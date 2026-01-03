¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura del chavismo al frente de Venezuela tras la captura de Maduro?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, el mando del país sudamericano ha quedado en manos de una mujer: la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

Así lo establece la Constitución de Venezuela, que contempla diversos escenarios ante la ausencia del presidente. Según los artículos 233 y 234, ya sea que se trate de una falta temporal o de una absoluta, quien ocupe la vicepresidencia suple al mandatario en turno.

Rodríguez dio sus primeros pasos en ese sentido la tarde de este mismo sábado. Horas después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la vicepresidenta encabezó una sesión del Consejo de Defensa de la Nación en la que, rodeada de otros ministros y altos funcionarios, exigió “la inmediata liberación” de la pareja y reprobó la acción militar de Estados Unidos.

Frente a la bandera venezolana y con el rostro serio, Rodríguez señaló que el operativo de esta madrugada —que Washington justificó con el argumento de que Maduro es responsable de narcoterrorismo, narcotráfico y otros delitos, cargos que él rechaza— representa una abierta violación al derecho internacional y a la soberanía de Venezuela, que debe ser rechazada por los venezolanos y condenada por los gobiernos de América Latina.

“Llamamos a los pueblos de la patria grande a mantenernos en unión, porque lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”, dijo en su mensaje ante el Consejo, transmitido por la televisora estatal VTV.

Delcy Rodríguez, de 56 años, es originaria de Caracas y estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela.

Tiene más de dos décadas como una de las principales figuras del chavismo, el movimiento político que comenzó el fallecido presidente Hugo Chávez y que ha encabezado Maduro desde su muerte en 2013.

Junto con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, ha ocupado diversos cargos de poder desde la época de Chávez. Fue ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014 y, posteriormente, asumió el cargo de canciller de 2014 a 2017. Desde esa posición defendió al Gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que cuestionan la falta de democracia o de respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.

Como ministra de Relaciones Exteriores, Rodríguez llevó las posiciones de Venezuela a foros como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde acusó a otros gobiernos de buscar perjudicar a su país.

En 2017, Rodríguez fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que amplió los poderes del Gobierno —luego de que la oposición ganara las elecciones legislativas de 2015— y, en 2018, Maduro la nombró vicepresidenta para su segundo mandato. Rodríguez mantuvo ese cargo en el tercer mandato presidencial, que comenzó el 10 de enero de 2025 —luego de las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024— y, hasta antes de la captura del presidente, también era rectora de la economía y ministra de Petróleo.

La oposición de Venezuela considera que hubo un fraude en los comicios de 2024. Por ello, sostiene que Maduro no es un gobernante legítimamente electo y que el verdadero ganador de aquella contienda fue el exembajador Edmundo González Urrutia, una postura que han respaldado algunos gobiernos de la región.

José Manuel Romano, abogado constitucionalista y analista político, dijo a CNN que todos los puestos que ha ocupado Rodríguez muestran que es una figura “muy destacada” en el Gobierno de Venezuela, así como una persona “de la confianza plena del presidente”.

“La vicepresidenta ejecutiva de la República es una gran operadora, una mujer con grandes condiciones de carácter general para la conducción de equipos”, afirmó Romano.

“Es una mujer muy ejecutiva, muy de resultados, y que tiene una gran ascendencia sobre todo el cuerpo de Gobierno, incluso sobre el Ministerio de la Defensa, eso es muy importante apuntarlo en esta coyuntura actual”, agregó.

Horas después de la captura de Maduro y antes de que Rodríguez hablara frente al Consejo de Defensa de la Nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con la vicepresidenta y que, según Trump, se mostró dispuesta a trabajar con Washington en una nueva etapa para Venezuela.

“Ella tuvo una conversación con Marco. Ella dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que ella fue bastante cortés. Vamos a hacer esto bien”, señaló el mandatario.

Las declaraciones de Trump, sin embargo, generaron sorpresa entre algunos analistas, quienes consideran que Rodríguez no es alguien que luzca dispuesto a ceder ante Estados Unidos.

“Ella no es una alternativa moderada a Maduro. Ha sido una de las figuras más poderosas y de línea dura en todo el sistema”, dijo a CNN Imdat Oner, analista de políticas del Instituto Jack D. Gordon y exdiplomático turco con base en Venezuela.

“Su ascenso parece ser el resultado de algún tipo de entendimiento entre Estados Unidos y los actores clave que se preparan para un escenario posterior a Maduro. En ese contexto, ella serviría esencialmente como una encargada temporal hasta que llegue un líder elegido democráticamente”, agregó el especialista.

En los primeros mensajes que dio tras la captura de Maduro, Rodríguez, de hecho, no dio señales de ceder y, sin mencionar las declaraciones de Trump, cerró la puerta a una posible cooperación con Estados Unidos.

Por la mañana, en un enlace telefónico con VTV, Rodríguez ya había dicho que se desconocía el paradero de Maduro y Flores y exigió una prueba de vida de la pareja. Ya por la tarde, durante la sesión del Consejo de la Defensa de la Nación, subió el tono, repudió el operativo de Estados Unidos y, a pesar de las circunstancias, insistió en que Maduro es quien sigue al frente de Venezuela.

“Hay un solo presidente en este país y se llama Nicolás Maduro Moros”, dijo Rodríguez, convertida hoy, por la fuerza, en el rostro más visible del Gobierno de su nación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Reuters.