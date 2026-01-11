Detienen a otras dos personas por su posible relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Dos personas más fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración del Día de Muertos, informó este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Harfuch señaló en conferencia de prensa que los detenidos son Samuel ‘N’, quien fue director de Relaciones Públicas y Protocolo durante el mandato de Manzo, y Josué Elogio ‘N’, alias “El Viejito”. El funcionario dijo que ambos enfrentan órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas.

CNN busca saber si los detenidos ya cuentan con representación legal y cómo se declaran.

Según las investigaciones, que incluyeron análisis de telefonía, Samuel ‘N’ habría proporcionado a Josué Elogio ‘N’ información sobre el itinerario de Manzo y le envió una fotografía del alcalde antes del ataque. Esta imagen, dijo García Harfuch, fue posteriormente compartida con el grupo criminal liderado por Jorge Armando ‘N’, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo y supuesto líder de una célula delictiva local vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más violentas de México.

Las autoridades también confirmaron que ambos detenidos conocían del objetivo del asesinato semanas antes del hecho. Además, García Harfuch señaló que, tras el “cruce de información”, se confirmó que Samuel ‘N’ tiene antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y por robo a negocio en 2022, mientras que Josué Elogio ‘N’ se desempeñaba como taxista hasta su detención, el 9 de enero.

El secretario de Seguridad informó que las detenciones se realizaron tras operativos en Uruapan los días 8 y 9 de enero, y forman parte de una serie de arrestos vinculados a células delictivas que operan en la región, incluyendo a integrantes de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios.

Tras las detenciones, las autoridades realizaron tres cateos en distintos inmuebles del municipio de Uruapan vinculados con los sospechosos, donde aseguraron droga y ocho equipos de comunicación, los cuales, según García Harfuch, aportan nuevos indicios para continuar con la investigación del caso.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que los arrestos se suman a los de otras ocho personas implicadas en el caso y que la investigación continúa abierta.

Además, Torres Piña aclaró que Yesenia Méndez Rodríguez, colaboradora de la actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, fue requerida el 9 de enero por la fiscalía estatal para ser entrevistada como parte de las indagatorias del caso, y que fue liberada ese mismo día.

El crimen contra Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre después de una festividad local, ha generado numerosas reacciones y protestas, luego de que durante su mandato —que comenzó en septiembre de 2024— pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal para combatir a los grupos del crimen organizado.

Tras su asesinato, el Congreso de Michoacán nombró a su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta.

Con información de Mauricio Torres.