CNN - Spanish

En fotos: tormenta invernal azota a EE.UU.

Published 3:16 pm

Por CNN

Dos tercios de la población de Estados Unidos enfrenta una fuerte tormenta invernal que traerá hielo y nieve a una franja de más de 3.200 kilómetros desde Texas hasta Nueva Inglaterra durante el fin de semana.

Se prevé que la acumulación de hielo derribe líneas eléctricas y árboles en las zonas más afectadas del sur, y cientos de miles de personas podrían quedarse sin electricidad durante varios días.

Miles de vuelos ya han sido cancelados y viajar por carretera en el área afectada será difícil o imposible.

