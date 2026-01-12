Trump purga las acusaciones de “pato rengo” con fuerza bruta, represalias y un juego de dominación global

Por Análisis de Stephen Collinson

Hasta ahí llegó el “pato rengo” en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump está redoblando sus esfuerzos en la retribución, la dominación global y el poder interno implacable

La primera semana completa de 2026 fue potencialmente definitoria para la segunda presidencia de Trump después de que el año terminara con predicciones de que su autoridad menguaba bajo la maldición de los comandantes en jefe con mandatos limitados.

Pero Trump nunca iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo su aura de hombre fuerte se erosionaba.

Trump derrocó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y planea administrar personalmente las reservas petroleras del país en su afán por dominar el hemisferio occidental. Exigió la propiedad de Groenlandia en una posible nueva apropiación imperialista de tierras. El domingo, el gobierno prometió no dar marcha atrás en su purga contra los migrantes indocumentados, a pesar de la muerte de Renee Good, una mujer de Minneapolis, a manos de un agente del ICE.

La segunda semana del año comenzó con otro revuelo político el domingo, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reveló que la fiscalía federal había abierto una investigación sobre la renovación de la sede de la Reserva Federal. Powell acusó a la administración de perseguirlo por no ceder ante la presión de Trump para que se reduzcan drásticamente las tasas de interés.

Los funcionarios se negaron a dar detalles del caso, pero la afirmación de Powell de ser víctima de la instrumentalización del Departamento de Justicia se produce tras el uso del poder federal por parte de Trump para acusar a supuestos enemigos, incluido el exjefe del FBI James Comey, en casos que no siempre se han sostenido en los tribunales

La investigación de Powell enviará un mensaje inequívoco a su reemplazo, a quien se espera que Trump nomine este año: no ignore las demandas del presidente incluso si destruyen la independencia del banco central, que ha sido un pilar de la poderosa economía estadounidense.

Trump también se enfrenta a otra extraordinaria posible aventura en el extranjero. Sus asesores le han ofrecido opciones para imponer su línea roja con acciones militares contra Irán tras advertir que Estados Unidos “empezará a disparar” si el régimen reprime las crecientes protestas. A pesar de sus amenazas, cientos de manifestantes han sido asesinados.

El presidente también pasó el fin de semana amenazando a Cuba en redes sociales. Su administración espera que el control de Venezuela presione al régimen comunista, que ha desafiado a Estados Unidos durante 65 años, para que llegue a un acuerdo con Washington o se derrumbe políticamente.

En lo que va del año, Trump está indicando que su segundo año de regreso en la Casa Blanca acelerará una tendencia del primero: muéstrenle una restricción constitucional, una ley internacional o un statu quo, y su instinto es destruirlo.

El resultado es que millones de personas en todo el mundo ahora encuentran sus vidas íntimamente ligadas a los caprichos del presidente más indómito e impredecible en generaciones.

Trump está deliberando si lanzarse a una crisis aún más grave después de que el régimen clerical del ayatolá iraní Ali Khamenei apuntó sus armas contra los manifestantes a pesar de las advertencias del presidente de que hacerlo podría desencadenar una acción estadounidense.

Las posibilidades pueden parecer tentadoras para la Casa Blanca.

► ¿Podría la acción de EE.UU. acelerar la desaparición de la Revolución Islámica iraní que ha aplastado las libertades durante más de 45 años , sembrado el terrorismo y frustrado el surgimiento del nuevo y próspero Medio Oriente que Trump cree que está a nuestro alcance?

► ¿O concluirán Trump y su equipo que el apoyo directo de Estados Unidos a los manifestantes podría intensificar la represión del régimen, que, según se informa, ya ha causado enormes pérdidas humanas? Esta ha sido una preocupación en varias administraciones anteriores. Irán también ha advertido sobre represalias contra bases estadounidenses e Israel si Estados Unidos ataca.

► La incertidumbre sobre el futuro de Irán también podría disuadir a la administración. Una transición democrática es solo una de las posibles consecuencias si el régimen cae. Algunos expertos temen el surgimiento de un autócrata laico típico de Oriente Medio o el estallido de una guerra civil que podría desencadenar el caos regional y el flujo de refugiados.

► También está la cuestión de cuánto más puede manejar el ejército estadounidense. La Armada ya está sobrecargada por mantener una enorme armada frente a Venezuela, que Trump planea usar para controlar Caracas a distancia. Los bombardeos de largo alcance, como los que atacaron el programa nuclear iraní el año pasado, podrían causar daños considerables. Pero ¿podría Estados Unidos realmente marcar una diferencia significativa en las batallas callejeras y los enfrentamientos locales que estallan en las ciudades iraníes?

► Luego está el tema de la posición política de Trump, ya que el supuesto presidente “América Primero” da a los votantes de las elecciones intermedias motivos para preguntarse si ha olvidado sus preocupaciones económicas. La Casa Blanca sufrió varias reprimendas del Congreso la semana pasada por los poderes de guerra ejercidos en Venezuela y la expiración de los subsidios mejorados del Obamacare. La disciplina del Partido Republicano en la Cámara de Representantes se está fragmentando a medida que sus inquietos miembros enfrentan duras batallas por la reelección. Aun así, como informó CNN la semana pasada, el poder de Trump para ordenar a sus oponentes en las primarias está frenando las deserciones republicanas más generalizadas.

Los acontecimientos de un turbulento comienzo de enero son coherentes con el objetivo de Trump de crear el máximo disrupción después de dejar el cargo en 2021 creyendo que las fuerzas del establishment habían frustrado sus mejores instintos.

El presidente busca revertir décadas de avances progresistas, por ejemplo, en universidades, bufetes de abogados y empresas, mediante el desmantelamiento de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Y busca redefinir la relación de Estados Unidos con los inmigrantes, no solo deportando a los migrantes indocumentados, sino con una serie de medidas para restringir la inmigración legal e incluso los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de países no blancos.

No hay vuelta atrás.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló el domingo que la tragedia en Minnesota no frenaría la purga inmigratoria de línea dura del gobierno. Reiteró su argumento de que Good cometió un acto de terrorismo doméstico, a pesar de que múltiples videos del lugar de los hechos ponen en duda esa hipótesis. “La realidad es que el vehículo estaba armado y atacó al agente del orden. Él se defendió y defendió a quienes lo rodeaban”, declaró Noem a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en el mismo programa que el oficial que disparó a Good era “un agente federal que usó su poder imprudentemente y terminó con la muerte de alguien”.

“¿Soy parcial en esto? Por supuesto. Soy parcial, porque tengo dos ojos. Cualquiera puede ver estos videos, cualquiera puede ver que esta víctima no es un terrorista doméstico”, dijo Frey.

Trump, el agitador, está provocando una discordia similar en el extranjero.

La nueva estrategia de seguridad nacional del presidente muestra cómo planea rehacer el hemisferio occidental a su imagen y semejanza (MAGA) y para que Estados Unidos lo domine. La promesa de Trump de controlar personalmente las exportaciones petroleras de Venezuela representa un notable retorno al imperialismo, aun si insiste en que utilizará las ganancias para beneficiar al pueblo del país. Su negativa a apoyar a la oposición democrática tras la destitución de Maduro plantea la posibilidad de que planee presidir una petrodictadura durante años antes de que Venezuela experimente una transición política.

Mientras tanto, la apropiación de Groenlandia por parte de Trump amenaza con desmantelar la OTAN si los europeos no ceden ante sus ambiciones coloniales, ya que nadie jamás contempló un ataque a un miembro por parte de otro, y mucho menos por parte de su país más importante. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, causó conmoción en una entrevista con Tapper en “The Lead” la semana pasada, al describir el nuevo principio organizador de la política exterior estadounidense como basado en la fuerza, la fuerza y ​​el poder.

Pero otra declaración de Miller, menos conocida, señaló las implicaciones de las ambiciones internacionales en rápida expansión de Trump: quiere poner fin al orden posterior a la Segunda Guerra Mundial liderado por Estados Unidos de manera tan integral como sus aranceles han buscado fracturar el sistema de libre comercio global.

“El futuro del mundo libre, Jake, depende de que Estados Unidos pueda defender su posición y sus intereses sin disculparse”, dijo Miller, pidiendo el fin de “todo este período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Occidente empezó a disculparse, a servilismo, a suplicar y a recurrir a estos planes de reparaciones masivas”.

En muchos sentidos, la segunda presidencia de Trump ha sido un éxito hasta ahora, a juzgar por sus propios términos.

Los índices de aprobación del presidente podrían estar por debajo del 40 %, y muchos estadounidenses se desesperan por su fracaso hasta el momento en hacer que la comida, la vivienda y la atención médica sean más asequibles. Pero Trump ha asegurado la frontera y ha cumplido sus promesas de perseguir a los inmigrantes indocumentados y de presionar a las jurisdicciones demócratas que obstaculizan el avance de la Casa Blanca. Está logrando avances en la imposición de su ideología cultural en instituciones como el Centro Kennedy para las Artes Escénicas y el Smithsonian, y ha utilizado su plataforma para atacar el periodismo basado en hechos, objetivos todos ellos que cuentan con el apoyo de sus más leales seguidores.

Algunos partidarios consideran que las cada vez más voraces aspiraciones de Trump a obtener poder global son una ruptura con los principios de “Estados Unidos primero”. Pero Trump ha sido pionero en el uso de un poder militar contundente y abrumador en operaciones en Irán y Venezuela sin verse envuelto en largas y sangrientas guerras terrestres que su base aborrece

Pero su agresión plantea una pregunta cada vez más urgente: ¿está empujando al país y al sistema global a un punto de quiebre?

El instinto de la administración de intensificar las redadas y los despliegues del ICE en Minnesota después del asesinato de Good seguramente alimentará más antagonismo político y aumentará la posibilidad de más muertes o heridos que podrían poner a los estadounidenses contra otros estadounidenses.

La arrogancia de Trump podría convertirse en un problema, especialmente si su creciente tolerancia al riesgo en las operaciones militares resulta en una tragedia para el personal estadounidense. Y el colonialismo del siglo XXI de Trump y su afán por dominar regiones y recursos naturales corren el riesgo de crear un mundo que recompense a los dictadores y a los imperios, mientras que aplasta la autonomía de las naciones más pequeñas. A lo largo de la historia, estas condiciones han desencadenado guerras terribles, como las que fueron prevenidas por el orden liderado por Estados Unidos después de 1945.

El inicio de 2026 con una fuerza bruta de Trump podría haber disipado la impresión de que su poder menguante está disminuyendo por ahora. Pero conlleva riesgos enormes. Y Estados Unidos y el mundo podrían verse muy diferentes cuando termine su mandato tras el Resolute Desk.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.