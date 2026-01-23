El DJ de la boda del hijo de los Beckham revela cómo fue realmente el baile “inapropiado” de Victoria y Brooklyn

Por Issy Ronald, CNN

Días después de que Brooklyn Peltz Beckham revelara en una contundente publicación de Instagram la profundidad del distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, el DJ que pasó música en su boda ofreció su versión de los hechos sobre el ya famoso baile que contribuyó a la disputa familiar.

Nicola Peltz Beckham, la esposa de Brooklyn, abandonó la sala “llorando desconsoladamente” después de que Brooklyn bailara con su madre, Victoria, antes que con ella en su boda de abril de 2022, según declaró el DJ Fat Tony al programa de televisión británico This Morning el viernes.

El famoso DJ británico, cuyo nombre real es Tony Marnach, contó que el cantante Marc Anthony invitó a “la mujer más hermosa de la sala” a unirse a Brooklyn en el escenario, un momento que todos los presentes esperaban que precediera al primer baile de los recién casados.

Pero en lugar de invitar a la novia, Anthony invitó a la madre del novio, Victoria, al escenario.

En cuanto al baile en sí, “no hubo slutdropping, ni trajes de látex ajustados, ni nada parecido a las Spice Girls”, dijo Marnach, desmintiendo algunos de los memes que circularon en redes sociales esta semana.

En cambio, Marnach afirmó que el “momento” en que ocurrió el baile lo hizo “inapropiado”.

“Brooklyn subió al escenario, y al minuto siguiente todos esperaban que fuera Nicola quien subiera para el primer baile”, dijo Marnach.

“Victoria está junto al escenario, sube al escenario y, por supuesto, en ese momento Brooklyn está completamente destrozado porque pensaba que iba a bailar su primer baile con su esposa. Entonces Nicola sale de la habitación, llorando desconsoladamente”, dijo Marnach.

“Brooklyn se queda allí en el escenario, y bailan, y Marc Anthony dice: ‘Pon las manos en las caderas de tu madre’… y toda la situación fue realmente incómoda para todos los presentes”.

Ese incidente —que Brooklyn describió como su madre bailando “de forma muy inapropiada conmigo delante de todos” y del que dijo que lo dejó “humillado”— fue uno de los varios que el hijo mayor de los Beckham mencionó en una larga publicación de Instagram el lunes.

En ella, acusó a sus padres, que se encuentran entre las parejas más famosas del mundo, de intentar “arruinar” su matrimonio con Peltz, de filtrar historias sobre él a los medios y de priorizar la “Marca Beckham” por encima de la unidad familiar.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió, confirmando los rumores de una ruptura que circulaban desde hacía años. “No me están controlando, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”.

David y Victoria Beckham no han comentado hasta el momento las acusaciones de su hijo. CNN se ha puesto en contacto con sus representantes, así como con los representantes de los Peltz Beckham.

Marnach añadió que había actuado en varias fiestas de los Beckham, describiéndolos como una “familia muy unida” a la que le encanta bailar. “Si (Brooklyn) sintió que era inapropiado e incómodo, entonces fue inapropiado e incómodo”, dijo.

El brunch del día siguiente fue “la parte más incómoda de todo”, recordó Marnach, porque todos estaban hablando de lo sucedido la noche anterior.

“Cuando la novia y el novio se van de su propia boda destrozados, la noticia se corre”, dijo.

