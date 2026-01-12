Sheinbaum dijo que mantuvo una “muy buena conversación” con Trump

Por Sol Amaya y Alejandra Jaramillo, CNN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que tuvo una “muy buena conversación” con su par estadounidense, Donald Trump.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, indicó Sheinbaum en un posteo de X.

CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios y espera respuesta.

Noticia en desarrollo

