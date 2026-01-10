EE.UU. realiza ataques en Siria como parte de las represalias contra ISIS

Por Aleena Fayaz y Haley Britzky, CNN

Estados Unidos llevó a cabo ataques a gran escala contra objetivos de ISIS en Siria este sábado, como parte de una campaña de represalia denominada operación “Hawkeye Strike”.

“Hoy, aproximadamente a las 12:30 p. m., hora de Miami, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), junto a fuerzas aliadas, realizaron ataques a gran escala contra múltiples objetivos de ISIS en toda Siria”, dijo el Comando Central de EE.UU. en un comunicado publicado en X.

La operación Hawkeye Strike, nombrada en honor a los dos soldados estadounidenses asesinados del “Estado Hawkeye” de Iowa, comenzó el 19 de diciembre de 2025 como respuesta directa al ataque mortal llevado a cabo por un atacante de ISIS en Palmira, Siria, que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil apenas seis días antes.

Los soldados fueron identificados como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa. Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa, que comenzó a desplegar aproximadamente 1.800 efectivos en Medio Oriente a principios de este año como parte de la operación Inherent Resolve, la misión de Estados Unidos para derrotar a ISIS. Otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que la operación del sábado utilizó más de 90 municiones de precisión para atacar más de 35 objetivos, utilizando más de dos decenas de aeronaves.

“Nuestro mensaje sigue siendo claro: si dañas a nuestros combatientes, te encontraremos y te mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar lo mucho que trates de evadir la justicia”, dijo el Comando Central de EE.UU. en el comunicado.

Cientos de soldados estadounidenses continúan desplegados en Siria como parte de la prolongada misión de Estados Unidos para combatir a ISIS, una misión que comenzó cuando ISIS tomó rápidamente el control de gran parte de Siria e Irak a mediados de la década de 2010. Posteriormente, las operaciones de EE.UU. y sus socios, junto con un cambio de régimen en Siria, eliminaron en gran medida ese control territorial.

CNN ha informado previamente que el objetivo de la Operación Hawkeye es asestar un gran golpe a los remanentes de ISIS en Siria y a su capacidad para representar una amenaza a las fuerzas estadounidenses en la región.

