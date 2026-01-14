Las divergencias entre las cifras de excarcelados reportadas por el Gobierno y por Foro Penal en Venezuela: qué dice cada uno

Por Anabella González, CNN en Español

Casi una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que saldrían de prisión un gran número de presos políticos, la información oficial es escasa y hay marcadas diferencias entre los datos que anunció el Gobierno venezolano y los que reportan organizaciones no gubernamentales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles en una breve conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores que el proceso de excarcelación de presos políticos “se mantiene abierto” y continuará.

Pero desde el 8 de enero, día en que se anunciaron las excarcelaciones, crecen los reclamos tanto de familiares de presos políticos como de organizaciones civiles y dirigentes de la oposición: cuestionan que las autoridades no hayan dado a conocer aún una lista oficial de quiénes han salido de cada prisión y piden precisiones sobre futuras excarcelaciones.

Venezuela ha excarcelado a 406 personas desde diciembre de 2025 hasta este miércoles, dijo Rodríguez en rueda de prensa. La mandataria planteó que se trata de una medida que se inició en diciembre pasado, cuando el presidente derrocado del país, Nicolás Maduro, aún estaba al frente del Gobierno.

El objetivo del proceso de excarcelación de presos políticos es “abrir espacio para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”, aseguró Rodríguez, que asumió la Presidencia días después de los ataques de Estados Unidos en Caracas y de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de EE.UU.

Pero estas cifras distan de los números que relevaron algunas organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal. La asociación civil da seguimiento desde hace años a las encarcelaciones y excarcelaciones de presos políticos, además de brindar asistencia legal gratuita a estas personas y a sus familias.

Entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 “salieron 117 presos políticos confirmados por nosotros”, dijo a CNN Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal. Y desde el 8 de enero hasta este miércoles hasta las 3:30 pm hora local (2:30 pm, hora de Miami) han verificado 76 excarcelaciones, precisó Himiob.

Con estos números, el total de excarcelaciones que registra Foro Penal asciende a 193, de un total de más de 800 presos políticos privados de su libertad que relevaron hasta el 11 de enero. Muchos de ellos fueron detenidos en el contexto de las protestas postelectorales de 2024.

De acuerdo a estos datos, el número total de excarcelaciones que registra Foro Penal representa cerca de la mitad de las poco más de 400 excarcelaciones que anunció el Gobierno.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, declaró el martes que ponía “a absoluta y total disposición” las listas en las que el Gobierno contabiliza las excarcelaciones de presos políticos, pero hasta el momento esa información no se ha dado a conocer.

CNN envió una consulta al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información para pedir más detalles y espera respuesta.

En caso de que una lista oficial de nombres se publique, Foro Penal adelantó que corroborará cada detalle.

“Si la lista es publicada, revisaremos si efectivamente las personas excarceladas son presos políticos, porque el Foro Penal lo que registra es los presos políticos que están encarcelados y esperan su libertad, y no cualquier otro preso que de manera discrecional pueda encarcelarse o excarcelarse”, dijo el director presidente de la organización, Alfredo Romero en un video que publicó en X el miércoles.

CNN consultó a Himiob si tenían novedades sobre una lista oficial y dijo que las autoridades “no han mostrado sus datos” hasta este miércoles.

Mientras tanto durante los últimos días en Caracas, precisamente en las inmediaciones de El Helicoide —una de las prisiones más temidas del país, denunciada por presuntas violaciones a los derechos humanos que el Gobierno de Venezuela ha rechazado— familiares y activistas organizaron varias vigilias para exigir respuestas e información oficial.

Ante el ritmo lento en que se han dado las excarcelaciones y la falta de información, muchos de estos familiares dicen temer por las condiciones y la situación de salud en la que puedan estar sus allegados y piden tener una fe de vida.

