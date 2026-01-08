El cine que se viene en 2026: superhéroes, secuelas y “The Odyssey”

Por Dan Heching, CNN

El siempre amenazado cine está haciendo otro fuerte intento por atraer la asistencia a las salas de los espectadores en 2026.

Muchas de las películas más esperadas del año son, como era de esperarse, secuelas o actualizaciones de material previamente querido, aunque también hay algunas propuestas frescas para equilibrar la oferta.

Aquí tienes un adelanto de lo que nos depara el futuro cinematográfico colectivo:

El sorprendentemente afable doctor posapocalíptico de Ralph Fiennes regresa en esta cuarta entrega de “28 Days Later”, que posiblemente retoma la historia poco después del final bastante loco de “28 Years Later” del año pasado. Espera ver más zombis desnudos.

Si las luces estroboscópicas excesivas del tráiler no te han desanimado, este (creemos) falso documental de concierto sobre la gira “brat” de Charli XCX podría ser finalmente la película digna de seguir los pasos de “Truth or Dare” de Madonna.

De Emerald Fennell, la directora de “Promising Young Woman”, esta adaptación de Emily Brontë llega justo a tiempo para San Valentín y ya en el tráiler desborda pasión, con miradas ardientes y escandalosas entre Margot Robbie y Jacob Elordi.

Coproducida por la leyenda del baloncesto Stephen Curry, esta película animada sobre un desvalido nos presenta a Will Harris (con la voz de Caleb McLaughlin, de “Stranger Things”), una cabra que sueña con convertirse en el GOAT (siglas que significan en inglés “Greatest of All Time”) en el ficticio deporte del roarball.

Sam Rockwell, “jugador más valioso” de la tercera temporada de “White Lotus”, nos lleva en un viaje alocado hacia un futuro aterrador que aparentemente comienza en la famosa cadena de restaurantes Norms de Los Ángeles, donde busca personas que lo ayuden a salvar el mundo. Entre los coprotagonistas están Haley Lu Richardson (también de “White Lotus”) y Zazie Beetz.

Maggie Gyllenhaal dirige a Jessie Buckley (“Hamnet”) como la Novia de Frankenstein y a Christian Bale como el monstruo de Frankenstein en una película que parece estar lo más alejada posible de los clásicos de monstruos de Universal. Busca a Jake Gyllenhaal, hermano de Maggie y coprotagonista en “Donnie Darko”, en un papel aún no especificado.

Tras el comentado estreno de “It Ends with Us” el año pasado, la siguiente novela de Colleen Hoover en ser adaptada al cine cuenta la historia de una mujer (Maika Monroe, de “It Follows”) en busca de redención tras una condena en prisión. Lauren Graham (“Gilmore Girls”), Bradley Whitford (“The Handmaid’s Tale”) y Tyriq Withers (“Him”) también participan.

Del autor de “The Martian”, Andy Weir, llega una nueva epopeya de ciencia ficción basada en su novela de 2021 sobre un profesor de ciencias (Ryan Gosling) que despierta en una nave espacial y se encuentra en una situación increíble.

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan como una pareja a punto de casarse que se enfrenta a grandes dosis del tema titular en esta comedia romántica diferente.

Tras el gran éxito de la primera película en 2023, Chris Pratt regresa como Mario para una nueva aventura junto a Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y más, incluyendo a Brie Larson como la voz de Rosalina. ¡Vamos allá!

Halle Bailey (“The Little Mermaid”) y Regé-Jean Page (“Bridgerton”) se unen en esta comedia romántica de aspecto picante que parece una “Under the Tuscan Sun” para las nuevas generaciones.

La biografía de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua (“Training Day”) narra el ascenso del Rey del Pop y está protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson en el papel principal. Esta película seguramente dará mucho de qué hablar, entre otras cosas porque la producción enfrentó un gran obstáculo con el guion que retrasó su estreno.

El tiempo avanza a paso de tortuga para los fans de la película de 2006 que esperan esta secuela: “The Devil Wears Prada 2”. El elenco original, incluyendo a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, se une a los nuevos miembros Justin Theroux, Kenneth Branagh y Lady Gaga.

Esta nueva entrega del universo de Star Wars da la bienvenida a la reina de la ciencia ficción Sigourney Weaver, quien interpreta a una coronel que envía al mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y a Grogu —antes conocido como el Niño o Baby Yoda— a una nueva misión en el Borde Exterior.

¿Un espectáculo alienígena de Steven Spielberg estrenado en verano? ¡Que alguien me pellizque! Esta película, protagonizada por Emily Blunt, es el primer largometraje de Spielberg desde “The Fabelmans” en 2022 y su primera cinta de ciencia ficción desde “Ready Player One” en 2018.

¿Realmente ha terminado la era de los juguetes? Esa es la pregunta crucial que plantea esta nueva entrega de Pixar, que retoma el conocido dilema de la crianza sobre el tiempo frente a las pantallas, cuando Woody, Buzz y el grupo se encuentran con un nuevo artilugio en la sala de juegos: una tableta.

Milly Alcock interpreta a la prima del Hombre de Acero, una indomable renegada intergaláctica (y verdadera dueña de Krypto el Superperro, como se vio en su cameo en “Superman”).

Dirigida por Christopher Nolan, esta épica basada en el monumental poema de Homero es una de las películas más esperadas del año, con un elenco verdaderamente mítico: Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page y Lupita Nyong’o.

Hablando de Tom Holland y Zendaya, dos semanas después de embarcarse en su odisea, regresan para una cuarta entrega en la franquicia de Spider-Man de Marvel, que aparentemente prepara el escenario para “Doomsday”, que se estrenará más adelante este año.

Que continúe la fiesta de secuelas con esta actualización de la querida película de brujas de 1998, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman como hermanas que abordan sus dones familiares de maneras muy diferentes. Dianne West y Stockard Channing regresan como sus entrometidas tías Jet y Franny, respectivamente, y se suman Lee Pace y Maisie Williams, de “Game of Thrones”.

Tom Cruise se une al director de “The Revenant” y “Birdman”, Alejandro González Iñárritu, para esta comedia negra sobre el hombre más poderoso del mundo, que tiene algunos trucos realmente destructivos bajo la manga.

Dirigida por Aaron Sorkin —quien escribió y ganó un Oscar por el guion de la innovadora “The Social Network” de David Fincher en 2010—, esta secuela vuelve a analizar la plataforma de redes sociales que ha moldeado a la sociedad, esta vez con Jeremy Strong (“Succession”, “The Apprentice”) en el papel de Mark Zuckerberg. También actúa Mikey Madison, ganadora del Oscar a mejor actriz el año pasado.

Esta nueva entrega de la franquicia basada en la exitosa serie de libros juveniles de Suzanne Collins vuelve a los orígenes, esta vez explorando la historia de Haymitch Abernathy. Haymitch, interpretado como adulto de mediana edad en las películas anteriores por Woody Harrelson, será interpretado en esta precuela por el debutante Joseph Zada. Se espera que Jennifer Lawrence retome (al menos brevemente) su papel de Katniss Everdeen.

Justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias, más situaciones familiares incómodas surgirán cuando el hijo (Skyler Gisondo) de Greg (Ben Stiller) y Pam Focker (Teri Polo) lleve a casa a su prometida (Ariana Grande) para, bueno, que conozca a los padres.

Santa (David Harbour, actor de “Stranger Things”) regresa para más sangrienta diversión navideña en “Violent Night 2”, la secuela de la original de 2022.

Si el elenco repleto de estrellas de este cruce del MCU entre los X-Men y los Avengers no parecía lo suficientemente impresionante, Disney reveló recientemente en un nuevo avance que la película también contará con el regreso de Chris Evans como el Capitán América.

Timothée Chalamet y Zendaya (quien está especialmente ocupada este año, como se ve arriba) regresan para la siguiente entrega de esta épica franquicia de ciencia ficción, dirigida por Denis Villeneuve y basada en la serie de libros de Frank Herbert.

Al igual que “Nosferatu” de 2024, el director Robert Eggers nos traerá un peculiar regalo navideño con su nueva versión de la clásica historia del hombre lobo. También actúan Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe y Lily-Rose Depp, estrella de “Nosferatu”.

