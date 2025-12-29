Zelensky dice que el plan de paz propone que EE.UU. garantice la seguridad de Ucrania durante 15 años

Por Daria Tarasova-Markina y Issy Ronald, CNN

El último plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania propone que Estados Unidos garantice la seguridad de Kyiv durante 15 años, dijo este lunes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un día después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante más de tres horas.

La opción de “ampliar estas garantías de seguridad” también se incluiría en los documentos, añadió Zelensky en una serie de mensajes de voz enviados a periodistas mientras informaba sobre el avance de las negociaciones.

Zelensky pidió a Trump que considerara garantías de seguridad de “30-40-50 años”, dijo. “El presidente (Trump) dijo que lo pensaría”, agregó Zelensky.

Una vez más, Zelensky recalcó que “sin garantías de seguridad, esta guerra realmente no termina” y pidió que se refuercen con la “presencia de tropas internacionales” en Ucrania, así como con la aprobación del Congreso de EE.UU. y el parlamento ucraniano.

Dos de los 20 puntos del plan siguen sin resolverse: quién controlará la futura operación de la central nuclear de Zaporiyia y la cuestión territorial, señaló Zelensky.

Sobre la espinosa cuestión de las concesiones territoriales, Zelensky dijo que “aún no hay un concepto detallado para una zona económica libre”, en referencia a la propuesta estadounidense de crear dicha zona en partes de la región oriental de Donbás una vez que las tropas ucranianas se hayan retirado del área.

Agregó que el propio plan de 20 puntos “debe ser confirmado en un referéndum”, lo que requeriría un alto el fuego de “al menos 60 días” para poder celebrarlo, y que una reunión con interlocutores rusos solo podría ocurrir una vez que Trump y los líderes europeos acuerden una propuesta.

Zelensky y Trump se reunieron el domingo en Florida para discutir un plan de paz revisado de 20 puntos elaborado tras semanas de reuniones entre negociadores estadounidenses, europeos y ucranianos.

Zelensky también expuso la siguiente etapa del proceso de paz, diciendo que espera que asesores estadounidenses y europeos asistan a una reunión en Ucrania “en los próximos días”.

Eso sería seguido por una reunión “a nivel de líderes europeos”, tras la cual Zelensky espera que “acordemos los documentos a nivel de todos los líderes” y se prepare otra reunión entre los líderes europeos y Trump.

“Todos estamos seriamente decididos a que estas reuniones, de las que les he hablado, se celebren en enero”, dijo.

“Después de eso, creo que si todo avanza paso a paso, habrá una reunión en uno u otro formato con los rusos”.

El plan debería ser firmado por Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia, con un “grupo técnico” acompañante que incluya a las cuatro partes, dijo Zelensky.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.