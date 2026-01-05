El camino al Super Bowl LX: así quedaron los cruces de los playoffs

Por Federico Leiva, CNN en Español

Todo está listo. La temporada regular del fútbol americano ya es historia. 14 de los 32 equipos siguen en carrera con un único objetivo: acudir a la gran cita del Super Bowl LX en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero.

No hubo demasiado lugar para las sorpresas en la Semana 18 de la NFL, aunque los dos últimos boletos que estaban disponibles se terminaron definiendo en un final digno de alguna tragedia griega.

El telón se cerró de la mejor manera, con una increíble derrota (otra más) de los Ravens de Baltimore el domingo, que erraron un gol de campo con dos segundos de juego que hubiera cambiado la historia ante los Steelers de Pittsburgh. Los Acereros parecían muertos, pero ahora están dentro de la Ronda de Comodines, donde volverán a jugar en casa, esta vez ante los Texans de Houston.

El número 1 de la Conferencia Americana cayó en poder de los Broncos de Denver, que cumplieron con el trámite de vencer a los Chargers de Los Ángeles. La franquicia de Colorado tendrá fin de semana libre, y ya sabe que en la Ronda Divisional y en la Ronda Campeonato (si clasifica) jugará ante su público.

El triunfo de los Broncos hizo estéril el triunfo de los Patriots, que de igual manera terminaron segundos y recibirán en el Gillette Stadium a los Chargers. Los Jaguars tampoco lograron quedarse con el 1°, y, para colmo, el 3° puesto los pondrá cara a cara con los Bills de Buffalo, contendientes al título.

Si la clasificación de los Steelers y la eliminación de los Ravens fue dramática, la definición de la división Sur de la Conferencia Nacional fue digna de algún guion hollywoodense.

El sábado, los Buccaneers de Tampa Bay vencieron a los Panthers de Carolina en un duelo mano a mano por el título divisional y el último cupo en los playoffs… o eso parecía. Los Bucs quedaron, en efecto, líderes de la división el sábado por la noche, igualando el récord de victorias y derrotas de los Panthers, pero con ventaja por el sistema de desempate entre dos equipos.

Sin embargo, el domingo la historia se revirtió con el triunfo de los Falcons de Atlanta sobre los Saints de Nueva Orleans. Los Falcons ya estaban eliminados y no jugaban por nada, pero con el triunfo terminaron alcanzando la línea de triunfos de Tampa Bay y Carolina, por lo que pasó a regir el sistema de desempate entre tres equipos, y allí los Panthers eran los que tenían la ventaja.

Hasta Carolina deberán viajar los Rams de Los Angeles, claros favoritos. Los Carneros tuvieron la mala suerte de caer en la división más competitiva de toda la liga, donde tres de los cuatro equipos clasificaron a los playoffs.

El mejor equipo de toda la conferencia acabó Seattle Seahawks, que defendió con éxito la posición de privilegio en un mano a mano sumamente táctico ante los 49ers en San Francisco. La victoria le valió a los Halcones Marinos un fin de semana de descanso, mientras que los rojos y dorados los obliga a jugar la Ronda de Comodines como visitantes de los Eagles, los campeones defensores.

El otro duelo de los Comodines será de alto voltaje. Los Bears y los Packers son rivales divisionales y juegan dos veces todos los años, pero en este caso habrá un tercer partido por un lugar en la Ronda Divisional. Los de Chicago tienen el favoritismo de su lado, porque lucen mejor en el campo y porque además serán locales, pero nadie se anima a dar por muerto a Green Bay antes de tiempo.

Conferencia Americana

Conferencia Nacional

Siete equipos de cada conferencia clasifican a la postemporada. Tanto la Americana como la Nacional juegan su propio playoff hasta encontrar un campeón, que luego irá al Super Bowl.

De los siete lugares, cuatro están reservados para los ganadores de división. Estos quedarán sembrados 1°, 2°, 3° y 4°, ordenados por el número de victorias.

El mejor de todos, el 1°, no juega la Ronda Divisional y tiene semana de descanso.

El 5°, 6° y 7° lugar son de los comodines, los tres equipos que no ganaron su división pero que tienen el mejor récord de partidos ganados/perdidos en toda la conferencia. También se ordenan por mayor número de victorias.

Ronda de Comodines

El 2° recibe al 7°, el 3° al 6° y el 4° al 5°. Todas las series son a partido único. Los tres ganadores avanzan a la Ronda Divisional.

Ronda Divisional

El 1°, que no jugó la ronda previa, recibe al de peor récord de entre los tres que ganaron la Ronda de Comodines.

Los otros dos juegan entre sí, siendo local el que haya tenido más victorias en la temporada regular.

Ronda de Campeonato

Juegan los dos ganadores de la Ronda Divisional, siendo local el que más victorias haya obtenido en la temporada regular. El ganador va al Super Bowl.

