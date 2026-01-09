Trump pide un tope a tasas de interés de tarjetas de crédito en su más reciente llamado a preocupaciones por asequibilidad

Por Luciana Lopez, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este viernes un tope de un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10 %, diciendo que el público estadounidense está siendo “estafado” en una publicación en Truth Social.

Trump pidió que el tope entre en vigor el 20 de enero, el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca. Pero no especificó cómo podría establecerse el tope, incluyendo si estaba pidiendo la participación voluntaria de las compañías de tarjetas de crédito o buscando mecanismos gubernamentales para hacer cumplir su propuesta.

En su publicación, Trump citó “¡ASEQUIBILIDAD!” El tema se ha convertido en una fuente de frustración para muchos estadounidenses, ya que años de inflación acumulada han sumado presiones sobre los precios. Mientras que muchos estadounidenses con mayores ingresos han disfrutado años de ganancias de dos dígitos en el mercado bursátil, aumento de precios de viviendas y salarios en alza, quienes ganan menos se han visto afectados por la combinación de precios más altos, deudas y un mercado laboral en desaceleración.

Trump ha recurrido a anuncios económicos populistas en redes sociales para intentar convencer a los estadounidenses de que está avanzando en el tema. El jueves, por ejemplo, publicó sobre ordenar a “sus representantes” comprar bonos hipotecarios para intentar reducir los costos de la vivienda; el miércoles, escribió sobre prohibir a los inversionistas institucionales comprar viviendas unifamiliares.

Sin embargo, hasta ahora, los estadounidenses no parecen convencidos. En la encuesta más reciente de CNN sobre la economía, el 61 % de los estadounidenses dijo que las políticas de Trump han “empeorado las condiciones económicas en este país”.

En su publicación del viernes, Trump también culpó a su predecesor, el expresidente Joe Biden, por las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito. Biden abordó el tema de las tarjetas de crédito desde otro ángulo: buscó limitar la mayoría de los cargos por pago tardío de tarjetas de crédito a US$ 8.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) en ese momento estimó que eso ahorraría a las familias más de US$ 10.000 millones al año al reducir los cargos de un promedio de US$ 32.

Pero un juez federal bloqueó ese esfuerzo, y el Gobierno de Trump ha trabajado para desmantelar la CFPB. La agencia de vigilancia, que supervisa las industrias de servicios financieros y responde a las quejas de los consumidores, ha sido un objetivo de los conservadores, incluido Trump, durante años.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la Asociación de Banqueros Americanos para obtener comentarios.

Matt Egan de CNN también contribuyó con el reportaje.

