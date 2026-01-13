Cientos de miles en Kyiv se quedan sin electricidad tras los ataques rusos, mientras las temperaturas caen peligrosamente

Por Daria Tarasova-Markina y Lauren Kent, CNN

Una intensa ola de ataques con drones rusos ha dejado a cientos de miles de hogares en la región de Kyiv sin electricidad, declaró este martes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, momentos en que las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación.

El alcalde de Kyiv, Vitaliy Klitschko, afirmó que unos 500 edificios de gran altura no tienen calefacción y que existe una grave escasez de electricidad, “incluso para infraestructuras críticas”.

Rusia lanzó más de 300 drones sobre Ucrania durante la noche, así como 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero, según informó Zelensky en una publicación en redes sociales este martes. En total, indicó que ocho regiones fueron atacadas, incluida Kyiv.

“La situación en la región de Kyiv no es fácil: varios cientos de miles de hogares se encuentran actualmente sin electricidad”, declaró Zelensky. “Una vez más, el principal objetivo del ataque fueron nuestras instalaciones de generación de energía y subestaciones”.

Rusia ha atacado repetidamente la infraestructura energética de Ucrania con drones y misiles desde su invasión en 2022, con el objetivo de maximizar la interrupción del suministro de calefacción en el invierno.

El pronóstico para este martes en la capital ucraniana indica nieve y una temperatura máxima de -10 grados Celsius (14 grados Fahrenheit).

Kateryna Serzhan, de 36 años, quien vive en Kyiv con su esposo y su hija, de 5 años, dijo que el lunes su familia solo tuvo electricidad durante una hora y media.

“A las 10 de la noche, las luces se encendieron durante 15 minutos y no han vuelto a encenderse desde entonces. Los calentadores de batería apenas calientan”, dijo Serzhan a CNN en una llamada telefónica. “Estábamos preparados para un invierno difícil, pero esta vez, además de los cortes de electricidad causados ​​por los bombardeos, ha habido una fuerte ola de frío”.

“Hace frío en casa. Mi hijo y yo llevamos ropa interior térmica”, agregó. “No pensé que se darían condiciones como estas en el siglo XXI”. Halyna Prokofieva, de 71 años y residente de Kyiv, habló con CNN mientras esperaba un tranvía que nunca llegó debido a cortes de electricidad. La autoridad local de transporte informó este martes que el transporte eléctrico se ha suspendido en la mitad de la ciudad.

“No he tenido electricidad ni calefacción desde ayer”, dijo Prokofieva. “Mi hija me envió ropa muy abrigada de Estados Unidos, pero incluso con ella me muero de frío. Voy a trabajar al teatro ahora, pensando que allí hará calor. Pero dicen que tampoco hay calefacción”.

Además de los ataques a la infraestructura energética, cuatro personas murieron en un ataque con misiles rusos durante la noche contra una terminal de correos en la región de Járkiv, según informó Zelensky anteriormente.

En la región de Zaporiyia, otro ataque ruso contra instalaciones energéticas hirió a dos empleadas de la compañía eléctrica regional, según el Ministerio de Energía de Ucrania.

El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, declaró este martes que informó al comandante general del Ejército estadounidense para Europa y África, general Christopher Donahue, sobre la situación en el frente.

El frente “sigue siendo difícil”, declaró Syrskyi. “Al mismo tiempo, el enemigo recurre a ataques masivos con misiles y por aire contra nuestra retaguardia, atacando deliberadamente instalaciones energéticas y utilizando las gélidas temperaturas como instrumento adicional de presión y terror contra los ucranianos”.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este martes que llevó a cabo un ataque masivo “contra instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania” en respuesta a los ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa.

Mientras tanto, en Rusia, el gobernador de la región de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, declaró, también este martes, que los residentes podrían verse obligados a evacuar la zona si la situación del suministro eléctrico se deteriora, tras un ataque ucraniano contra una subestación de una central eléctrica el viernes por la noche, que dejó a unas 600.000 personas sin electricidad.

Con información de Victoria Butenko y Anna Chernova, de CNN.

