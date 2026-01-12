Skip to Content
CNN - Spanish

Sheinbaum dijo que mantuvo una “muy buena conversación” con Trump

By
Published 6:24 am

Por Sol Amaya y Alejandra Jaramillo, CNN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que tuvo una “muy buena conversación” con su par estadounidense, Donald Trump.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, indicó Sheinbaum en un posteo de X.

CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios y espera respuesta.

Noticia en desarrollo

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.