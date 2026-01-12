María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

Por Sol Amaya, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este lunes con el papa León XIV en el Vaticano, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión fue comunicada en el boletín con la agenda diaria del papa, aunque no se dieron más detalles sobre el encuentro.

El partido Vente Venezuela, fundado por Machado, dijo en X que la exdiputada se reunió con el papa “para pedir por la liberación de todos los presos políticos de nuestro país”.

El viernes, León XIV pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”. Además, señaló que el tráfico de drogas es una de las principales causas de la crisis que afecta al país, lo que fue rechazado por el Gobierno de Venezuela.

Machado, quien en diciembre salió en secreto de Venezuela y viajó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, dejó Noruega y no había confirmado su paradero. Días atrás, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que planea recibir a la dirigente opositora esta semana.

Noticia en desarrollo…

