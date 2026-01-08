El Real Madrid y el FC Barcelona se vuelven a ver las caras por el título de la Supercopa de España

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Nuevamente, los equipos más populares de España, el Real Madrid y el Barcelona, estarán disputando un título: la Supercopa, que el año pasado quedó en manos de los catalanes con una categórica goleada.

El equipo merengue derrotó por 2 a 1 al Atlético Madrid en el derbi madrileño para quedarse con el boleto a la gran final, mientras que el cuadro culé hizo lo propio tras golear por 5 a 0 al Athletic Club de Bilbao.

Esta será la décimo primera vez que estos clásicos rivales se enfrenten en la gran final de la Supercopa de España. La primera ocasión fue en 1988.

El Real Madrid tiene la ventaja en títulos producto de esta clase de encuentros, con 10, mientras que el Barcelona solo tiene tres hasta el momento.

Cabe resaltar que, en general, estos dos equipos han disputado 17 partidos en este tipo de encuentro. Contando las ediciones en las que la final se disputaba a duelos de ida y vuelta, el Real Madrid ganó nueve, el culé seis y hay dos empates.

Además, esta será la cuarta final consecutiva que se define con un Clásico. El Barcelona se quedó con el título en las temporadas 2022/23 y 2024/25, mientras que los Blancos salieron victoriosos en la edición 2023/24.

El argentino Lionel Messi es el máximo goleador en los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid por Supercopa, con seis goles. Otros goleadores destacados son el brasileño Vinicius Jr., Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, todos con cuatro tantos, mientras que el español Raúl tiene tres goles.

Esta nueva final de la Supercopa de España se jugará el domingo 11 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

