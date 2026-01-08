Algunos republicanos se unen a demócratas para forzar un control del Senado sobre los poderes de guerra de Trump en Venezuela

Por Morgan Rimmer, Sarah Ferris y Ted Barrett, CNN

Un pequeño bloque de senadores republicanos dio una notable reprimenda al presidente Donald Trump solo días después de su operación para destituir al líder de Venezuela, al votar a favor de avanzar una resolución que limitaría el uso futuro de la fuerza militar de EE.UU. en la nación sin la aprobación del Congreso.

Cinco republicanos votaron el jueves junto a todos los demócratas del Senado para permitir una votación futura que limitaría los poderes del presidente en el conflicto cada vez más profundo con Venezuela, una medida que sorprendió incluso a algunos demócratas que no estaban seguros de cómo votarían los republicanos.

Se espera que la medida completa se apruebe la próxima semana, lo que requeriría 51 votos en el Senado. Sin embargo, la medida aún deberá superar todo el proceso de enmiendas y no está garantizado el apoyo para la resolución final.

La votación en el Senado había sido considerada principalmente un ejercicio de mensaje político por parte de los demócratas y del senador republicano Rand Paul, de Kentucky, coautor de la medida, para obligar a sus compañeros republicanos a manifestar su descontento —o apoyo— a una Casa Blanca cada vez más envalentonada. Pero ahora que ha conseguido suficientes votos republicanos, se convierte en una amenaza mucho más real al alcance del poder de Trump.

Los senadores Todd Young, de Indiana, y Josh Hawley, de Missouri, fueron las sorpresivas deserciones republicanas que se unieron a Paul, un crítico de las acciones militares de Trump en el extranjero, y a las senadoras moderadas Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine. El senador demócrata John Fetterman también sorprendió a sus colegas al votar con su partido, a pesar de haber sugerido públicamente que podría oponerse. Tras su voto, Fetterman se negó a responder preguntas sobre por qué votó a favor.

La Cámara de Representantes realizará una votación similar sobre una medida que limita las autoridades de Trump para intervenir militarmente en Venezuela a finales de este mes, gracias al impulso de los demócratas de la Cámara. Si se aprueba, ambas cámaras tendrían que unificar sus resoluciones, enviando finalmente algo al escritorio de Trump para su consideración.

Ha sido una votación muy observada tanto en las oficinas de liderazgo republicano como en la Casa Blanca en una semana en la que los miembros del Congreso han presionado al Gobierno para que dé respuestas sobre sus próximos pasos en el conflicto creciente con Venezuela. Es la segunda resolución bipartidista que se presenta en el Senado desde noviembre para controlar los poderes del presidente.

Los principales demócratas, junto con Paul, habían estado presionando en privado a los republicanos para que apoyaran la medida, en medio de una creciente frustración interna por las acciones del presidente. Aunque republicanos como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, han dejado claro que creen que Trump estaba dentro de sus poderes para ejecutar la operación en Venezuela sin la aprobación del Congreso, no todos los republicanos están de acuerdo.

La cuestión de los límites de la autoridad del presidente —y el papel del Congreso en la autorización de acciones militares en el extranjero— ha sacudido el Capitolio en los últimos meses, debido a que la administración de Trump intensificó su campaña militar en Sudamérica. La operación que llevó al derrocamiento y captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro desencadenó una serie de sesiones informativas clasificadas en Washington esta semana que dejaron una división partidista tras de sí.

Y han surgido más preguntas, incluso entre los republicanos, sobre dónde podría Trump desplegar fuerzas militares de EE.UU. a continuación, incluyendo Cuba, Colombia o Groenlandia.

Hablando con periodistas el miércoles por la tarde, antes de la votación, Paul enfatizó que esta resolución no es un referéndum sobre si Maduro era un “tipo malo”, sino sobre afirmar el derecho del Congreso a declarar la guerra.

“El debate realmente no es sobre el bien o el mal, lo malo o lo bueno. Hay mucha maldad en el mundo. La pregunta es quién tiene el poder de llevar al país a la guerra”, dijo, y luego agregó: “La Constitución fue muy clara y divide la guerra en dos aspectos. Uno es la declaración o iniciación de la guerra, ese poder se le dio al Congreso, y luego la ejecución de la guerra, la realización de la guerra, se dejó al presidente”.

Paul dijo anteriormente que había escuchado de otros dos republicanos que estaban considerando apoyar la resolución, lo que aumentaba sus posibilidades de ser aprobada.

Kaine había dicho que tenía “grandes esperanzas y bajas expectativas” para la votación, y confiaba en que podrían conseguir más apoyo republicano después de la operación para capturar a Maduro que el que recibieron en noviembre, señalando que algunos de sus colegas pensaban que Trump estaba “fingiendo”.

“Si la primera fue prematura, y esa fue la opinión de varios de mis colegas que votaron no, esta no es prematura”, agregó.

Ambos senadores argumentaron que la insistencia del Gobierno en que la operación contra Venezuela era una campaña de aplicación de la ley, con cierto apoyo militar, y no una operación militar, no resultaba creíble.

“Estamos incautando su petróleo. Tenemos un bloqueo militar”, dijo Kaine, “sabes, esto no es una operación de arresto quirúrgico, de ninguna manera, y eso significa que tenemos que declarar dónde estamos al respecto”.

Sin embargo, en un discurso en el pleno del Senado a principios de esta semana, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, respondió que Trump no necesitaba el consentimiento ni la aprobación del Congreso para capturar a Maduro, calificando la Ley de Poderes de Guerra de “patentemente inconstitucional”, y argumentó que el Congreso puede frenar una participación prolongada de EE.UU. en Venezuela a través de su control sobre la financiación del gobierno.

“Si no quieren soldados estadounidenses en el terreno, creo que podrían presentar y aprobar, mediante el proceso de asignaciones, una prohibición de fondos para que se utilicen fuerzas terrestres estadounidenses en Venezuela”, dijo. “Lo que no podemos hacer es sustituir nuestro juicio por la decisión misma”, de usar la fuerza militar.

Kaine también dijo a los periodistas que los senadores forzarían votaciones para bloquear acciones militares en otras naciones y territorios mencionados por el Gobierno en los últimos días, como Colombia, Cuba, México, Nigeria y Groenlandia.

Paul dijo que, a puertas cerradas, no ha escuchado a ningún republicano del Senado argumentar que haya una justificación militar para usar la fuerza para capturar Groenlandia, a pesar de que la administración se ha negado a descartarlo.

“Sobre Groenlandia, simplemente no he encontrado apoyo, y no escuché apoyo dentro de nuestro grupo para introducir soldados en Groenlandia, tomar acción militar, cero apoyo. No he escuchado a nadie en los pasillos, en el gimnasio, en ningún lugar, no he escuchado a ningún republicano acercarse a mí y decirme, consíguelo por la fuerza militar. Pero creo que ese tipo de comentarios no solo no son buenos, sino que también son contraproducentes”, comentó a los periodistas.

Paul sugirió que esos puntos no provienen de los senadores: “Vienen, ya saben, de personas como [el principal asesor de la Casa Blanca] Stephen Miller, quien también reflexionó sobre eliminar el habeas corpus. Así que ese tipo de cosas deben ser condenadas”.

