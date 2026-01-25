Trump endurece su política migratoria en medio de una crisis interna: surgen las primeras fisuras en su coalición

Por Betsy Klein, Alayna Treene, Priscilla Alvarez y Kristen Holmes, CNN

El presidente Donald Trump y altos funcionarios del Gobierno están redoblando sus políticas y retórica de línea dura sobre la inmigración tras el tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense por parte de un agente federal en Minneapolis, incluso cuando el incidente ha revelado fisuras en la coalición del presidente..

Una falange de altos funcionarios de la administración Trump se desplegó en los programas dominicales de noticias y en las redes sociales para defender públicamente las acciones de los agentes y las tácticas de aplicación de la ley migratoria de mano dura del Gobierno, desviando toda la culpa hacia los funcionarios estatales y locales demócratas. Dicen que el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey no están haciendo lo suficiente para apoyar a las fuerzas del orden federales y están aumentando las tensiones.

“¡Las ciudades y estados santuario dirigidos por demócratas se NIEGAN a cooperar con ICE, y en realidad están alentando a agitadores de izquierda para que obstruyan ilegalmente sus operaciones para arrestar a lo peor de lo peor!”, escribió Trump el domingo en un par de extensas publicaciones en redes sociales, mencionando a Walz y Frey por su nombre.

Si bien Trump ha defendido tanto pública como privadamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon fatalmente a Alex Pretti, de 37 años, también ha habido preocupación en la Casa Blanca de que su mensaje sobre inmigración se está perdiendo entre las caóticas escenas en Minnesota, dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones este fin de semana.

Trump se negó a decir el domingo si apoyaba al agente federal que disparó fatalmente a Pretti.

Consultado dos veces en una entrevista de cinco minutos con The Wall Street Journal sobre si el agente había hecho lo correcto, Trump “no respondió directamente”, escribió el periodista.

“Estamos analizando, estamos revisando todo y daremos a conocer una determinación”, dijo Trump al Journal.

El presidente también indicó que su administración podría eventualmente retirar a los agentes federales de Minnesota.

“En algún momento nos iremos. Hemos hecho, han hecho un trabajo fenomenal”, dijo, sin dar un plazo.

Algunos republicanos comenzaron a cuestionar públicamente si valía la pena que ICE mantuviera una presencia tan fuerte en un estado donde los líderes locales no los quieren.

“Si yo fuera Trump, casi pensaría: ‘OK, si el alcalde y el gobernador van a poner a nuestros funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas en peligro y existe la posibilidad de perder más vidas inocentes o lo que sea, entonces tal vez ir a otra ciudad y dejar que la gente de Minneapolis decida’”, dijo James Comer, congresista de Kentucky y presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, en “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” de Fox News. Comer continuó criticando el liderazgo estatal y local.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, republicano, expresó inquietudes sobre los objetivos de Trump.

“Los estadounidenses se preguntan: ‘¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la solución?’ Creemos en el federalismo y en los derechos de los estados. Y a nadie le gusta que los federales entren en sus estados. ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Es deportar a todos los que no son ciudadanos estadounidenses? No creo que eso sea lo que quieren los estadounidenses”, dijo Stitt a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.

A una pregunta de Bash sobre si los agentes federales debían retirarse de Minnesota, Stitt dijo: “Creo que el presidente tiene que responder esa pregunta. Es un negociador y ahora está recibiendo malos consejos”.

Mientras tanto, en el Departamento de Seguridad Nacional, hay un sentimiento entre varios funcionarios de que la secretaria Kristi Noem está perjudicando al departamento, y poniendo a todas las fuerzas del orden federales en mayor riesgo de sufrir daños reputacionales. Noem ha sido una de las funcionarias que ha culpado públicamente a Pretti, incluso cuando su departamento lidera la investigación del incidente.

“Él llegó a esa escena y obstaculizó una operación policial, lo cual va en contra de la ley federal. Es un delito grave. Cuando hizo eso, interactuando con esos agentes, cuando intentaron que se retirara, se volvió agresivo y los resistió”, dijo ella en “The Sunday Briefing” de Fox News.

Videos revisados por CNN muestran que las tensiones escalaron rápidamente en un vecindario de Minneapolis donde un grupo de agentes federales realizaba una operación. Los videos muestran a Pretti involucrado en un forcejeo con los agentes federales después de que él se colocó entre ellos y una mujer a la que empujaron al suelo. El análisis de video de CNN parece mostrar a un agente federal de inmigración retirando un arma a Pretti justo antes de que los agentes le dispararan fatalmente. Las autoridades de Minneapolis han dicho que era un propietario de armas registrado.

Funcionarios del DHS expresaron frustración y preocupación el domingo por la mañana mientras compartían videos del tiroteo entre ellos, dijeron funcionarios a CNN. Algunos sintieron que Noem les estaba haciendo un favor y poniendo en mayor riesgo la reputación de las fuerzas federales del orden.

“El departamento necesita un líder policial, no un adulador”, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a CNN.

Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en Minneapolis tampoco están ya convencidos de que su misión sea lo suficientemente productiva como para justificar el riesgo de situaciones frágiles, según un ex alto funcionario de la Patrulla Fronteriza.

Trump, por su parte, pasó horas el sábado en el Despacho Oval, según un funcionario de la Casa Blanca, donde fue informado sobre la situación y los disturbios resultantes. Pero a pesar del enojo en el terreno, funcionarios de Trump dicen que la administración no tiene planes de cambiar su postura y que los agentes federales de inmigración permanecerán en Minnesota.

“No vamos a cambiar nuestra postura en el ámbito de políticas, sea que los líderes locales quieran cooperar con nosotros o no”, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca. “Creemos que son los demócratas quienes están aumentando la retórica”.

Esa actitud desafiante se ve reforzada por los planes de enviar recursos federales adicionales a Minneapolis para brindar apoyo.

“Sé que todas mis agencias federales están llegando ahora mismo para respaldar y apoyar a Seguridad Nacional”, dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi a Fox News el sábado, señalando que la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y el FBI “están haciendo lo que pueden para mantener seguros a los ciudadanos si Walz no lo hace”.

Una de las líneas clave de ataque en torno a la que la Casa Blanca se está agrupando es que las operaciones federales de inmigración en otros estados no están encontrando el tipo de protestas y discordia pública que los agentes enfrentan en Minneapolis, argumentando que son los líderes locales quienes están alimentando la agitación.

“Deportamos diez veces el número de extranjeros ilegales de Texas que de Minneapolis. ¿Por qué no escuchamos nada desde Texas sobre los mismos problemas que tenemos en Minneapolis? Yo les diré por qué. Porque en Texas tenemos la cooperación y el apoyo de las agencias locales de Policía para que podamos realizar estas operaciones de manera segura”, dijo el subsecretario de Justicia Todd Blanche en “Meet the Press” de NBC.

Otro alto funcionario de la Casa Blanca señaló a la alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, y al alcalde de Memphis, Tennessee, Paul Young, como ejemplos de demócratas que trabajaron con más éxito con la administración Trump y las fuerzas federales del orden.

“Sus ciudades son más seguras y no hubo caos ni locura porque cooperaron y permitieron que las fuerzas del orden hicieran su trabajo”, dijo el funcionario.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que en última instancia los estadounidenses votaron por la aplicación de la ley migratoria, publicando el domingo que Trump “nunca dará marcha atrás en su promesa principal de deportar a criminales violentos ilegales de las comunidades estadounidenses; una promesa por la que casi 80 millones de estadounidenses votaron”.

Trump quiere ver que las protestas en Minnesota se calmen y tiene la esperanza de que el enfoque vuelva al número de deportaciones y arrestos que está realizando su administración. Pero además de Stitt y Comer, otros aliados están cuestionando la estrategia de Trump en Minneapolis.

“El Gobierno tiene que controlar a los funcionarios que aparecen en televisión hablando del tiroteo. El número de cargadores y el hecho de que la gente esté armada en las protestas no tiene relevancia en la conversación actual”, dijo Lawrence Jones, conductor de “Fox & Friends” de Fox News, momentos después de una conferencia de prensa en Minneapolis en la que el comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Greg Bovino, presentó a Pretti y Renee Good, la otra ciudadana estadounidense muerta por agentes federales en Minneapolis, como “sospechosas” que tomaron decisiones que llevaron a consecuencias.

La administración Trump también está afrontando una significativa oposición por parte de la National Rifle Association, durante mucho tiempo un aliado fiable.

El fiscal federal Bill Essayli, designado por Trump en el Distrito Central de California, escribió en redes sociales horas después del tiroteo: “Si te acercas a la Policía con un arma, existe una alta probabilidad de que estén justificados legalmente en dispararte. ¡No lo hagas!”

Eso provocó un inusual reproche contra los republicanos por parte de la NRA, que calificó el mensaje de Essayli como “peligroso y equivocado”.

“Las voces responsables en el sector público deberían esperar una investigación completa, no hacer generalizaciones ni demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo la NRA en redes sociales.

Consultado para comentarios sobre si la Casa Blanca respaldaba a Essayli, un funcionario de la Casa Blanca remitió a CNN a los comentarios de Bovino.

“Respetamos los derechos de la Segunda Enmienda, pero esos derechos no cuentan cuando se participa en disturbios y se agrede, demora, obstruye e impide a los agentes del orden público… El proceso de toma de decisiones de esa persona no parece ser muy bueno”, le dijo a Bash.

Pero esa retórica contrasta con el respaldo de Trump a Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto en 2021 de todos los cargos tras matar a dos personas y herir a una tercera durante protestas en Kenosha, Wisconsin, en 2020.

Trump invitó a Rittenhouse a su residencia en Mar-a-Lago después de su absolución, llamándolo “un buen joven”.

También hay una amenaza creciente de que el incidente frustre los esfuerzos para financiar al Gobierno antes de una fecha límite clave.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el sábado que los demócratas bloquearán un proyecto de ley de gasto gubernamental, aumentando dramáticamente las posibilidades de un cierre parcial del Gobierno si no se llega a una resolución antes del viernes a la medianoche.

“Los demócratas buscaron reformas de sentido común en el proyecto de gasto del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto del DHS es tristemente inadecuado para controlar los abusos de ICE. Yo votaré no”, publicó Schumer en X.

“Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos para proceder con el proyecto de apropiaciones si se incluye la financiación del DHS”, añadió.

La administración Trump utilizó originalmente alegaciones de fraude relacionadas con programas estatales de servicios sociales para justificar el aumento de las acciones de las fuerzas del orden federales en Minnesota.

Sobre la base de esas acusaciones, la administración ha presentado a Walz la posibilidad de una vía alternativa. Bondi envió una carta el sábado al gobernador de Minnesota instándolo a derogar las llamadas políticas santuario y compartir datos de Medicaid, asistencia alimentaria y de votantes con el Gobierno federal para “poner fin al caos en Minnesota”.

Bondi solicitó que Walz compartiera los registros estatales sobre los programas de Medicaid y el Servicio de Alimentos y Nutrición, incluyendo los datos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, con el Gobierno federal.

“Permitir que el Gobierno federal investigue el fraude de manera eficiente ahorrará dinero a los contribuyentes de Minnesota y garantizará que los fondos de bienestar del estado se utilicen para ayudar a quienes lo necesitan, no para enriquecer a los estafadores”, escribió.

La carta provocó un inmediato reproche del presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, quien la calificó como un intento de extorsión que ayudaría a “socavar las elecciones locales y construir una base de datos nacional para la venganza y represalia política de Trump”.

Mientras los funcionarios de la Casa Blanca han subrayado el enfoque del presidente en el tema durante las últimas 24 horas, la atención de Trump ha parecido estar en otra parte en ocasiones.

La noche del sábado, el presidente organizó una proyección privada del nuevo documental de la primera dama, “Melania”, en el Salón Este. Los invitados comieron palomitas de maíz en cajas personalizadas con la imagen de la primera dama y escucharon a una banda interpretar un vals compuesto para la banda sonora de la película.

Y en una mañana nevada de domingo, la Casa Blanca impuso un bloqueo de prensa, lo que significaba que no se esperaba que Trump apareciera en público. En su lugar, arremetió contra un importante grupo de preservación histórica que lo demandó por su proyecto del salón de baile, lanzando una publicación en redes sociales de 448 palabras criticando la demanda desde detrás de puertas cerradas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Veronica Stracqualursi, Aleena Fayaz y Kit Maher, de CNN.