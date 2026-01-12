El mercado laboral está complejo, pero no hay que desanimarse: estas son algunas estrategias para conseguir trabajo

Por Jeanne Sahadi

Si has estado trabajando durante más de una década y este año comienzas una búsqueda de empleo –ya sea porque te despidieron o simplemente quieres cambiar–, no te dejes consumir por los datos desalentadores del mercado laboral ni por las amenazas percibidas que representa la inteligencia artificial.

Sí, el crecimiento del empleo ha sido bastante endeble en general. Pero no estás buscando un empleo en general.

Tus perspectivas dependen de tus talentos y habilidades transferibles, tus contactos, las industrias en las que buscas y el lugar donde vives. Y, tan importante como esto, dependerán de cómo abordes tu búsqueda de empleo.

Esa búsqueda puede llevar más tiempo de lo que esperas. Pero tienes más control del que piensas sobre si obtendrás esa entrevista o eventualmente conseguirás trabajo.

Los expertos en carreras profesionales con los que habló CNN dijeron lo mismo: antes de hacer nada, aclara para ti mismo –aunque sea a grandes rasgos– qué quieres y qué tienes para ofrecer.

“Ten claro lo que aportas. Haz un inventario de tus habilidades. Y ten claro qué quieres hacer a continuación”, dijo Hannah Morgan, estratega de búsqueda de trabajo que dirige Career Sherpa.

Por ejemplo, ¿qué tipo de puesto te gustaría? ¿Prefieres trabajar en una empresa grande o pequeña, o en una startup? ¿Tienes una lista preliminar de empleadores a los que deseas postular? ¿Qué habilidades transferibles tienes que puedan aplicarse en varias industrias?

Tener un esquema general facilita que alinees lo que comunicas en todos tus documentos relacionados con el trabajo (por ejemplo, currículum, perfil de LinkedIn, cartas de presentación, etc.). Y facilita transmitir claramente lo que deseas a otras personas, que pueden proporcionarte información valiosa o presentarte a personas que están contratando.

Sé también claro con lo que realmente no quieres hacer en tu próximo puesto, dijo Lisa Rangel, directora ejecutiva de Chameleon Resumes, una firma de servicios de búsqueda de empleo para ejecutivos de nivel medio a senior.

Incluso si has tenido gran éxito con ciertas tareas o asignaciones pero no deseas volver a hacerlas, no las enfatices en tus materiales de empleo y en tus conversaciones. “Puedes hablar de ello si te lo preguntan”, dijo Rangel. Pero tu objetivo es atraer lo que quieres.

Así que resalta primero las habilidades y experiencias que has tenido y que están relacionadas con lo que buscas. Supón que quieres un puesto de liderazgo. Si has gestionado personas en el pasado, destaca ese hecho, incluso si los títulos que has tenido no indican experiencia como gerente, dijo Rangel.

Los reclutadores y empleadores están utilizando cada vez más la IA para filtrar los currículums recibidos y otras funciones organizativas en el proceso de contratación. Pero no es quien toma las decisiones.

“Las personas siguen siendo quienes toman las decisiones”, dijo Rangel, quien es miembro del consejo asesor e inversora en una empresa que crea IA agente para reclutadores.

Sin embargo, puedes utilizar la IA a tu favor para averiguar si tu experiencia y habilidades se adaptan bien a un nuevo puesto, y para reducir la posibilidad de que tu currículum sea descartado por una tecnicidad como el vocabulario que utilizas.

Una herramienta de IA puede mostrarte una variedad de descripciones de puesto para el tipo de puestos que estás buscando. Así que presta atención si hay similitud en los términos utilizados. Además, lee detenidamente los anuncios de los puestos específicos a los que planeas postularte.

“Usa el mismo lenguaje”, dijo Morgan. “Si una publicación dice que necesitamos a alguien con habilidades en Power BI y tu currículum no menciona eso, no eres la persona indicada” –incluso si tu currículum indica que tienes experiencia usando “herramientas de inteligencia de negocios.”

La inteligencia artificial también puede ayudarte a prepararte para posibles preguntas de entrevista, dijo Priya Rathod, editora de tendencias laborales en el sitio de empleos Indeed. Solo no dependas exclusivamente de ella y no repitas al pie de la letra lo que te ofrezca. Todo lo que presentes sobre ti debe ser auténtico y reflejar tus habilidades y experiencia, dijo Rathod.

Las organizaciones pueden querer empleados que sean técnicamente competentes.

Pero necesitan candidatos con habilidades humanas como pensamiento crítico, empatía y un historial de colaboración, indicó Rathod. “Aprovecha tus habilidades humanas… Esos son los diferenciales para los empleadores hoy en día”.

Si trabajas bien en colaboración, por ejemplo, destaca cómo. Tal vez hacerlo permitió que un proyecto se completara dos semanas antes de lo previsto.

“Habla sobre las habilidades blandas, pero usa resultados cuantificables”, señaló.

Harás mucho en línea: investigar empleos y empresas específicas, y buscar vacantes. (Career Sherpa compiló esta útil lista de los mejores sitios de empleo generales y especializados en este momento).

Quizás tomes cursos y seminarios gratuitos. (LinkedIn, por ejemplo, ofrece cinco cursos gratuitos para buscadores de empleo hasta el 31 de marzo).

Y, por supuesto, enviarás tu currículum a ofertas de trabajo en línea. Pero, dijo Morgan, “[eso] no es suficiente para garantizar que sea visto”.

Rangel sugiere que, especialmente para quienes buscan puestos de alto nivel, enviar un currículum a vacantes en línea como tu principal estrategia es como planear ganar la lotería: tus probabilidades no son buenas.

Para tener éxito, adopta un enfoque más holístico y humano.

Eso significará hacer networking. Mucho. Eso será clave para conseguir más entrevistas e incrementar la probabilidad de que seas contratado, dijeron Morgan y Rangel.

Contacta a tus contactos profesionales. A personas a las que tus contactos te refieran. A exalumnos de tu universidad. Ten conversaciones en conferencias y eventos profesionales a los que asistas o en los que te ofrezcas como voluntario para ayudar a organizar.

Olvida las llamadas frías a reclutadores que no conoces. Según el experto Morgan, la estrategia más efectiva en tu búsqueda de empleo es aprovechar tu red actual: “Es mucho mejor acercarte a alguien conocido que no esté en el proceso y pedirle una presentación en el momento”, afirma. Este pequeño cambio de enfoque puede ser la diferencia entre que tu perfil sea ignorado o que llegue directamente a las manos correctas.

Si estás en medio de una búsqueda activa, “termina (tu día) cuando hayas contactado a 10 personas en lugar de pasar tres horas rehaciendo tu currículum”, sugirió Rangel.

Y, añadió, “No corras por la ofertas de trabajo. Habla con personas en el lugar donde quieres estar, incluso si no hay una vacante publicada”.

¿Por qué? Es probable que se den cuenta de que necesitan tus habilidades y experiencia; y si eventualmente crean una vacante o se enteran de una, pueden recomendarte.

“Si solo buscas puestos abiertos, estarás limitando gravemente las oportunidades que podrían llegar a ti”, dijo Rangel.

