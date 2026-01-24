Autoridades investigan posible tiroteo en Minneapolis en el que estarían involucrados agentes federales

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Las autoridades están trabajando para confirmar los informes de un posible tiroteo con participación de agentes federales, según informó la ciudad de Minneapolis en una publicación en X.

La ciudad instó al público a mantener la calma y evitar la zona cercana a la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se desarrolla la situación y se confirman los detalles.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió al Gobierno de Trump que ponga fin a sus operaciones de control migratorio en el estado, en una publicación en X.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”, dijo Walz. “El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo!”.

Los residentes de Minneapolis volvieron a llenar las gélidas calles de la ciudad este sábado para exigir que ICE abandone sus vecindarios, incluso mientras el funcionario de inmigración que orquesta la represión prometía que las detenciones no cesarían.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

