Centro de Detención Metropolitanode Brooklyn: cómo es la infame cárcel donde está detenido Maduro

Por Alisha Ebrahimji, CNN

Una cárcel federal con un historial documentado de cortes de electricidad, falta de personal y quejas de personas detenidas acaba de recibir a dos internos de alto perfil.

El presidente venezolano derrocado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados el sábado al famoso Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, tras su captura por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Caracas hace solo unos días. El matrimonio enfrenta cargos penales en Estados Unidos.

La pareja no es la única de alto perfil que ha pasado por las paredes del MDC. El edificio ha albergado a figuras notables como el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, el cantante R. Kelly, Martin Shkreli, conocido como el “Pharma Bro”, la socialité y cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, el que fuera niño prodigio de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, el capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, los raperos Fetty Wap y Tekashi 6ix9ine, e incluso el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por tráfico de drogas antes de ser indultado el año pasado por el presidente Donald Trump.

El presunto líder del cartel Ismael “El Mayo” Zambada García y Luigi Mangione, quien se declaró no culpable del asesinato a tiros de un ejecutivo de UnitedHealth Group, figuran entre los internos actuales del centro.

En su primera comparecencia ante un tribunal en Nueva York este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de tráfico de drogas y armas y, por el momento, optaron por no impugnar su detención.

A continuación, se ofrece una visión de cómo es la vida dentro del MDC Brooklyn desde la perspectiva de internos, abogados y jueces:

Construido en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en las cárceles de la ciudad de Nueva York, el MDC Brooklyn es un centro de detención preventiva para personas acusadas ante tribunales federales en Nueva York. Allí hay una mezcla de sospechosos y acusados, incluidos imputados por delitos graves, casos de alto perfil y otros que esperan sentencia o traslado.

La Oficina Federal de Prisiones operó dos centros —uno en Brooklyn y otro en Manhattan— hasta 2021, cuando cerró el de Manhattan tras las críticas por su gestión de la muerte por suicidio en 2019 del financiero multimillonario y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.

Antes de su captura, Maduro vivía principalmente en el Palacio de Miraflores, una extensa residencia presidencial conocida por su arquitectura neoclásica, grandes ventanales, salones majestuosos y patios cuidados, lo que contrasta radicalmente con las instalaciones del Metropolitan Detention Center.

Descrito tanto por abogados como por internos como “repugnante”, con condiciones “horribles”, el centro es la única cárcel federal que presta servicio a la ciudad más grande del país.

Para sus más de 1.300 internos, la vida diaria en la cárcel federal puede ser extenuante.

Es oscura, superpoblada y ruidosa, según Elie Honig, analista legal sénior de CNN, quien ha estado dentro del edificio en numerosas ocasiones.

Aunque todas las prisiones son lugares miserables, dijo, “el MDC es quizá el más miserable” de todos los que ha visitado.

Las personas detenidas en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como SHU, donde probablemente esté recluido Maduro por razones de seguridad, permanecen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas, dijo a CNN Daniel McGuinnes, abogado penalista y de derechos civiles que representa a varios clientes detenidos en el MDC.

Según un informe del Departamento de Justicia, los reclusos pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas, con protocolos de custodia estrictos cuando salen de ellas y acceso limitado a llamadas telefónicas con sus abogados.

La cárcel también ha enfrentado una falta crónica de personal, además de quejas por moho, hongos y mala calidad de la comida, señaló McGuinnes.

El acceso a atención médica y dental en el centro siempre ha sido “horrible”, según McGuinnes, quien señaló que con frecuencia debe recordar a sus clientes que documenten minuciosamente sus solicitudes de dicha atención.

“En algún momento tengo que intervenir y solicitarlo en su nombre”, dijo, “porque simplemente no se hace”.

CNN solicitó comentarios a la Oficina Federal de Prisiones.

Un prolongado corte de electricidad sumió al centro penitenciario en una crisis, dejando a los internos en casi total oscuridad durante una semana a comienzos de 2019, en medio de una ola de frío polar. El corte de energía motivó una investigación del Departamento de Justicia para determinar si la Oficina Federal de Prisiones contaba con planes de contingencia adecuados para hacer frente al problema.

Una demanda presentada en nombre de los internos alegó que permanecieron confinados en sus celdas durante días, con inodoros inservibles y otras condiciones insalubres. La Oficina Federal de Prisiones llegó finalmente a un acuerdo y compensó a casi 1.600 internos con un total aproximado de US$ 10 millones por haber soportado condiciones gélidas e inhumanas debido al corte de energía.

Michael Horowitz, inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos en ese momento, dijo que se determinó “que los problemas de calefacción habían sido un problema de larga data en la cárcel, que existía antes, durante y después del incendio y el corte de energía, y que no estaban relacionados con esos eventos”.

A comienzos de 2024, la Oficina Federal de Prisiones nombró un equipo de acción urgente para “analizar de manera integral los desafíos en el MDC Brooklyn”, dijo a CNN Emery Nelson, portavoz de la agencia.

“El trabajo del equipo continúa, pero ya ha incrementado el personal permanente de la institución (incluidos los guardias y el personal médico), ha atendido más de 700 solicitudes de mantenimiento atrasadas y ha mantenido un enfoque sostenido en los problemas señalados en dos decisiones judiciales recientes”, afirmó Nelson en ese momento.

Pese a esas mejoras, las condiciones en el Centro de Detención Metropolitano parecían empeorar con el paso de los meses.

En junio de 2024, Uriel Whyte, un interno a la espera de juicio por cargos relacionados con armas, fue apuñalado hasta la muerte por otro interno, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Un mes después, el interno Edwin Cordero murió en una pelea que estalló dentro de la prisión. Su abogado dijo a The New York Times que su cliente fue “otra víctima del MDC Brooklyn, una cárcel federal hacinada, con falta de personal y abandonada, que es un infierno en la Tierra”.

Más tarde, en septiembre, el Departamento de Justicia anunció que cinco internos fueron acusados por esos homicidios y un sexto por intento de asesinato por presuntamente apuñalar 44 veces a otro interno con un arma improvisada. Mientras tanto, otro interno fue enviado al hospital con un picahielo clavado en la espalda, según el comunicado.

En una operación multiagencial realizada al mes siguiente, como parte de una iniciativa más amplia de seguridad, los investigadores incautaron “una serie de dispositivos electrónicos, drogas y parafernalia asociada, así como armas de fabricación casera”, informó ese año la Oficina Federal de Prisiones en un comunicado.

“Estos cargos demuestran el compromiso del Departamento de Justicia de erradicar la violencia y el comportamiento criminal en los centros federales de detención, un componente fundamental de nuestro trabajo para mejorar las condiciones en toda la Oficina Federal de Prisiones”, dijo entonces Lisa Monaco, vicesecretaria de Justicia.

La situación en el recinto se volvió tan preocupante que al menos dos jueces federales se negaron a condenar a los acusados al MDC en 2024 debido al entorno abandonado, según informó The New York Times.

En síntesis: “Es un lugar muy difícil para estar como interno”, dijo en 2024 Marc Agnifilo, abogado de Diddy, al referirse al centro en 2024, y así lo argumentó ante el tribunal.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta historia ha sido actualizada para eliminar las citas atribuidas a Michael Cohen, quien no ha estado dentro del MDC.