En medio de las excarcelaciones anunciadas por Venezuela, el Gobierno reporta la muerte de un polícia detenido

Por Rocío Muñoz-Ledo y Ivonne Valdés, CNN en Español

El Ministerio Público de Venezuela informó este domingo que el 10 de enero de 2026 murió un ciudadano que se encontraba preso desde el 11 de diciembre de 2025, días después de que el presidente de la Asamblea Nacional anunciara la excarcelación de “un número importante” de detenidos.

A través de un comunicado, el fiscal general Tarek William Saab informó que el fallecido es Edilson José Torres Fernández, de 52 años, quien se desempeñaba como funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que, según las autoridades, murió mientras recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas.

Según el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Fiscalía 13° en Derechos Humanos determinaron que Torres presentó “una descompensación súbita de salud”.

“Fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial, ingresando con signos vitales y siendo atendido oportunamente por personal médico. No obstante, sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento”, dice el comunicado.

CNN está intentando contactar a los familiares de Torres para obtener comentarios adicionales sobre el caso.

Según Saab, Torres se encontraba detenido desde el 11 de diciembre de 2025, bajo la orden del Tribunal 2de Control con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas, por presuntas “actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado”.

Horas antes de que el Ministerio Público reportara su muerte, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denunció que Torres había sido detenido por compartir mensajes “críticos contra el régimen”.

Por su parte, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz expresó su preocupación por el caso. “Edison Torres pudo ser excarcelado y atendido en su salud. Posiblemente estaría vivo hoy”, señaló el grupo en un comunicado en redes sociales en el que expresó sus condolencias y exigió que no se repitan estos hechos: “Ningún preso más muerto en custodia. Los queremos vivos y a todos. Libertad inmediata”.

La muerte de Torres se produce en un contexto en el que el gobierno de Venezuela ha comenzado a liberar a algunos presos políticos, aunque organizaciones y familiares reclaman que la mayoría sigue tras las rejas y que las excarcelaciones han sido limitadas.

Petra Vera, familiar de un detenido, expresó la angustia de los familiares tras el fallecimiento de Torres y pidió al Gobierno que emita una “fe de vida” para los presos aún encarcelados.

“Entonces también, como familiares y en vista de lo ocurrido el día de ayer con este señor, con el recluso que estaba en este recinto, el señor Edison fallecido el día de ayer, nosotros nos sentimos preocupados como familiares. ¿En qué aspecto necesitamos que sea emitida una fe de vida para nosotros corroborar que de verdad nuestros familiares siguen vivos? Nosotros necesitamos que el Gobierno emita esa fe de vida para poder tener la certeza de que ellos están vivos”, dijo Vera.

La organización sin fines de lucro Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 17 presos políticos desde el anuncio del jueves por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que Venezuela liberaría “un número importante” de detenidos. La organización informó que aún quedan 803 presos políticos detenidos, de acuerdo con sus reportes.

Con información de Michael Rios