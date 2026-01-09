Copa es la primera aerolínea que reanuda vuelos a Venezuela tras el derrocamiento de Maduro. ¿Cuáles siguen sin servicio?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A casi una semana del operativo militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la aerolínea panameña Copa Airlines fue la primera en anunciar el reinicio de sus vuelos hacia el país sudamericano, luego de que las tensiones entre Washington y Caracas han derivado en suspensión de servicios desde las últimas semanas de 2025.

Copa dijo el jueves en un comunicado que sus vuelos diarios entre Panamá y Caracas se reanudarán a partir del martes 13 de enero, con una frecuencia diaria, “tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía”, donde se ubica el principal aeropuerto de Venezuela.

La empresa agregó que empezará a realizar un segundo vuelo entre ambas capitales a partir del viernes 16 de enero, con el objetivo de que en principio tenga una frecuencia de tres a cuatro veces a la semana y, a partir del 20 de febrero, también se efectúe diariamente.

El anuncio se produce después de las afectaciones a la movilidad aérea en torno a Venezuela producto de las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump, que escalaron desde mediados del año pasado.

Después de que Estados Unidos desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe y realizó ataques contra una treintena de botes con el argumento de combatir el narcotráfico, la situación alcanzó otro punto cuando el 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de vuelo para Venezuela por lo que describió como un deterioro de la seguridad y un aumento de la actividad militar.

A raíz de este anuncio, durante los días siguientes diversas aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela, a lo que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) respondió con una orden para que reanudaran sus operaciones en 48 horas. Cumplido ese plazo, el 27 de noviembre el INAC revocó la concesión a seis compañías: Iberia, de España; TAP, de Portugal; Avianca, de Colombia; Latam, de Chile; Gol, de Brasil, y Turkish Airlines, de Turquía.

Avianca dijo a CNN este viernes que mantiene suspendidas sus operaciones a Venezuela “en línea con la decisión del INAC”.

De forma similar, Latam señaló que su ruta Bogotá-Caracas-Bogotá no está activa “debido a que la autoridad aeronáutica de Venezuela suspendió el permiso de operación en Venezuela. Sin embargo, la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad y la adecuada operación para los pasajeros y tripulaciones”.

“Actualmente, LATAM monitorea la situación del espacio aéreo venezolano de manera permanente, evaluando las condiciones que permitan reanudar la operación”, agregó la empresa.

Gol, por su parte, también dijo a CNN que sus vuelos desde y hacia Caracas siguen suspendidos.

CNN contactó a Iberia para pedir información y está en espera de respuesta.

También contactó a las aerolíneas colombianas Satena, estatal, y Wingo, privada, que igualmente suspendieron sus operaciones a Venezuela a finales del año pasado en medio de las tensiones en la región. En ambos casos, CNN también espera una respuesta.

Después del operativo militar del 3 de enero contra Maduro, acusado en Estados Unidos de cargos por nacoterrorismo, narcotráfico y armas, que él rechaza, el Gobierno de Venezuela repudió la maniobra, que considera un violación al derecho internacional y a su soberanía nacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que, a pesar del ataque de Estados Unidos —en el que murieron al menos 100 personas, según Caracas— y de diversas declaraciones de Trump, ninguna autoridad extranjera rige en el país.

En la misma línea, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en un mensaje emitido el domingo respaldó a Rodríguez y llamó a la población a seguir con su día a día.

“Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”, dijo Padrino.

Con información de Elizabeth González.