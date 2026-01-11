“Podría haberme matado”: ​​el tiroteo en Minnesota refuerza la ansiedad de quienes rastrean a ICE

Por Eric Bradner y Michael Williams, CNN

En cada ciudad a donde los agentes de inmigración del presidente Donald Trump han llegado en masa, han sido seguidos por personas que intentan monitorear o protestar por sus actividades, a menudo en espacios reducidos.

En ocasiones, estos dos grupos han chocado con resultados trágicos, como la muerte de de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles por la mañana, cuando parecía intentar huir de los agentes del ICE que le ordenaban salir de su vehículo en una calle de Minneapolis. Un video obtenido por CNN el viernes muestra a la esposa de Good y a Jonathan Ross, el agente que disparó los disparos fatales, grabándose mutuamente con sus celulares antes de que Good intentara huir.

Según la administración Trump, esos manifestantes, incluyendo a Good, son “agitadores” o incluso “terroristas domésticos”. El vicepresidente J. D. Vance describió a Good como parte de una “red de izquierdas para atacar, revelar información confidencial, agredir e imposibilitar que nuestros agentes de ICE hagan su trabajo”. El director del FBI, Kash Patel, ha sugerido que las fuerzas del orden federales investigarán a los líderes y financiadores de los grupos poco organizados que han seguido y documentado las medidas de control migratorio.

Las personas que rastrean a ICE se burlan de la idea de que sean terroristas o parte de alguna célula organizada.

“Quiero decir, caramba, somos como mamás en Toyota Corollas”, dijo una activista del área de Minneapolis que participa en patrullas contra ICE y se negó a dar su nombre porque temía represalias por parte de la administración.

“Somos trabajadores de salud mental, docentes, personas conectadas con nuestras comunidades de tal manera que vemos que se está haciendo daño”, dijo. “No hay nadie en mi grupo de contacto que sea agitador profesional”.

Los momentos que llevaron al encuentro que terminó con la muerte de Good en esa calle helada de Minneapolis aún no están claros. Si bien la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a Good de “acosar a los agentes todo el día”, su exesposo declaró a Associated Press que ella acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela y se dirigía a casa cuando vio a un grupo de agentes de ICE en la calle.

La esposa de Good, Becca Good, declaró a MPR News que el miércoles por la mañana, “se detuvieron para apoyar a nuestros vecinos. Nosotros llevábamos silbatos. Ellos tenían armas”. No dio más detalles sobre los preparativos del tiroteo.

En los días posteriores al tiroteo de Good, varios activistas anti-ICE hicieron comparaciones con un incidente ocurrido en Chicago el año pasado. Marimar Martínez, ciudadana estadounidense, recibió cinco disparos de un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en Chicago, quien la acusó de embestir su vehículo contra su camioneta. Martínez sobrevivió, y su abogado defensor alegó que fue el agente quien la golpeó. Posteriormente, el Departamento de Justicia retiró los cargos contra Martínez.

La muerte de Good parece haber endurecido la determinación de los manifestantes en Minneapolis, provocando tensos enfrentamientos. Para quienes se encargan de rastrear los movimientos del ICE y advertir a sus vecinos sobre su presencia, la muerte ha avivado sus preocupaciones sobre seguir a una agencia del orden que ha empleado tácticas cada vez más severas para cumplir la promesa de deportación masiva de la administración Trump.

Lucía Gardner, maestra y madre de Minnesota desde hace mucho tiempo, dijo que la semana pasada agentes federales condujeron a baja velocidad por su barrio de New Hope, subiendo y bajando la calle, así que decidió seguirlos y avisar a los vecinos que se encontraban en el camino. Esa misma noche, encontró a agentes de ICE estacionados frente a su casa.

“Pude haber sido yo quien recibió el disparo anoche, porque he estado allí”, dijo Gardner. “Lo que estaba haciendo, que no parecía peligroso, aparentemente era peligroso. Podría haberme matado”.

Mientras tanto, grupos activistas de todo el país están tratando de preparar a los manifestantes que vigilan a los agentes federales de inmigración para evitar el tipo de escalada que ocurrió en Minneapolis.

Jill Garvey, codirectora de States at the Core, que realiza programas virtuales de capacitación “ICE Watch and Community Defense”, dijo que su grupo intenta capacitar a las personas para que mantengan la mayor calma posible en tales situaciones.

“La mayoría de las personas en estas situaciones entran en pánico, y eso es lo que vi en el video”, dijo sobre Good. Añadió que los agentes de ICE suelen apresurarse a rodear los vehículos de las personas, y que el grupo recomienda que quienes se vean involucrados en estos encuentros mantengan las ventanas y las puertas cerradas, pongan el auto en modo de estacionamiento, retiren las manos del volante, se aseguren de que sus teléfonos o grabadoras estén funcionando y expresen sus derechos, como decirles a los agentes: “Tengo derecho a estar aquí”.

Garvey dijo tras la muerte de Good: “Al menos la gente que he estado entrenando durante las últimas 24 horas siente que es más importante que nunca”. Añadió que la mitad de las más de 800 personas que participaron en la sesión de entrenamiento del miércoles por la noche eran de Minnesota.

“Lo que creo que nadie pasó por alto es que no habríamos sabido la verdad de lo sucedido si los vecinos de esta mujer no hubieran estado documentando lo que estaba sucediendo. Tenemos videos desde múltiples ángulos”, dijo.

Garvey dijo que los programas de capacitación del grupo enfatizan la documentación de las acciones del ICE, el apoyo a aquellos que son atacados y la reducción de la violencia para mitigarla.

“Tampoco se trata de interferencia”, dijo. “Somos bastante explícitos al decir que no recomendamos la interferencia. No recomendamos interponerse entre un agente del ICE y su objetivo. Y, por supuesto, no pongan las manos sobre ningún agente federal; eso es increíblemente peligroso”.

Nick Benson, un veterano observador de aviones en Burnsville, Minnesota, quien ha monitoreado vuelos de deportación, recurrió a la red social Bluesky esta semana para solicitar donaciones para cubrir el costo de cámaras de tablero para quienes observan las actividades del ICE en su estado. Publicó una lista de deseos de Amazon que incluía una cámara de tablero y una tarjeta de memoria: US$ 144 más impuestos por ambas.

Hasta el viernes por la tarde, dijo, se habían pedido 410. Un conductor de Amazon le entregó una enorme bolsa de cámaras para salpicadero mientras hablaba con CNN y le dijo que otra estaba en camino.

Benson dijo que se dio cuenta de la necesidad de más herramientas para que los conductores documenten lo que ven después de escuchar de otros activistas de Minnesota que los agentes de ICE se estaban comportando de manera imprudente y acusando falsamente a los ciudadanos de malas prácticas.

“En una situación en la que depende de la palabra de un grupo de agentes federales frente a la de un ciudadano preocupado”, dijo. “El único recurso que tenemos en una situación como esa es tener cámaras de tablero que documentan lo que sucede todo el tiempo”.

Benson dijo que las cámaras para salpicadero se estaban distribuyendo por las Ciudades Gemelas, en parte, a través de redes de activistas que conoce o con los que se ha puesto en contacto. “Todos están conectados”, dijo. “Le llevo unas cuantas bolsas de supermercado (con cámaras para salpicadero) a una persona, y ella se encarga de todo”.

Sin embargo, cuestionó las caracterizaciones que hizo la administración Trump de los manifestantes como parte de una organización más grande.

“No es un diagrama de flujo bien definido”, dijo. “He estado en clubes de modelismo ferroviario con organizaciones más completas que la comunidad de aquí”.

Con información de McKenna Ewen, de CNN.