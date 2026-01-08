Tripulación de la NASA regresará a la Tierra antes de lo previsto tras un problema médico en el espacio

Por Jackie Wattles, CNN

Cuatro astronautas regresarán de la Estación Espacial Internacional más de un mes antes de lo programado después de que un miembro de la tripulación, cuyo nombre no se ha revelado, experimentara un problema médico.

La NASA no ha proporcionado detalles sobre la naturaleza del problema, citando preocupaciones de privacidad. La agencia normalmente no discute los detalles específicos de los asuntos de salud relacionados con los astronautas.

El miembro afectado de la tripulación se encuentra en condición estable, confirmó previamente la NASA, y no se espera que reciba un tratamiento especial durante el viaje de regreso, dijo el doctor James Polk, jefe de salud y medicina de la NASA en la sede de la agencia. El astronauta también estaría mejor si es evaluado en tierra, agregó Polk.

“Tenemos un conjunto muy robusto de equipo médico a bordo de la Estación Espacial Internacional”, señaló Polk durante una conferencia de prensa el jueves. “Pero no tenemos la cantidad completa de equipos que tendría, por ejemplo, en la sala de emergencias para completar una evaluación de un paciente”.

“Y en este incidente en particular”, añadió, “nos gustaría completar esa evaluación, y la mejor manera de hacerlo es en tierra”.

El grupo que regresa, que incluye a los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, conforma la Crew-11 de la NASA y SpaceX. La misión, parte de la rotación regular de personal del laboratorio orbital, se esperaba que concluyera no antes del próximo mes. Normalmente, la NASA no traería de regreso a un equipo como este antes de que otro estuviera en su lugar.

El recién nombrado administrador de la NASA, Jared Isaacman —quien ha volado dos veces en misiones privadas de SpaceX en órbita—, dijo que tomó la decisión de traer de regreso al grupo de cuatro astronautas.

Isaacman informó durante una rueda de prensa el jueves que su decisión se basó en el hecho de que cuatro miembros de la tripulación están programados para lanzarse a la estación espacial en la misión Crew-12 de la NASA en las próximas semanas, y la agencia evalúa formas de acelerar ese lanzamiento. La misión estaba prevista para despegar a mediados de febrero.

El equipo de Crew-11 partirá de la estación espacial en cuestión de “días”, dijo Isaacman.

La NASA reveló la preocupación médica del astronauta el miércoles cuando anunció que la agencia optaba por posponer una caminata espacial, citando la “preocupación médica” no divulgada.

“Estas son las situaciones para las que la NASA y nuestros socios se entrenan y se preparan para ejecutar de manera segura”, señaló la NASA en un comunicado.

Cuando los astronautas de Crew-11 regresen, solo quedará un astronauta de la NASA a bordo del laboratorio orbital, de tamaño similar a un campo de fútbol: Chris Williams, quien llegó a la estación espacial a finales de noviembre a bordo de una cápsula rusa Soyuz como parte de un acuerdo de viajes compartidos entre EE.UU. y Rusia.

Funcionarios dijeron el jueves que Williams está bien preparado para manejar cualquier tarea que se le presente y confían en que pronto será acompañado por los astronautas de Crew-12 para devolver el personal a los niveles normales.

“Esta es una de las razones por las que volamos tripulaciones mixtas en vehículos Soyuz y estadounidenses: porque queremos asegurarnos de tener operadores para ambos segmentos (el estadounidense y el ruso)” de la estación espacial, dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

