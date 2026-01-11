Fiscales federales abren investigación penal sobre la Fed y Jerome Powell

Por Bryan Mena, CNN

Fiscales federales abrieron una investigación penal sobre la renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal en Washington.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fijó las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell en un comunicado el domingo por la noche.

“Esto se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”.

Trump y sus aliados han criticado repetidamente a Powell durante el último año por no recortar las tasas de interés según las preferencias del presidente. La Fed, en la segunda mitad del año pasado, bajó las tasas tres veces seguidas, aunque recientemente los funcionarios han dicho que es poco probable que las reduzcan de nuevo por un tiempo.

Noticia en desarrollo…