Las claves para entender una de las semanas más críticas de Venezuela y por qué algunos tienen sentimientos encontrados

Análisis por Flora Charner, CNN

Personas de todo el mundo —especialmente venezolanos— aún están procesando los acontecimientos que tuvieron lugar en Caracas hace una semana, cuando Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron despertados en su residencia en la madrugada del sábado por operativos de la Delta Force estadounidense y llevados bajo custodia.

El depuesto líder venezolano y la ex primera dama están ahora en una cárcel de Nueva York, enfrentando cargos de drogas y armas, a los cuales se declararon inocentes durante su primera aparición ante la corte. El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos ahora “dirige” el país sudamericano rico en petróleo y la vicepresidenta de Maduro fue juramentada como presidenta encargada.

Mientras tanto, líderes de la oposición venezolana, muchos de los cuales han estado viviendo en el exilio, han prometido regresar al país y recuperar el poder que afirman les fue usurpado.

Muchos interrogantes quedan por responder tras esta destitución sin precedentes del líder venezolano y todo lo que ha sucedido desde entonces. Para los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, ha sido una mezcla de emociones y una sensación de incertidumbre sobre lo que viene después.

Aquí hay algunos puntos clave que debes conocer para entender esta semana pasada tan crítica.

A pesar de la abrupta destitución de Maduro del poder, no parece haber habido mucha conmoción dentro del gobierno. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue juramentada como presidenta encargada el lunes, marcando una continuación del movimiento chavista que ha controlado Venezuela durante décadas.

“No hay agentes externos gobernando Venezuela”, dijo Rodríguez, de 56 años, durante un discurso televisado el martes. “Estamos aquí, gobernando a nuestro pueblo. El Gobierno de Venezuela dirige este país, nadie más”.

La mayoría de los funcionarios más poderosos de Maduro, incluyendo al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, siguen ejerciendo sus tareas, a pesar de tener recompensas de US$ 25 y 15 millones colocadas por el gobierno de EE.UU. sobre sus cabezas.

El movimiento chavista se estableció en 1999 cuando Hugo Chávez, el difunto presidente venezolano que fue mentor y predecesor de Maduro, llegó al poder. Durante este período, la industria petrolera fue nacionalizada y una serie de reformas constitucionales llevaron a la eliminación de controles y contrapesos y a la represión generalizada de cualquier voz opositora.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido la decisión de dejar a funcionarios de la era chavista en el poder y dijo que la administración ve a Rodríguez como más pragmática y como alguien con quien EE.UU. puede trabajar.

No está claro si los partidos opositores venezolanos jugarán algún papel en esta transición. Por el momento parecen haber quedado al margen y, en algunos casos, completamente descartados.

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado ha sido uno de los principales rostros del movimiento anti-Maduro y una de las partidarias más vocales del presidente Trump.

Muchos se sorprendieron cuando Trump dijo que pensaba que sería difícil para Machado liderar Venezuela, tras la captura de Maduro.

“Ella no tiene el apoyo dentro, ni el respeto, dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, dijo Trump durante una conferencia de prensa el día de la operación estadounidense en Venezuela.

Machado, de 58 años, habló con Fox News desde un lugar no revelado a principios de esta semana. Ella continuó expresando su gratitud a Trump “en nombre del pueblo venezolano” y dijo que planea regresar al país sudamericano “tan pronto como sea posible”.

También se refirió a la actual presidenta encargada de Venezuela como una de las “principales arquitectas de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico” y un “enlace” para Rusia, China e Irán, y pidió “elecciones libres y justas”.

“Tenemos que seguir adelante”, dijo Machado. “Ganamos las elecciones por una amplia mayoría bajo condiciones fraudulentas. En elecciones libres y justas, ganaremos con el 90%, no tengo dudas”. Machado dijo en Fox News más tarde esta semana que le gustaría compartir su Premio Nobel de la Paz con Trump, un galardón que le dedicó en octubre por su “decisivo apoyo a nuestra causa”. Trump dijo a los periodistas que se reuniría con Machado en Washington, la próxima semana: “Podría estar involucrada en algún aspecto” del país, dijo, sin dar más detalles.

Las últimas elecciones presidenciales de Venezuela se celebraron el 28 de julio de 2024. La oposición afirmó haber ganado la votación basándose en los resultados recogidos en todo el país, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al gobierno, declaró ganador a Maduro.

Un análisis independiente de CNN realizado en ese momento concluyó que la afirmación del gobierno de que Maduro había derrotado a la oposición con el 51,2% de los votos era una “improbabilidad estadística” y el CNE nunca proporcionó datos que respaldaran esa afirmación.

Poco después de cerradas las urnas, la oposición publicó sus propios datos, mostrando que había obtenido el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. El recuento incluía un desglose detallado estado por estado. Observadores internacionales del Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia consideraron los resultados legítimos.

Varios países, incluidos Estados Unidos y España, reconocieron al candidato opositor Edmundo González como presidente electo después de la votación.

González, de 76 años, fue el candidato escogido personalmente por Machado tras ser inhabilitada. Se vio obligado a huir del país en los meses posteriores a las elecciones, debido a cargos fabricados de conspiración y terrorismo presentados por el gobierno que hubieran acarreado décadas en prisión. Solicitó asilo político en España, donde reside desde entonces.

El movimiento chavista ha sido acusado de encarcelar presos políticos durante décadas y mantenerlos en la infame prisión del Helicoide, controlada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

No existe una cifra oficial sobre cuántas personas han sido arrestadas, principalmente porque el Gobierno venezolano no reconoce la existencia de presos políticos. En su última estimación, Foro Penal, una organización independiente que ofrece servicios legales gratuitos a personas detenidas arbitrariamente, indicó que más de 800 presos políticos seguían tras las rejas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también es hermano del presidente en funciones, dijo esta semana que el gobierno decidió liberar a un “número significativo de venezolanos y extranjeros” en lo que describió como una “amplia demostración de la intención de buscar la paz”.

Varios presos de alto perfil, incluidos los diputados opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri, fueron liberados esta semana. Videos compartidos en redes sociales mostraron emotivos reencuentros con seres queridos en las calles de Caracas. También se encontraban entre los liberados cuatro ciudadanos españoles y un activista venezolano-español.

“Esperamos la libertad de ‘todos’ los presos políticos, no solo ‘gestos’ que sean parciales y condicionados”, escribió en X el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero. “Esto representa un poco más del 1% de los actuales presos políticos”.

A pesar de estas señales de colaboración, la administración de Rodríguez había publicado un decreto a principios de esta semana autorizando a las fuerzas de seguridad a detener a cualquier persona involucrada en promover y apoyar lo que ha llamado como el “ataque estadounidense”. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dijo que docenas de periodistas fueron arrestados en el periodo posterior y luego liberados.

Maduro solía organizar mítines masivos, donde sus seguidores llenaban las calles de Caracas ondeando banderas y animando al líder. Más recientemente, antes de ser destituido, hablaba en contra de una posible invasión estadounidense y solía burlarse de la idea en canciones y discursos extensos.

Aunque ha habido alguna muestra de apoyo a Maduro y expresiones de indignación por sus funcionarios restantes, las calles de la capital Caracas y otras grandes ciudades han estado mayormente en silencio.

La mayor concentración de personas parece estar en las estaciones de gasolina y supermercados, donde la gente almacena bienes básicos.

“Quería llenar el tanque de gasolina, pero las estaciones de servicio ya están cerradas, así que aproveché para comprar comida porque no sabemos qué viene”, dijo Jairo Chacín, un mecánico, a Reuters.

La mayoría de los venezolanos en el extranjero han estado celebrando el hecho de que Maduro está tras las rejas. Cuando se conoció la noticia de la operación estadounidense, se vieron celebraciones y reuniones en ciudades de todo el mundo, incluyendo Miami, Buenos Aires, Madrid y Bogotá, donde viven grandes concentraciones de la diáspora.

Las redes sociales también se inundaron de publicaciones compartiendo la primera foto publicada por el presidente Trump en Truth Social sobre la misión estadounidense, mostrando a Maduro esposado con un traje deportivo gris y grandes gafas de sol aferrado a su botella de agua, acompañado de mensajes y memes.

“Rezamos mucho”, dijo la ciudadana venezolana María Carrizosa al equipo de CNN en Bogotá. “Espero que las personas que han hecho esto posible faciliten una transición pacífica y tranquila. Es lo que muchos venezolanos que viven en el exterior desean”.

Casi 8 millones de venezolanos han huido del país debido a la violencia desenfrenada, inflación, amenazas políticas, alto índice de criminalidad y escasez de alimentos y servicios esenciales, según ACNUR.

Muchos que viven en Estados Unidos también exhortaron a sus amigos estadounidenses a “preguntarle a un venezolano” tras las críticas sobre cómo la administración Trump llevó a cabo la operación y tras las preguntas sobre los motivos y justificaciones para hacerlo sin aprobación del Congreso.

“Tratamos de usar negociaciones, elecciones, protestas”, dijo Freddy Guevara, excongresista venezolano exiliado en Estados Unidos, a Erin Burnett de CNN esta semana. “¿Es este el desenlace que queríamos? Por supuesto que no, hemos estado luchando por una solución negociada por mucho tiempo. Pero Maduro construyó este camino para él y sus allegados (…) entre lo que teníamos antes y esto, sé que puede sonar sorprendente, pero los venezolanos preferimos esto”.

El estatus migratorio para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos sigue en el limbo. La administración Trump terminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos el año pasado. El presidente Trump también invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el pasado marzo para deportar rápidamente a presuntos miembros del Tren de Aragua, una banda venezolana designada como organización terrorista extranjera que el gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar.

Muchos de los arrestados y deportados no tenían conexiones probadas con la banda ni antecedentes penales. Un grupo que fue enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y posteriormente regresó a Venezuela ha intentado impugnar sus deportaciones en los tribunales estadounidenses.

El presidente Trump dijo el martes que el actual Gobierno venezolano entregaría entre “30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad sancionado, a los Estados Unidos”. Venezuela alberga la mayor reserva probada de petróleo del mundo, con un estimado de 300.000 millones de barriles bajo la superficie. La industria petrolera fue nacionalizada cuando Chávez llegó al poder y ha estado sujeta a sanciones estadounidenses.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a la compañía petrolera de Venezuela, PDVSA, durante la primera administración de Trump en 2019 y bloqueó todas las transacciones y exportaciones de crudo a Estados Unidos. Las sanciones estadounidenses provocaron una fuerte caída en la producción de petróleo de Venezuela.

PDVSA dijo que está “actualmente en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, dentro del marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, en un comunicado publicado en redes sociales a principios de esta semana.

Trump se reunió con los CEO de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca el viernes. A pesar de su optimismo inicial, algunos dijeron que no podían comprometerse con el acuerdo petrolero.

“Es imposible invertir”, dijo Darren Woods, CEO de ExxonMobil. “Hay varios marcos legales y comerciales que tendrían que establecerse incluso para entender qué tipo de retornos obtendríamos de la inversión”. Exxon salió de Venezuela en 2007 cuando el régimen de Chávez nacionalizó la industria petrolera.

Mientras tanto, el futuro del país y de millones de venezolanos sigue siendo incierto. Aun así, parece que al presidente Trump le está gustando parte de lo que está ocurriendo en el gobierno de Rodríguez, ya que el líder estadounidense dijo temprano el viernes que había cancelado una “segunda ola de ataques, previamente prevista”, contra Venezuela debido a la cooperación del país con Estados Unidos. Dijo a los reporteros que ve a Venezuela como un aliado “en este momento”.

Lo único que se sabe con certeza es que Maduro y su esposa están fuera del país y en la cárcel. Mientras que muchos ven esto simplemente como cortar la cabeza de una serpiente más grande, otros celebran que esté en prisión y enfrentando cargos después de décadas de impunidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.