceder a una red social. Esto lo cambia todo, porque los usuarios tendrán que demostrar si son mayores o menores de 15 años”, declaró.

Si bien admitió que “siempre habrá maneras” de eludir las restricciones, afirmó que Francia debería “al menos intervenir en la protección de los menores en línea”.

Tras la prohibición de Australia, más de 4,7 millones cuentas de redes sociales consideradas propiedad de menores de 16 años han sido desactivadas o eliminadas, según declaró el primer ministro Anthony Albanese el mes pasado.

En aquel momento, Albanese declaró a CNN que su Gobierno había implementado la prohibición porque “sabemos que se está causando daño social y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad como gobierno de responder a las súplicas de los padres y también a la campaña de los jóvenes que dicen: ‘Déjennos ser niños’”.

En vísperas de la prohibición, Albanese se dirigió a los adolescentes australianos en un video, instándolos a “comenzar un nuevo deporte, aprender a tocar un nuevo instrumento o leer ese libro que lleva tiempo en la estantería”.

Elon Musk, propietario de X, manifestó su oposición a la prohibición en 2024, afirmando que la propuesta parece “una guerra encubierta para controlar el acceso a internet de todos los australianos”. Sin embargo, X ha acatado las medidas.

Un impulso para la prohibición australiana fue un libro del psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, publicado en 2024. Cuando la esposa del primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, leyó “La generación ansiosa”, que argumenta que las redes sociales han corroído la salud mental de los niños, comenzó a darle a su esposo un resumen nocturno de su contenido. “Más te vale hacer algo al respecto”, le dijo a Malinauskas, quien pronto encargó un proyecto de ley sobre posibles soluciones en el estado, que posteriormente se convirtió en una campaña federal.

El argumento básico del libro es que hemos sobreprotegido a nuestros hijos en el mundo real y los hemos desprotegido en línea. Nos equivocamos en ambos puntos, declaró Haidt a CNN en 2024. Como solución, el libro proponía prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas y en las redes sociales para los menores de 16 años.

