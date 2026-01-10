Los temores de una burbuja de IA no se hicieron presentes en la feria tecnológica más grande del mundo

Por Lisa Eadicicco, CNN

Los robots se apoderaron del escenario en la feria tecnológica más grande del año: vi a un imponente robot humanoide avanzar, girar la cabeza y saludar a una multitud entusiasmada. Y casi choco con un robot de cuatro patas con aspecto de perro que estaba detrás de mí.

Fueron solo un par de los muchos robots que encontré esta semana, diseñados para diversos propósitos, desde jugar al ajedrez hasta realizar cirugías de columna.

Son comunes en la sala de exposiciones del Centro de Convenciones de Las Vegas durante el CES, que concluyó el viernes. Cada enero, empresas de todo el mundo se reúnen para presentar nuevas tecnologías, productos y servicios.

El evento es tanto espectáculo como sustancia. Muchos de los productos más llamativos no se han materializado (como los coches voladores) o son carísimos y poco prácticos (piense en televisores que cuestan decenas de miles de dólares). Pero el CES ofrece un vistazo a las apuestas de gigantes de la industria como Nvidia, Intel, Amazon y Samsung.

La IA volvió a dominar la conferencia. Las empresas exhibieron de todo, desde robots humanoides que, según afirman, ocuparán fábricas, hasta refrigeradores que se abren con la voz y los chips de nueva generación que lo alimentarán todo.

El CES, en cierto modo, convirtió al Strip en una burbuja propia, protegida del escepticismo sobre la IA.

CNN preguntó a varios ejecutivos tecnológicos en el CES sobre la burbuja de la IA y cómo podría afectar a sus negocios.

Algunos afirmaron que sus negocios no son relevantes para la burbuja, mientras que otros expresaron optimismo sobre el potencial de la IA y afirmaron que están enfocados en desarrollar productos que lo demuestren.

“Estamos en la etapa inicial de lo posible. Así que cuando oigo que estamos en una burbuja, pienso… Esto no es una moda pasajera”, declaró Panos Panay, director de dispositivos y servicios de Amazon. “No va a pasar”.

Según S&P Global, las empresas tecnológicas invirtieron más de US$ 61.000 millones de dólares en centros de datos en 2025, lo que alimentó los temores de que las inversiones podrían superar con creces la demanda.

Y se espera que las inversiones sigan creciendo, ya que Goldman Sachs informa que se estima que las empresas de IA invertirán más de US$ 500.000 millones en gastos de capital este año.

Julien Garran, investigador y socio de la firma de investigación MacroStrategy Partnership, afirmó en un informe del año pasado que la burbuja de la IA es 17 veces mayor que la de las puntocom.

La mayor parte de las preocupaciones en torno a una burbuja de IA se han centrado en las inversiones en centros de datos diseñados para tareas de IA que consumen demasiada energía como para que dispositivos como portátiles y smartphones puedan gestionarlas por sí solos.

Nvidia, la figura emblemática del auge de la IA y la empresa en el centro del debate sobre la burbuja, anunció en el CES que la próxima versión de su plataforma informática, que impulsa esos centros de datos, llegará en la segunda mitad de este año.

Cuando se les preguntó sobre la burbuja de IA, los ejecutivos de los fabricantes de chips Intel y Qualcomm destacaron los esfuerzos de sus respectivas empresas para mejorar la forma en que las computadoras procesan las tareas de IA localmente en lugar de en la nube.

Qualcomm, fabricante de chips para smartphones y otros productos, anunció el año pasado su expansión a los centros de datos. Sin embargo, esto representa una parte muy pequeña de su negocio.

“En lo que a nosotros respecta, el lugar donde operamos no es donde existe la conversación sobre la burbuja”, comentó a CNN Akash Palkhiwala, director financiero y director de operaciones de Qualcomm.

Intel se centra en productos que son importantes para sus consumidores, como chips que mejoran el rendimiento de los portátiles, en lugar de hacer una gran apuesta “que requiere una gran inversión que puede o no dar resultados”, señaló el director del grupo de informática de clientes, Jim Johnson.

CK Kim, vicepresidente ejecutivo y director del negocio de electrodomésticos digitales de Samsung, declaró en una entrevista a través de un intérprete que no le corresponde determinar si la industria se encuentra en una burbuja de IA. Añadió que la compañía se centra más en si la IA aporta valor a los consumidores.

Ese “valor” es precisamente lo que los miles de expositores del CES intentaron demostrar esta semana.

Los robots humanoides fueron una parte importante de esa ecuación para empresas como Nvidia, Intel, Hyundai y Qualcomm, que anunciaron nuevas tecnologías para impulsar robots con forma humana.

Boston Dynamics y Hyundai presentaron Atlas, un robot humanoide desarrollado en colaboración con la división de IA DeepMind de Google, diseñado para tareas industriales como el procesamiento de pedidos.

Se implementará en el centro de aplicaciones Robotics Metaplant de Google DeepMind y Hyundai en los próximos meses, y otros clientes lo adoptarán a principios de 2027.

“Con una sola inversión, podemos explorar cualquier aplicación en el mundo, desde casos de uso industriales hasta casos de uso minorista y doméstico”, declaró Aya Durbin, quien lidera la estrategia de productos para aplicaciones humanoides de Boston Dynamics, en una entrevista en el stand de Hyundai cuando se le preguntó qué impulsa el interés en los robots humanoides. (Hyundai posee una participación mayoritaria en Boston Dynamics).

Las empresas tecnológicas también han estado buscando el próximo gran producto después del smartphone y creen que la IA podría ser clave para encontrarlo.

En el CES, varias empresas presentaron dispositivos de escucha discretos que pueden grabar conversaciones o notas de voz. Estos productos incluían joyas con IA de la startup Nirva, el anillo Index 01 del fabricante de relojes inteligentes Pebble y la pulsera Bee, ahora propiedad de Amazon.

Hablar con dispositivos suele ser más rápido que escribir, pero Amazon y Nirva también ven sus productos como otro medio para recopilar datos que pueden proporcionar información sobre la vida de un usuario, aunque hacerlo seguramente generará preocupaciones sobre la privacidad.

Los líderes empresariales parecen estar de acuerdo en que la IA llegó para quedarse, incluso aquellos como Pete Erickson, director ejecutivo de la empresa de eventos tecnológicos y educación Modev, quien opinó que la industria está de hecho en una burbuja.

Pero Erickson también cree que la IA es ahora “sólo una parte de nuestras vidas”.

“No creo que vaya a ninguna parte”, afirmó.

Leif Coorlim de CNN International contribuyó a este informe.

