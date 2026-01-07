¿Quién era la mujer que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis?

CNN Español

Una mujer murió este miércoles en Minneapolis luego de que un agente de ICE, que se encontraba realizando operaciones dirigidas con otros miembros, le disparara mientras ella se encontraba en su vehículo.

La mujer estaba en su vehículo, bloqueando la vía, según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien detalló que, en algún momento, un agente federal se acercó al automóvil y ella comenzó a alejarse conduciendo. Después, se efectuaron disparos y luego el auto se estrelló al costado de la carretera. Un video muestra que momentos después del incidente, vecinos y testigos gritaron y discutieron con los agentes en la calle.

Los agentes de policía de Minneapolis realizaron maniobras de reanimación a la víctima cuando llegaron, dijo O’Hara. Dijo que la mujer recibió un disparo en la cabeza y que fue trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarada muerta. O’Hara señaló que no había indicios de que la víctima fuera objetivo de una investigación policial.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, según informó la senadora estadounidense demócrata de Minnesota, Tina Smith.

El medio Minnesota Star Tribune fue el primero en dar a conocer el nombre de la mujer, dijo Smith a Jake Tapper de CNN este miércoles.

La víctima era ciudadana de Estados Unidos, señaló también Smith en una publicación en X.

La madre de la mujer, Donna Ganger, le dijo al periódico que su hija vivía en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul con su pareja, reportó el Star Tribune.

Ganger dijo que su hija “no es parte de algo así en absoluto”, refiriéndose a los manifestantes que desafían a los agentes de ICE, según el Star Tribune.

“Renee fue una de las personas más amables que he conocido”, dijo Ganger al periódico. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era amorosa, indulgente y cariñosa. Era un ser humano increíble”.

Good era originaria de Colorado, dijo un miembro de la familia a la filial de CNN KUSA, y agregó que la familia está conmocionada y extremadamente enojada.

CNN se ha puesto en contacto con Ganger.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado que el tiroteo que derivó en la muerte de la mujer se trató de una acción de “defensa propia”.

“Un agente de ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros agentes de policía y la seguridad del público, disparó en defensa propia”, señaló el comunicado. “Usó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros agentes”. Por separado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la mujer atacó a los agentes de ICE con su automóvil.

Por su parte, el alcalde Jacob Frey, rechazó la versión de Noem durante una conferencia de prensa el miércoles.

La afirmación del Departamento de Seguridad Nacional de que el tiroteo a una mujer de 37 años en Minneapolis fue en defensa propia es “una estupidez”, dijo el alcalde Jacob Frey durante una conferencia de prensa el miércoles.

El alcalde dijo que vio el video del incidente.

“Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas. Así que ya están tratando de presentar esto como un acto de defensa propia”, afirmó Frey. “Esto fue un agente usando el poder de manera imprudente que resultó en que alguien muriera, fuera asesinada”.

“Colectivamente, vamos a hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto, para lograr justicia y para asegurarnos de que se lleve a cabo una investigación completa”, dijo Frey durante la conferencia de prensa.

Varios residentes y activistas de Minnesota montaron una vigilia alrededor de un altar improvisado con flores y velas en un trozo de nieve cerca del lugar de los hechos.

“Dilo una vez. Dilo dos veces. No toleraremos al ICE”, coreaban. Algunos llevaban pancartas con mensajes como “Fuera el asesino ICE de nuestras calles”.

Los protestantes afirmaron que las acciones de los agentes federales son inaceptables y consecuencia directa de lo que denominaron un “Estado militarizado sin rendición de cuentas”.

Amanda Musa, Taylor Galgano, Alisha Ebrahimji, Ray Sanchez, Cindy Von Quednow, de CNN contibuyeron a este informe.

