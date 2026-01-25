Ataque de Israel mata a dos primos, de 14 y 13 años, que recolectaban madera en Gaza

Por Ibrahim Dahman, Abeer Salman, Tim Lister y Tal Shalev

Mohammad y Suleiman Al Zawaraa, dos primos de apenas 14 y 13 años, perdieron la vida tras ser alcanzados por fuego israelí mientras recolectaban leña en Gaza, según denunciaron sus familiares y confirmaron autoridades médicas.

El incidente ocurrió cuando los jóvenes intentaban conseguir madera para sus hogares. Mohammad, el mayor de los primos, y Suleiman, un año menor, fueron trasladados al hospital Al Shifa, según las autoridades sanitarias locales.

Los niños murieron durante la mañana del sábado. Un video mostró al padre desconsolado de uno de los niños sosteniendo su cuerpo en brazos.

Los dos jóvenes y sus familias viven en el norte de Gaza. Su tío, Salman Al Zawaraa, dijo a CNN que los niños eran cercanos.

“Estaban llenos de vida y alegría, querían ayudar a sus padres, así que salieron a recoger leña para cocinar y para calentar a la familia en este duro invierno”, dijo Al Zawaraa a CNN el domingo.

Las fuerzas israelíes confirmaron a CNN el domingo que “los soldados que operan en el norte de Gaza identificaron a varios terroristas que cruzaron la Línea Amarilla, colocaron un artefacto explosivo en la zona y se acercaron a los soldados, representando una amenaza inmediata para ellas”.

Indicaron que el incidente fue el mismo en el que murieron los menores. Pero una fuente militar afirmó que “no eran niños”, sin ofrecer pruebas.

El tío de los jóvenes insistió en que estaban muy lejos de la Línea Amarilla, “casi en la entrada del hospital Kamal Adwan. Lo que dicen las fuerzas de ocupación es una mentira; esos son niños inocentes a los que mataron a sangre fría”.

En partes de Gaza, la línea amarilla no está claramente delimitada ni señalizada.

No es la primera vez que Israel mata a menores en Gaza mientras salían a buscar leña.

Fadi y Jumaa Abu Assi ,de ocho y diez años, salieron a buscar leña para su padre discapacitado en noviembre. Murieron en un ataque con dron.

Las fuerzas israelíes reconocieron haber ejecutado ese ataque en un comunicado, llamando a los niños “dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla, realizaron actividades sospechosas en el terreno y se acercaron a las tropas de las FDI que operaban en el sur de Gaza, representando una amenaza inmediata para ellas”.

El Ministerio de Salud palestino dijo el domingo que en las últimas 24 horas, tres personas habían muerto por acción militar israelí, elevando el total desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre a 484.

Indicó que el número total de muertos en Gaza desde octubre de 2023 era de 71.657. El ministerio no distingue entre combatientes y civiles en sus datos.

El miércoles 21 de enero, al menos 11 palestinos fueron asesinados en una serie de ataques, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el Territorio Palestino Ocupado (OPT, por sus siglas en inglés).

Dijo que había “un patrón más amplio de violencia posterior al alto el fuego y los efectos perdurables de dos años de devastación”.

Entre los fallecidos había tres periodistas palestinos cerca del área de Netzarim, en el centro de Gaza, quienes estaban en una asignación para el Comité de Ayuda Egipcio (ERC).

La OPT dijo que la muerte de los tres hombres elevó a 292 el número de periodistas asesinados por ataques israelíes desde octubre de 2023.

“Todos los vehículos del Comité Egipcio tienen el logotipo del Comité Egipcio, a pesar de eso el vehículo fue atacado por aeronaves israelíes”, dijo a CNN el portavoz del comité, Mohamed Mansour. Dijo que los periodistas grabaron el sitio “como es habitual a diario”.

El Comité de Ayuda Egipcio es una organización humanitaria estatal que opera en Gaza con autorización israelí “para apoyar al pueblo palestino en medio de las crisis sucesivas”, según el sitio web del grupo.

En ese caso, las FDI dijeron que los soldados identificaron a “varios sospechosos” operando un dron que afirmaron estaba afiliado a Hamas en el centro de Gaza “de una manera que representaba una amenaza para su seguridad”. Las FDI dijeron que luego realizaron un ataque “de acuerdo con la cadena de mando requerida”.

El incidente estaba “bajo revisión,” según las FDI.

Los militares no proporcionaron ninguna evidencia que vinculara el dron con Hamas ni explicó cómo representaba una amenaza para los soldados israelíes. El martes – un día antes del ataque – el Comité Egipcio de Ayuda publicó varios videos en redes sociales claramente grabados con un dron mostrando el campamento de tiendas cerca de donde los periodistas fueron asesinados.

OPT dijo que tres incidentes ese mismo día ocurrieron cerca de la Línea Amarilla, y dos menores de 13 años estaban entre los fallecidos.

“Las operaciones militares israelíes repetidas en áreas al oeste de la línea de redespliegue, también han causado el desplazamiento de civiles y la demolición de edificios residenciales en esas zonas”, dijo OPT.

OPT señaló que también había registrado al menos 80 muertes de palestinos por parte de Hamas desde el alto el fuego, en su mayoría en enfrentamientos con familias rivales y en ejecuciones sumarias.

“La gente muere todos los días, tanto en ataques israelíes como resultado de las continuas restricciones israelíes a la entrada de asistencia humanitaria, en particular refugio, lo que lleva a muertes por frío y bajo edificios colapsados”, dijo Ajith Sunghay, Jefe de Derechos Humanos de la ONU en la OPT.

La agencia israelí encargada de permitir la entrada de ayuda a Gaza ha rechazado las afirmaciones de la ONU de que casi el 80 % de la población enfrenta hambre, calificándolas como “un intento de reciclar afirmaciones falsas y engañosas por razones políticas y económicas”.

La agencia –el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT)– dijo que todos los días entre 600 y 800 camiones, principalmente con alimentos, ingresan a Gaza.

