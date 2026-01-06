El nuevo imperialismo de Trump recuerda un período oscuro de cambio de régimen liderado por Estados Unidos

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

El presidente Donald Trump está inaugurando el año 2026 con una nueva forma de imperialismo estadounidense.

► La Fuerza Delta del Ejército estadounidense fue enviada el sábado para derrocar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación de secuestro. Ahora Trump afirma que el secretario de Estado, Marco Rubio, participará en la gestión de ese país rico en petróleo, sea lo que sea que eso signifique.

► Los líderes de los países vecinos, incluidos Colombia y México, fueron advertidos por Trump de que también podría tomar algún tipo de acción contra ellos: un claro aviso para que se alineen.

► El domingo, Trump reiteró su deseo de tomar Groenlandia, alegando que Estados Unidos la necesita por motivos de seguridad. Tanto Groenlandia como Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN, se oponen firmemente a la idea.

► El presidente también amenazó con tomar nuevas medidas contra Irán en nombre de los manifestantes allí, sugiriendo que Estados Unidos podría volver al Medio Oriente con su poderío militar.

Todo esto sugiere una nueva era de violenta influencia estadounidense en el resto del mundo. Y la decisión de Trump de volver el arsenal estadounidense hacia el hemisferio occidental recuerda la larguísima y a menudo oscura historia de cambios de régimen liderados por Estados Unidos en su patio trasero.

Ya sea para intimidar a las potencias europeas, para proteger a las empresas aliadas de Estados Unidos, como los exportadores de banano, para dominar las rutas de navegación o para protegerse del espectro del comunismo, Estados Unidos ha estado derrocando o apuntalando a diversos Gobiernos durante generaciones.

“Esta es una de las historias más antiguas de la historia estadounidense”, declaró Stephen Kinzer, investigador principal de la Escuela Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown.

Maduro comparte un rasgo importante con otros líderes centroamericanos y sudamericanos depuestos durante los últimos 100 años aproximadamente, apuntó Kinzer.

“Estos son líderes que no aceptan el derecho de Estados Unidos a dominar sus países y su región”, señaló Kinzer, autor del libro “Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawai to Iraq”.

“Estados Unidos considera esto intolerable”, agregó Kinzer, “por lo que volvemos al futuro”.

Maduro, reconoció Kinzer, es un personaje nada simpático: “un dictador brutal que lidera un Gobierno antidemocrático”. Pero eso también aplica a algunos aliados de Estados Unidos.

“Mohammed bin Salman (el príncipe heredero de Arabia Saudita) nunca ganó una elección y cortó en pedazos a su principal crítico, pero a nosotros nos parece bien, porque está de nuestro lado”, comentó Kinzer con ironía.

Una característica única del derrocamiento de Maduro —que puede terminar siendo más una decapitación de su régimen que un cambio de régimen a gran escala— es que esencialmente fue sacado de Caracas al estilo de una rendición, según Alexander Downes, director del Instituto de Estudios de Seguridad y Conflictos de la Universidad George Washington.

“Los líderes extranjeros son acusados ​​en Estados Unidos. Eso está bien”, dijo Downes en un correo electrónico. Véase el reciente indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por tráfico de drogas a Estados Unidos.

“Secuestrar (a líderes mundiales rivales) mientras están en el cargo, sin embargo, me parece una mala idea, por no decir ilegal”, dijo Downes, autor del libro “Éxito catastrófico: por qué el cambio de régimen impuesto desde el extranjero sale mal”.

Downes añadió que la medida podría sentar un precedente para otros países. ¿Cómo reaccionará Estados Unidos si China o Rusia simplemente secuestran a un líder rival?

La idea de que Trump piensa que ahora Estados Unidos gobierna Venezuela —algo que el presidente interino del país cuestiona— probablemente no le hará simpatizar con nadie en la región.

El corolario más obvio de la operación venezolana de Trump podría parecer Panamá, donde hace 36 años, este mes, el líder militar Manuel Noriega se entregó a la custodia estadounidense.

Noriega había buscado refugio en la embajada del Vaticano en Ciudad de Panamá después de que fuerzas estadounidenses, incluyendo paracaidistas, invadieran masivamente su pequeño país.

Noriega fue posteriormente juzgado y condenado en un tribunal estadounidense, aunque obtuvo la concesión de ser tratado como un prisionero de guerra y no como un traficante de drogas común y corriente.

Kinzer señaló que existen muchas diferencias entre Panamá y Venezuela que también complican las comparaciones entre 1990 y 2026.

Venezuela es un país mucho más grande con un terreno más accidentado. Y en 1990, Estados Unidos ya contaba con una importante presencia militar en Panamá. No existe ninguna base militar estadounidense en Venezuela.

Puede que muchos estadounidenses no recuerden la invasión estadounidense de Panamá, pero costó cientos de vidas en ese pequeño país y su aniversario ahora se considera un día nacional de luto.

Las opiniones sobre la invasión de Panamá pueden haber cambiado con el tiempo, pero sigue siendo una de las operaciones de cambio de régimen más exitosas de Estados Unidos porque le permitió al país derrocar a Noriega y que un Gobierno democrático asumiera el poder.

Defender la democracia ha sido durante mucho tiempo un objetivo declarado, aunque a veces increíble, del reciente cambio de régimen liderado por Estados Unidos, pero Trump no parece particularmente interesado en ello.

En ese sentido, Trump recuerda la primera parte del siglo XX, cuando presidentes como William McKinley, Theodore Roosevelt y William Howard Taft utilizaban la diplomacia del “gran garrote” o de las “cañoneras” en el Caribe.

Invadimos Cuba en 1898 con la promesa de que, una vez que ayudáramos a los cubanos a expulsar a los amos españoles, entregaríamos Cuba a su pueblo. En cuanto los españoles se marcharon, cambiamos de opinión y decidimos que queríamos gobernar Cuba, recordó Kinzer.

Luego, repasó otras intervenciones estadounidenses a instancias del sector empresarial que llevaron al derrocamiento, la destitución o la renuncia de gobiernos a principios del siglo XX, incluyendo Nicaragua y Honduras.

El ejército estadounidense también ocupó Nicaragua, Haití y la República Dominicana en varios momentos durante años durante este período.

Más tarde, cuando el pánico rojo y la Guerra Fría consumieron a Estados Unidos, las administraciones de ambos partidos se entrometieron en el extranjero por razones más ideológicas, como la lucha contra el socialismo y la propagación del comunismo, pero estas medidas también ayudaron a las empresas estadounidenses.

La CIA, a instancias de la United Fruit Company, ayudó a orquestar un golpe de Estado en Guatemala en 1954 que logró derrocar al Gobierno democráticamente elegido. Las décadas posteriores presenciaron juntas militares y masacres.

Fue aproximadamente al mismo tiempo que Estados Unidos y el Reino Unido estaban conspirando para ayudar a derrocar al Gobierno elegido democráticamente en Irán.

“Lo que parece un éxito inmediato puede convertirse en un fracaso a largo plazo”, afirmó Downes, señalando a Irán como el peor ejemplo. “Washington lleva casi 50 años lidiando con las consecuencias, incluyendo la crisis de los rehenes en Irán, su intento de obtener armas nucleares y su hostilidad hacia Israel”.

Lo mismo podría decirse de las consecuencias no deseadas de las acciones más recientes de Estados Unidos en Iraq, Afganistán y Libia.

Décadas después, en 1973, Estados Unidos contribuyó al derrocamiento del presidente chileno democráticamente elegido, Salvador Allende, quien murió en un golpe de Estado. Su sucesor, el general Augusto Pinochet, lideró un régimen represivo de derecha.

Para Trump, que ha citado diversas justificaciones como el narcotráfico, la inmigración y otras para perseguir a Maduro, el objetivo final puede ser simplemente el poder.

“No se trata de valores. Se trata simplemente de maximizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”, afirmó Alan Kuperman, profesor de asuntos públicos de la Universidad de Texas en Austin, quien ha escrito sobre el cambio de régimen.

“Lo que quiere es convertir a Estados Unidos en la potencia dominante en América Latina y quiere que los recursos de América Latina beneficien a Estados Unidos más de lo que lo han hecho hasta ahora”, conjeturó Kuperman.

Eso ayuda a explicar por qué, por ahora, el Gobierno de Maduro se ha mantenido intacto, solo que sin Maduro. Trump ha dicho que no cree que los líderes de la oposición puedan gobernar.

Dejando de lado valores como la democracia y los derechos humanos, Kuperman afirmó que los cambios de régimen liderados por Estados Unidos logran sus objetivos aproximadamente la mitad de las veces.

No hace falta mucha imaginación para ver que, si bien Trump habla principalmente de drogas, su administración también está muy interesada en abrir más yacimientos petrolíferos de Venezuela a las empresas estadounidenses.

El secretario de Estado Marco Rubio, el cubanoamericano que, según Trump, formará parte de la “gestión” de Venezuela por el momento, parece tener sus propias motivaciones.

La familia de Rubio huyó de Cuba, el país donde Estados Unidos no logró derrocar ni eliminar al líder comunista Fidel Castro.

Castro ha muerto, pero Cuba sigue siendo comunista y depende en gran medida del apoyo de Venezuela. Derrocar a Maduro podría ser un paso hacia un cambio de régimen en Cuba.

“Es asombroso cómo Cuba ha tenido tanta influencia en Estados Unidos y en el imaginario estadounidense durante tanto tiempo. Esta pequeña isla ha distorsionado nuestra política exterior durante generaciones, y está volviendo a ocurrir. Creo que, sin el hecho de que Venezuela es el sustento de Cuba, esto quizás nunca habría sucedido”, expresó Kinzer.

