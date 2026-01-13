Los pasaportes más poderosos del mundo para 2026

Por Maureen O’Hare, CNN

Cuando se trata de viajar de un país a otro sin restricciones y disfrutar de filas más cortas en los controles fronterizos, existe un nivel élite de pasaportes con más influencia que otros.

Los tres principales pasaportes, según el último informe del Henley Passport Index , son de países asiáticos: Singapur en el número 1 y Japón y Corea del Sur empatados en el número 2.

Los singapurenses disfrutan de acceso sin visa a 192 de los 227 países y territorios monitoreados por el índice, creado por Henley & Partners, firma de asesoría global en ciudadanía y residencia con sede en Londres, y que utiliza datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Japón y Corea del Sur se sitúan justo detrás con acceso sin visado a 188 destinos.

Henley cuenta varios países con la misma puntuación como un solo puesto en su clasificación, por lo que cinco países europeos comparten el tercer puesto: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza. Todos tienen acceso sin visado a 186 países y territorios.

También se trata de una colocación europea en el puesto número 4, con los siguientes países con una puntuación de 185: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega.

El quinto puesto, con una puntuación de 184, lo ocupan Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos son el país con el mejor desempeño en los 20 años de historia del Índice de Pasaportes Henley, añadiendo 149 destinos sin visado desde 2006 y ascendiendo 57 puestos en la clasificación. Esto, según el informe, se debe a la “sostenida colaboración diplomática y la liberalización de visados” de los Emiratos Árabes Unidos.

En el sexto puesto se encuentran Croacia, la República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia. Australia se ha mantenido en el séptimo puesto en esta actualización trimestral, junto con Letonia, Liechtenstein y el Reino Unido.

El Reino Unido es el país con las mayores pérdidas interanuales en el índice, y ahora tiene acceso sin visa a 182 destinos, ocho menos que hace 12 meses.

Canadá, Islandia y Lituania ocupan el puesto número 8, con acceso sin visa a 181 destinos, mientras que Malasia está en el puesto número 9, con una puntuación de 180.

Estados Unidos regresa al puesto número 10, con una puntuación de 179, tras su breve ausencia por primera vez a finales de 2025. Sin embargo, no hay que descorchar la botella todavía. Estados Unidos se encuentra justo detrás del Reino Unido en cuanto a descenso interanual, tras haber perdido el acceso sin visado a siete destinos en los últimos 12 meses.

También sufrió la tercera mayor caída en la clasificación en las últimas dos décadas, después de Venezuela y Vanuatu, cayendo seis lugares, del cuarto al décimo.

“El poder del pasaporte refleja en última instancia la estabilidad política, la credibilidad diplomática y la capacidad de dar forma a las reglas internacionales”, afirma Misha Glenny, periodista y rectora del Instituto de Ciencias Humanas de Viena, en el informe de Henley & Partners.

“A medida que las relaciones transatlánticas se tensan y la política interna se torna más volátil, la erosión de los derechos de movilidad en países como Estados Unidos y el Reino Unido es menos una anomalía técnica que una señal de una recalibración geopolítica más profunda”.

En el extremo opuesto del índice, en el puesto 101, Afganistán se mantiene en el último lugar, con acceso sin visado a tan solo 24 destinos. Siria se encuentra en el puesto 100 (con 26 destinos) e Iraq en el 99 (con 29 destinos).

Se trata de una enorme brecha de movilidad de 168 destinos entre los pasaportes mejor y peor clasificados.

“En los últimos 20 años, la movilidad global se ha expandido significativamente, pero los beneficios se han distribuido de manera desigual”, afirma Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y creador del Henley Passport Index.

“Hoy en día, el privilegio del pasaporte desempeña un papel decisivo en la configuración de las oportunidades, la seguridad y la participación económica, y el creciente acceso promedio enmascara una realidad en la que las ventajas de movilidad se concentran cada vez más entre las naciones económicamente más poderosas y políticamente más estables del mundo”.

Henley & Partners es una de varias empresas que ayuda a personas con un alto patrimonio neto a obtener la doble nacionalidad en todo el mundo. Este mes, informó a CNN que, en 2025, había ayudado a clientes de 91 nacionalidades, pero los estadounidenses encabezaban la lista , representando el 30 % del negocio de la firma.

Sin embargo, varios países europeos han endurecido recientemente los requisitos para la ciudadanía por descendencia y también para los programas de “pasaporte dorado”, que otorgan la ciudadanía a cambio de inversiones financieras o inmobiliarias. En Estados Unidos, el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, ha propuesto una “Ley de Ciudadanía Exclusiva” que prohibiría a los estadounidenses poseer cualquier otra ciudadanía.

La lista Henley es uno de varios índices creados por empresas financieras para clasificar los pasaportes globales según el acceso que brindan a sus ciudadanos.

El Índice de Pasaportes de Arton Capital considera los pasaportes de 193 países miembros de las Naciones Unidas y seis territorios: Taiwán, Macao, Hong Kong, Kosovo, los Territorios Palestinos y el Vaticano. Se excluyen los territorios anexados a otros países.

También se actualiza en tiempo real durante todo el año y sus datos se recopilan mediante un estrecho seguimiento de los portales de cada gobierno.

El Global Passport Power Rank 2026 de Arton coloca a los Emiratos Árabes Unidos en el primer puesto, con una puntuación de 179 en la categoría de exención de visa/visa a la llegada. El segundo puesto lo ocupan Singapur y España, cada uno con una puntuación de 175.

Singapur (192 destinos) Japón, Corea del Sur (188) Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza (186) Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos (185) Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos (184) Croacia, República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia (183) Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido (182) Canadá, Islandia, Lituania (181) Malasia (180) Estados Unidos (179)

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.