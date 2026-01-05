Trump declara una nueva misión para EE.UU.: Fuerza, poder y dominio

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Cuidado, mundo.

Uno de los asesores de más larga trayectoria del presidente Donald Trump en la Casa Blanca dio el lunes la explicación más clara hasta ahora de un cambio épico en el papel global de Estados Unidos, mientras la administración traza un rumbo audaz después de decapitar al Gobierno de Venezuela.

“Vivimos en un mundo donde se puede hablar todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales y todo lo demás”, declaró el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, a Jake Tapper de CNN. “Pero vivimos en un mundo, en el mundo real… que está gobernado por la fuerza, por el poder, que está gobernado por la autoridad”, añadió Miller.

“Éstas son las leyes de hierro del mundo”.

Cualquier aliado de EE. UU. que aún se niegue a aceptar la realidad tras el primer año desenfrenado del segundo mandato de Trump debería escuchar algo más que dijo Miller: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Sus comentarios se produjeron en el contexto de preguntas sobre las afirmaciones de Trump de estar gobernando Venezuela tras la audaz redada de las fuerzas especiales estadounidenses para la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue presentado en una audiencia judicial este lunes en Nueva York.

Las declaraciones de Miller también refuerzan las advertencias de Trump el domingo sobre posibles nuevas medidas contra otras naciones.

El mandatario amenazó específicamente a Colombia. Además, afirmó que México necesitaba “ponerse las pilas”. Trump también prometió recientemente que Irán “recibiría un duro golpe” si asesinaba a manifestantes.

Como siempre, con la administración Trump, es necesario sopesar cuidadosamente la retórica volátil, a menudo dirigida a provocar a los críticos o complacer a las bases electorales. Y Miller rivaliza con el presidente con sus declaraciones explosivas.

Pero ya no se trata solo de palabras. Se trata de acciones.

Trump justificó la ofensiva contra Maduro presentándolo como el cabecilla de un enorme cártel de la droga y a su país como una amenaza multifacética para Estados Unidos.

Como presidente electo democráticamente, Trump tiene amplio margen de maniobra en política exterior y nada más que desprecio por la idea de que el Congreso tenga algún papel de supervisión.

Millones de personas estarán mejor sin Maduro si Venezuela se democratiza. Y millones de refugiados podrían regresar a casa.

Pero la estrategia agresiva de la Casa Blanca en Venezuela —sin mencionar su aparente intención de empoderar a los remanentes del oficialismo y no a los legítimos líderes democráticos— plantea profundas preguntas.

Lo mismo ocurre con su desafiante negativa a buscar la autorización del Congreso para un aparente acto de guerra al capturar a un líder extranjero y violar la soberanía venezolana en una operación que, según los funcionarios, involucró a casi 200 efectivos estadounidenses en el terreno y un feroz tiroteo.

Estas preguntas incluyen:

► ¿Tiene Trump un plan viable para Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, un presidente repudiado que llevó a su país a la ruina?

► ¿Cómo pueden los recursos militares y diplomáticos de EE.UU. mantenerse al ritmo de las crecientes ambiciones de Trump de controlar el hemisferio occidental?

► ¿Planea la administración nuevas incursiones militares en Venezuela? Miller, por ejemplo, habló de una operación militar “en curso” el lunes.

► ¿Y cuánto costará todo esto a los contribuyentes estadounidenses?

Es cuestionable que un presidente que tiene problemas para gestionar su propio país —donde su índice de aprobación ha caído por debajo del 40 % y los votantes están indignados por los altos precios— pueda “dirigir” otra nación.

Por las mismas razones, las amenazas belicosas de Trump de someter a múltiples naciones también parecen cuestionables.

Estas preguntas deberían interesar al Congreso.

Sin embargo, los líderes republicanos de las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado se alinearon con la postura de la administración de que una incursión en territorio venezolano era una mera misión de aplicación de la ley que no requería autorización constitucional.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ofreció el ejemplo más sorprendente de la renuencia del Congreso a supervisar a un presidente cuando le dijo a Manu Raju de CNN que avisar a los principales líderes del Capitolio sobre la redada con antelación habría sido “desaconsejable” ya que el legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

En sentido literal, Trump no está gobernando Venezuela.

La redada contra Maduro dejó en pie la brutal maquinaria de los servicios de seguridad y sus secuaces que mantuvieron durante años una represión férrea.

Las palabras del presidente estadounidense sugieren una ilusión o simbolizan su afirmación de que una armada estadounidense en alta mar le permite imponer su voluntad a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

El poderío militar estadounidense demostrado podría ser coercitivo. Pero Rodríguez enfrenta una amenaza más local: los ministros de línea dura del Gobierno venezolano que mantienen las bandas criminales y las milicias que han utilizado para enriquecerse y empoderarse durante años.

Pero la actitud enérgica de Miller ejemplifica a una administración eufórica que busca nuevos objetivos. Y Trump está desarrollando un apetito por acciones militares espectaculares que generen grandes titulares pero eviten los atolladeros de botas en el terreno.

Ahí es donde entra Groenlandia.

Desde la incursión en Venezuela, Trump ha insistido una vez más en que el territorio autónomo danés es vital para la seguridad nacional estadounidense.

Miller insinuó que Estados Unidos podría cooptarlo simplemente porque es fuerte y Dinamarca es más débil, aunque cualquier operación para apoderarse de Groenlandia sería un ataque implícito y sin precedentes contra otro miembro de la OTAN.

“Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Para que Estados Unidos asegure la región ártica, proteja y defienda los intereses de la OTAN, obviamente, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”, declaró Miller a Tapper.

Groenlandia siempre ha sido una joya estratégica. Se encuentra sobre las rutas marítimas del Atlántico. Y a medida que los casquetes polares se derriten, se está convirtiendo en un escenario de competencia entre superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China.

En cierto sentido, Miller tiene razón cuando declaró a CNN: “Nadie va a luchar contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

Estados Unidos podría enviar una división de tropas sin encontrar resistencia. Pero no sería necesario. La isla podría reforzarse fácilmente, ya que Dinamarca es miembro de la OTAN y está amparada por la garantía de defensa mutua de la alianza.

Dinamarca y Estados Unidos ya tienen un acuerdo que otorga a Washington un amplio acceso. De hecho, ya existe una base militar estadounidense allí, que el vicepresidente J. D. Vance visitó el año pasado.

Pero es evidente que un presidente que anhela victorias, adquisiciones y la supervisión de su propio legado en tiempo real no está muy interesado en una misión reforzada de la OTAN.

Y hay otra posible razón para su interés. La administración ha situado la nueva lucha por los minerales de tierras raras en el centro de su política exterior, desde Ucrania hasta Australia.

Bajo el suelo helado de Groenlandia se encuentran depósitos de elementos críticos, vitales para las industrias de defensa y tecnología.

El mensaje de Miller se vio reforzado por una extraordinaria publicación en redes sociales del Departamento de Estado el lunes, que mostraba a un Trump con el rostro adusto y las palabras “Este es nuestro hemisferio”.

Pero la idea de que Estados Unidos usará su poderío de forma más abierta y exclusivamente en su propio interés no es nueva.

Fue la base del primer discurso de Trump ante las Naciones Unidas durante su primer mandato en 2017. Entonces enfatizó el concepto de soberanía nacional individual de los Estados en un rechazo implícito a las organizaciones multilaterales y el derecho internacional. “Defenderé los intereses de Estados Unidos por encima de todo”, declaró.

En su segundo mandato, Trump está definiendo los intereses de Estados Unidos de forma aún más expansiva.

En ningún momento de la entrevista de Miller se reconoció que los estados nacionales o territorios individuales —Groenlandia, por ejemplo— tengan el derecho soberano a decidir su propio destino. Ni que el derecho internacional, desarrollado para evitar la repetición de las catastróficas guerras del siglo XX, pueda limitar jamás a Estados Unidos.

Implícitamente, la retórica de Miller rechazaba los cimientos de 80 años de liderazgo estadounidense de posguerra.

Los documentos fundacionales de Occidente —como la Carta del Atlántico firmada entre el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, en una conferencia en tiempos de guerra en la bahía de Placentia, Terranova— rechazaban la idea de que las naciones grandes y poderosas pudieran imponer su voluntad a las más pequeñas.

Estos principios también son la base de los documentos fundacionales de la ONU y de la alianza colectiva de la OTAN. Por eso, tantos legisladores estadounidenses de ambos partidos se preocupan por cualquier acuerdo de paz en Ucrania que favorezca el intento de Rusia de aniquilar a Ucrania.

Cuanto más tiempo lleva Trump en el cargo, más se acentúan sus diferencias con sus predecesores de posguerra. Parece más adecuado para una era anterior de presidentes estadounidenses igualmente auténticos que aplicaron aranceles y conquistaron nuevos territorios en el siglo XIX.

Tapper de CNN le pidió al senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, que comentara las declaraciones de Miller de que el Gobierno venezolano ahora necesitaba el permiso de Estados Unidos para realizar actividades comerciales y otros negocios.

“El Sr. Miller dio una muy buena definición del imperialismo”, indicó Sanders. “Somos poderosos. Tenemos el ejército más fuerte del mundo y podemos gobernar cualquier país que queramos”, agregó Sanders, parafraseando el argumento de Miller.

Pero, dijo Sanders, “¿Es ese realmente el tipo de Estados Unidos que nuestra gente quiere? No lo creo”.

No cabe duda de que la actitud autoritaria de Trump deleita a sus partidarios. Pero ¿es esta creciente sed de poder global lo que los votantes realmente querían en 2024?

Los estadounidenses tendrán su primera oportunidad de opinar sobre esta cuestión en las elecciones intermedias de noviembre. Pero para cuando lleguen los comicios de 2028 para elegir al sucesor de Trump, el mundo podría haber cambiado drásticamente.

