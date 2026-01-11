Protestas contra ICE en todo Estados Unidos tras la muerte a tiros de una mujer en Minneapolis por parte de un agente

Por Hanna Park, CNN

La indignación nacional por la muerte a tiros de una mujer de Minneapolis a manos de un agente de ICE se trasladó el sábado a las calles de ciudades en todo Estados Unidos, con manifestantes que exigían la salida de las autoridades federales de inmigración de sus comunidades y justicia para Renee Good, quien murió.

En Minneapolis, caían copos de nieve mientras miles de personas se reunían en parques, por calles residenciales y frente a edificios federales, coreando el nombre de Good, cuya muerte se ha convertido en un punto central de la indignación nacional por las tácticas de las autoridades federales en ciudades de Estados Unidos mientras ejecutan el amplio endurecimiento inmigratorio del presidente Donald Trump.

Se registraron protestas similares en todo Estados Unidos, desde Los Ángeles y Nueva York hasta Washington, El Paso y Boston. Más de 1.000 manifestaciones estaban previstas en el país este fin de semana por la coalición nacional de grupos de defensa ICE out for good.

“La respuesta a la horrible muerte de Renee Nicole Good a manos de ICE es fuerte, pacífica e imposible de ignorar”, dijo el grupo miembro de la coalición Indivisible en un posteo de Facebook el sábado, acompañado de imágenes de protestas en varias ciudades.

Las manifestaciones responden a “la escalada de la violencia de ICE en nuestras comunidades”, al tiroteo mortal contra Good por parte de ICE y a “un patrón de meses de violencia y abusos sin control en comunidades marginadas de todo Estados Unidos”, indicó la coalición, y señaló que todas las concentraciones están concebidas como acciones “no violentas, legales y lideradas por la comunidad” para honrar a las personas que han muerto en confrontaciones con ICE y exigir rendición de cuentas.

Las protestas del sábado en Minneapolis comenzaron en el parque Powderhorn, un lugar histórico para manifestaciones y punto central de reunión durante las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd, cuyo encuentro fatal con la policía ocurrió no muy lejos de donde Good, una madre de tres hijos, de 37 años, fue baleada mortalmente.

Desde allí, miles de personas marcharon por vecindarios cercanos antes de converger en la calle donde Good murió el miércoles por la mañana.

Con temperaturas cercanas a los –7 °C, los manifestantes compartían mantas y bebidas calientes, sostenían carteles que decían “ICE se derretirá” y “No es muy provida matar a nuestros vecinos”, mientras cánticos repetidos con el nombre de Good resonaban en el parque y en las calles aledañas.

En otro punto de la ciudad, se escucharon fuertes estruendos y agentes dispararon proyectiles de pimienta contra un grupo mucho más pequeño de manifestantes frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, donde los manifestantes han confrontado a agentes de ICE durante protestas diarias.

Según Omar Jiménez, de CNN, quien se encontraba en el lugar, la presencia de las fuerzas del orden fuera de la instalación aumentó de forma significativa después de varios incidentes en los que vehículos fueron golpeados con nieve y hielo, o cuando manifestantes intentaron impedir que salieran del lugar. Jiménez informó que las concentraciones en el edificio Whipple han sido más confrontativas que otras manifestaciones en la ciudad, ya que el sitio coloca a los manifestantes directamente frente a los agentes federales contra los que protestan.

Durante una gran protesta de unas 1.000 personas la noche del viernes en el centro de la ciudad, algunos individuos “se separaron” del grupo y comenzaron a pintar grafitis y a causar daños en las ventanas de un hotel, dijo el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una conferencia de prensa el sábado. Manifestantes se han congregado frente a hoteles donde creen que se hospedan agentes federales en las llamadas Ciudades Gemelas.

Más de 200 agentes de la Policía de Minneapolis y patrulleros estatales acudieron al lugar, y 29 personas fueron detenidas, citadas y luego liberadas, dijo O’Hara, al señalar que un agente sufrió heridas leves.

El alcalde Jacob Frey dijo el sábado que la mayoría de los manifestantes actuó de forma pacífica, pero advirtió que quienes dañen propiedad o pongan en peligro a otros serán arrestados. “No podemos morder el anzuelo”, dijo Frey. “No responderemos al caos con caos”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reiteró ese mensaje, instando a los manifestantes a mantener la calma mientras criticaba con dureza a las autoridades federales.

“Trump envió a miles de agentes federales armados a nuestro estado, y bastó un solo día para que mataran a alguien”, escribió Walz en redes sociales. “Ahora, no quiere nada más que ver caos que distraiga de esa acción horrenda. No le den lo que quiere”.

Las protestas también se desarrollaron en medio de una creciente disputa sobre la transparencia federal, después de que tres demócratas de Minnesota —las representantes Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison— dijeron que se les negó el acceso durante un intento de visita de supervisión a una instalación inmigratoria en Minneapolis el sábado. Un fallo judicial reciente bloqueó temporalmente una política del Gobierno de Trump que limitaba las visitas del Congreso.

Se observaron grandes concentraciones de manifestantes en ciudades importantes como Filadelfia, Nueva York, Washington y Los Ángeles. También hubo protestas más pequeñas en Portland, Oregon; Sacramento, California; Boston, Massachusetts; Denver, Colorado; Durham, Carolina del Norte; y Tempe, Arizona, donde manifestantes se alinearon en un puente sobre una autopista.

Para la tarde del sábado, los manifestantes marchaban por el centro de Los Ángeles con carteles que decían “ICE fuera para siempre” y coreaban “Trump debe irse ya”.

Al caer la noche, unas 150 personas se reunieron frente a una franja de edificios federales sobre la calle Alameda, con banderas estadounidenses invertidas y carteles hechos a mano contra ICE. Gran parte de la multitud se dispersó después de que agentes bloquearan una intersección cercana, pero un pequeño grupo permaneció en el lugar. Más tarde, la Policía emitió una orden de dispersión, citando actos de vandalismo.

La Policía de Los Ángeles informó en redes sociales que se realizaron “varios arrestos” y que al menos una persona fue detenida por agredir a un agente, después de huir inicialmente del lugar y luego regresar. CNN contactó a la Policía para obtener más detalles.

En Washington, los manifestantes marcharon frente a la Casa Blanca pese a la lluvia constante, con carteles que condenaban las tácticas federales en inmigración y exigían supervisión estatal sobre ICE.

“Me preocupa profundamente que esta administración esté pisoteando la Décima Enmienda y que las vidas de ciudadanos estadounidenses comunes estén siendo puestas en riesgo por un Gobierno que, en mi opinión, ha ido más allá de sus responsabilidades en materia de aplicación de la ley”, dijo a CNN Jack McCarty, un manifestante que afirmó ser originario de Minnesota.

Consultado por CNN sobre qué cree que debe ocurrir para evitar que una muerte como la de Good vuelva a suceder, McCarty respondió: “Creo que establecer una rendición de cuentas y una supervisión independiente de las actividades de ICE a nivel estatal, además de facultar a legisladores e investigadores estatales para responsabilizar a los agentes de ICE por sus acciones dentro de cada estado, es un paso adelante para garantizar que esta tragedia no vuelva a ocurrir”.

En Austin, Texas, algunos manifestantes confrontaron a agentes armados frente a un edificio federal. Varios funcionarios de seguridad portaban cascos y máscaras y permanecían en el exterior con bastones, informó KEYE, afiliada de CNN.

“Me alegra que estemos saliendo a las calles”, dijo a KEYE el manifestante David Whitfield. “Creo que este es el tipo de acción que necesitamos. De verdad necesitamos que haya gente aquí ahora mismo. Creo que la convocatoria podría ser mayor”.

