Confusión e interrogantes: ¿En qué punto se encuentran las investigaciones sobre la muerte de Alex Pretti?

Dos días después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional dispararan y mataran a Alex Pretti, está en curso una investigación confusa.

El Departamento de Justicia no ha abierto pesquisas sobre derechos civiles, ha sido instalado un centro de coordinación de crisis en Minneapolis para investigar a los manifestantes y altos funcionarios de la administración Trump no han confirmado si Pretti estaba desarmado antes del tiroteo.

La agencia de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) está liderando las indagaciones federal sobre el tiroteo, según los funcionarios, con el FBI actuando en un papel de apoyo, incluso procesando evidencia física.

“Estamos en posesión del arma de fuego”, dijo el domingo el director del FBI, Kash Patel, sobre el arma de Pretti, y agregó que el FBI la analizaría en su propio laboratorio.

Si bien HSI no ha llevado a cabo pesquisas penales sobre incidentes de uso de la fuerza por parte de las autoridades federales, ha asistido, coordinado y apoyado dichas investigaciones cuando ha sido necesario, afirman exfuncionarios del DHS.

Es inusual que codirijan investigaciones con el FBI.

La indagación, una de varias que se están llevando a cabo sobre el tiroteo, fue iniciada por funcionarios públicos en las horas posteriores al tiroteo, quienes transmitieron narrativas contrapuestas y conclusiones firmes en ausencia de evidencia, lo que aumenta la probabilidad de que cualquier resultado al que se llegue sea examinada por un público escéptico.

Hasta el lunes por la tarde, un pequeño grupo de investigadores estaba revisando imágenes públicas del incidente y videos tomados de hasta 30 cámaras corporales que los oficiales, incluidos varios involucrados en el incidente, llevaban ese día.

Momentos antes de su muerte, Pretti aparece en un video de la escena moviéndose entre un agente del DHS y una mujer a quien los funcionarios empujaron al suelo.

El agente rocía a Pretti con un irritante químico y lo obliga a arrodillarse antes de que varios otros se le acercan rápidamente, con otros uniformados de pie sobre él y empujándolo al suelo mientras parece resistirse.

Un análisis de video de CNN parece mostrar a un funcionario federal de inmigración quitándole un arma a Alex Pretti justo antes de que otros le dispararan fatalmente.

En la confusión y el forcejeo con Pretti, se puede escuchar a uno de los agentes, que participó en la refriega, preguntar tras los disparos: “¿quién tenía un arma?”, según una fuente cercana.

Los videos recopilados en el lugar de los hechos están siendo revisados ​​internamente.

Los investigadores también han realizado entrevistas con los agentes y todavía están en las primeras etapas de la averiguación.

Durante administraciones demócratas y republicanas anteriores, el Departamento de Justicia investigó si los agentes del orden utilizaron fuerza excesiva en tiroteos en los que estuvieron involucrados.

En esos casos, las fuerzas de seguridad locales solicitan la ayuda del FBI y sus amplios recursos, y ambos trabajan juntos para reunir meticulosamente pruebas, realizar entrevistas y compartir información.

Los funcionarios federales mantienen su mirada investigativa sobre las violaciones de las leyes de derechos civiles, mientras que las fuerzas del orden locales se centran en posibles cargos de homicidio o agresión.

El Departamento de Justicia no ha iniciado una investigación de derechos civiles, comentó a CNN un funcionario del departamento, pero dijo que lo hará “si se presenta la evidencia”.

Tras el tiroteo de Rene Good a manos de un agente del ICE hace apenas unas semanas, no se siguió la práctica de compartir información: el FBI excluyó rápidamente a los investigadores locales de Minnesota, prácticamente poniendo fin a sus indagaciones.

Posteriormente, el FBI centró su investigación en si Good y su entorno cometieron un delito contra el agente, en lugar de centrarse en la conducta del funcionario en el tiroteo, según informó CNN.

El FBI también puede comenzar inmediatamente su propia investigación independiente si existe una preocupación continua por la seguridad pública, o esperar una derivación de la agencia cuyo agente estuvo involucrado en el tiroteo.

Cuatro días después de la muerte de George Floyd a manos del policía de Minneapolis Derek Chauvin en mayo de 2020, el entonces fiscal general de Donald Trump, Bill Barr, anunció una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Floyd.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de investigar posibles conductas delictivas de los agentes, está llevando a cabo su propia investigación interna sobre la muerte de Pretti.

Dicha oficina está elaborando una revisión preliminar del incidente y los funcionarios deben notificar oficialmente al Congreso y al público sobre el estado de la investigación, según declaró a CNN una fuente familiarizada con el proceso.

El informe inicial esperado podría incluir un resumen básico de lo que ocurrió, como cuántas personas dispararon y cuántos tiros se hicieron, así como detalles sobre las cámaras corporales que filmaron el incidente.

En los casos que involucran el uso de la fuerza, Gil Kerlikowske, excomisionado de CBP que sirvió bajo la presidencia de Barack Obama, declaró a CNN que la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP (que él ayudó a establecer) investigaría si esa fuerza estaba justificada según las pautas de la agencia.

El propósito principal de esa oficina no es presentar ni remitir cargos penales, aunque los hallazgos de irregularidades criminales pueden remitirse al Departamento de Justicia.

Los plazos para la finalización de estas investigaciones internas podrían variar considerablemente, afirmó Kerlikowske.

Añadió que, dado que Trump ha ejercido un control sin precedentes sobre el Departamento de Justicia y el FBI, el escepticismo sobre la integridad o independencia de cualquier investigación penal federal es justificado.

Después de que funcionarios locales informaron que a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) se le impidió acceder a la escena del tiroteo de Pretti para recolectar evidencia en su propia investigación, el gobernador Tim Walz escribió en una declaración este lunes que Trump había acordado permitir que las averiguaciones del estado continuaran.

“El presidente acordó que hablaría con su Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota pueda realizar una investigación independiente, como sería normalmente el caso”, manifestó Walz en su declaración después de una llamada con Trump.

La BCA demandó a la administración Trump durante el fin de semana y recibió una orden de un juez federal que prohíbe al DHS destruir o alterar cualquier evidencia reunida en torno al tiroteo.

En documentos judiciales, el DHS afirmó que no se ha destruido ninguna evidencia.

Los funcionarios de Minnesota han dicho en documentos judiciales que no estaban seguros de si las fuerzas del orden federales estaban manejando la evidencia adecuadamente, incluido el arma utilizada en el tiroteo.

“También he visto imágenes circulando en redes sociales de la supuesta pistola utilizada en el tiroteo de hoy. No parece que el arma estuviera protegida según los procedimientos policiales habituales, y me preocupa que otras pruebas no estén protegidas”, escribió Drew Evans, superintendente de la oficina de investigación de Minnesota, a un juez este fin de semana.

La BCA también dijo que no pudo procesar completamente la escena del tiroteo después de que los funcionarios del FBI abandonaron el área el sábado porque fue rápidamente invadida por manifestantes que la policía local no pudo contener.

Los agentes de BCA estuvieron en el lugar el domingo, recolectando evidencia y recorriendo los vecindarios como parte de la investigación de la agencia.

Según el procedimiento judicial, HSI también tiene posesión del teléfono de Pretti.

A pesar de los continuos llamados de los funcionarios para esperar a que concluyan las investigaciones antes de emitir un juicio público sobre el tiroteo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, Patel y otros han hecho afirmaciones falsas sobre el tiroteo y han acusado a Pretti de violar la ley.

El subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a Pretti como “un asesino” que “intentó asesinar a agentes federales” y Noem afirmó el sábado que Pretti deseaba “infligir daño a estos oficiales” y blandió su arma de fuego.

El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, que tuvo una presencia muy pública durante su estancia en Minnesota, afirmó inicialmente que Pretti tenía la intención de “masacrar” a los agentes federales.

Los funcionarios no han proporcionado ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones y actualmente no hay nada que sugiera que Pretti empuñó su arma de fuego durante el incidente.

“No tengo ninguna evidencia que haya visto que sugiera que se empuñó el arma”, afirmó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una entrevista el domingo en CBS.

Ahora se espera que Bovino abandone el estado luego de que Trump anunció que enviaría al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, a Minneapolis tras el tiroteo fatal del sábado.

Los funcionarios de la administración quedaron profundamente frustrados este fin de semana por la forma en que Bovino y Noem gestionaron las consecuencias del tiroteo fatal de Pretti, según fuentes.

Un funcionario aseguró que Trump pasó varias horas el domingo y el lunes viendo la cobertura y no estaba satisfecho con la imagen que estaba dando su administración.

Bovino, específicamente, solo empeoró la situación que se deterioraba en Minnesota con su comentario de que Pretti tenía la intención de “masacrar”, consideraron los funcionarios, incluidos algunos dentro de la CBP, que creen que su presencia en el estado ha contribuido a la creciente ira de los manifestantes en el terreno.

Patel, cuya agencia colabora en la investigación de HSI, afirmó falsamente durante una entrevista dominical en Fox News que “no se puede llevar un arma de fuego cargada con varios cargadores a cualquier tipo de protesta que se desee. Así de simple”.

Pretti, según los funcionarios, tenía un permiso legal para portar su arma de fuego.

“No tienes derecho a violar la ley e incitar a la violencia”, añadió Patel.

Cuando la presentadora de Fox, Maria Bartiromo, lo presionó para que explicara cómo Pretti estaba amenazando a los oficiales de la Patrulla Fronteriza, Patel evadió el tema y dijo que el Departamento de Seguridad Nacional estaba liderando la investigación.

“Eso es algo que quiero que el DHS y los fiscales aclaren, porque son ellos los que están investigando ese caso”, indicó Patel.

Katelyn Polantz, Priscilla Alvarez, Evan Perez, Kaitlin Collins, Shimon Prokupecz, Michael Williams y Kristen Holmes de CNN contribuyeron a este informe.

