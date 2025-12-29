34 botes destruidos, al menos 110 muertos y una crisis que crece en Caribe y Pacífico: cronología de los ataques de EE.UU.

Por Gonzalo Zegarra, Sol Amaya, Uriel Blanco y Germán Padinger, CNN en Español

En el último día del 2025 las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron un convoy de tres embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, según anunció el Comando Sur de EE.UU este miércoles, matando a al menos 3 personas.

El lunes EE.UU. ejecutó otro ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental en el que murieron dos personas, de acuerdo también con el Comando Sur.

Con los ataques de esta semana, los últimos del año, suman 34 botes destruidos en 28 ataques efectuados en aguas internacionales desde el 2 de septiembre, contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, según ha dicho Washington sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones.

Hasta el momento son al menos 110 las personas que han muerto en estos ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump mantiene un enfrentamiento creciente con los gobiernos de Venezuela y Colombia, con una escalada de declaraciones cruzadas entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también con el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro.

Las operaciones en el Caribe comenzaron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona, en lo que Washington insiste que se trata de una misión para combatir los cárteles de la droga, pero el Gobierno de Venezuela sostiene que EE.UU. busca en cambio un cambio de régimen.

Maduro calificó los ataques como “ejecuciones seriales” y pidió a la ONU investigar el asunto. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, consideró que se trata de “una guerra no declarada” y la Cancillería denuncia la “amenaza militar” de Washington. Petro, por su parte, dijo que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.

Esta es la cronología de los ataques:

El primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe fue el 2 de septiembre.

El presidente Donald Trump anunció la ofensiva en sus redes sociales y dijo que bajo sus órdenes las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “realizaron un ataque militar contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

“El Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera designada por el Departamento de Estado, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de homicidios masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, escribió Trump en Truth Social.

“Que esto sirva de advertencia para cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, añadió.

CNN reportó que funcionarios del Departamento de Defensa no presentaron pruebas concluyentes de que los objetivos del primer ataque fueran miembros del Tren de Aragua, y que quienes informaron no pudieron determinar con exactitud su rumbo.

En total, 11 personas murieron en este ataque.

Poco menos de dos semanas después, las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales, en el que murieron tres personas.

Trump dijo que el barco presuntamente “transportaba narcóticos ilegales” desde Venezuela.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior e intereses vitales de EE.UU.”, añadió.

Este segundo ataque se produjo en medio de crecientes tensiones con ese país, ya que Estados Unidos desplegó activos militares en la región.

En ese momento, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anticiparon que habría más actividad en el Caribe porque EE.UU. “va a combatir a los cárteles de la droga que están inundando las calles estadounidenses”.

Cuatro días después, Trump anunció otro ataque letal contra una presunta embarcación de narcotráfico que, según dijo, estaba afiliada a una organización terrorista designada.

“La inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en camino a envenenar a los estadounidenses”, publicó Trump en Truth Social junto a un video de la operación.

Tres personas murieron en este ataque.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un cuarto ataque en el que murieron cuatro personas.

El ataque tuvo lugar en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela, escribió Hegseth en una publicación en sus redes sociales.

El funcionario no dijo con qué presunta organización terrorista estaba vinculado el bote, pero agregó que “nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito de narcotráfico conocida”.

Seis personas murieron en el quinto ataque de Estados Unidos contra una embarcación frente a la costa de Venezuela.

Una vez más, el presidente Trump dijo que la embarcación estaba “afiliada a una organización terrorista designada”, pero no nombró ninguna organización puntual ni proporcionó pruebas que respalden esa afirmación.

En este punto, 27 personas habían muerto en estos ataques y Estados Unidos defendía cada uno de ellos.

En una carta al Congreso a principios de octubre, el Pentágono dijo que Trump había determinado que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que su gobierno designó como organizaciones terroristas, y que los traficantes de los cárteles son “combatientes ilegales”.

Pero esto generó inquietud incluso entre algunos conservadores, y al menos una embarcación atacada por las fuerzas estadounidenses había dado la vuelta antes de ser alcanzada, informó CNN, lo que indica que no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos ni para sus fuerzas.

Estados Unidos ejecutó un sexto ataque contra una embarcación en el Caribe. Esta habría sido la primera operación en la que no murieron todos los tripulantes a bordo.

Los dos sobrevivientes, oriundos de Ecuador y Colombia, fueron enviados a sus países.

“Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino llegara a tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y enjuiciamiento”, publicó Trump en Truth Social.

Jeison Obando Pérez, de 34 años, fue identificado como el sobreviviente repatriado a Colombia en una publicación en X del ministro del Interior del país, Armando Benedetti. Pérez llegó “con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador”, dijo Benedetti, quien agregó que había recibido atención médica.

En cuanto al sobreviviente de Ecuador, se trata de Andrés Fernando Tufiño Chila, de 41 años, de acuerdo con una ficha de la Policía Nacional de Ecuador a la que tuvo acceso CNN. El ciudadano llegó al país el sábado por la mañana y pasó por una evaluación médica.

La Fiscalía General de Ecuador informó que no existe información de que Tufiño Chila haya cometido un delito en territorio ecuatoriano. No obstante, documentos judiciales de Estados Unidos indican que fue arrestado, condenado y encarcelado en 2020 por contrabando de drogas en la costa de México antes de ser deportado.

“No, no… Él no es. Él no es un criminal”, afirmó la hermana de Tufiño Chila, quien solicitó mantener su anonimato por motivos de seguridad, en declaraciones a CNN desde un pequeño pueblo costero cercano a Guayaquil, Ecuador.

Dos días después de la ofensiva, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que la séptima embarcación atacada estaba afiliada a una organización terrorista colombiana y que tenía “cantidades sustanciales de narcóticos” a bordo.

Murieron los tres tripulantes a bordo del barco.

“Estos cárteles son Al Qaeda del Hemisferio Occidental, usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente”, escribió Hegseth.

“Las fuerzas armadas de Estados Unidos tratarán a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y asesinados, tal como Al Qaeda”.

Los ataques generaron enfrentamientos públicos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó a Estados Unidos de asesinar a un ciudadano colombiano inocente durante uno de sus ataques a embarcaciones en el Caribe. Trump anunció que cancelaría todos los pagos y subsidios estadounidenses al país.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo ataques letales contra dos barcos en el Pacífico, en los que murieron todas las personas a bordo de cada embarcación, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el octavo ataque murieron dos personas y tres en el noveno.

Hegseth afirmó que el barco atacado en el Pacífico estaba “operado por una Organización Terrorista Designada y realizaba narcotráfico en el Pacífico oriental” y que “nuestra inteligencia sabía que estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos”.

Las ofensivas contra las embarcaciones en el Pacífico por parte de EE.UU. parecen marcar una expansión de la campaña militar estadounidense, ya que los siete ataques anteriores se dirigieron contra barcos en el mar Caribe.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, declaró Hegseth.

La embarcación “transportaba narcóticos” y “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico”, según Hegseth, citando inteligencia estadounidense.

El secretario de Defensa informó que el martes 4 otra nave fue atacada en el este del océano Pacífico, con un saldo de dos muertos.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico transportando narcóticos”, dijo Hegseth en X.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, matando a tres personas, según Hegseth.

“La embarcación estaba traficando narcóticos en el Caribe y fue atacada en aguas internacionales”, dijo Hegseth en una publicación en X, y agregó que las fuerzas estadounidenses no resultaron heridas en el ataque.

Dos ataques a dos nuevas embarcaciones en el Pacífico dejaron seis muertos, según indicó Hegseth en su cuenta de X.

“Según nuestros servicios de inteligencia, estas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo el funcionario.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, concluye el posteo en redes de Hegseth.

El Pentágono realizó en esta fecha su ataque número 20, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Defensa el jueves 13 de noviembre.

El funcionario dijo en un comunicado que el ataque ocurrió en el Caribe y causó la muerte de cuatro personas a quienes se refirió como “narcoterroristas”.

El domingo 16 de noviembre el Comando Sur de Estados Unidos anunció que un día antes condujo el ataque número 21 contra un bote supuestamente cargado de drogas en el Pacífico.

En el comunicado publicado en X el Comando Sur señaló que tres personas murieron a bordo del bote, el cual, según inteligencia de EE.UU., transportaba narcóticos en una ruta comúnmente utilizada para el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental.

El Comando Sur de Estados Unidos dijo que se realizó un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron cuatro presuntos “narcoterroristas” a bordo de una lancha. En su cuenta de X, el comando dijo que sus áreas de inteligencia confirmaron que la embarcación transportaba drogas en una ruta marítima para el narcotráfico.

Las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron tres embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el este del océano Pacífico y reportaron ocho personas muertas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 15 de diciembre, por orden de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales sobre tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”.

Las fuerzas de EE.UU. atacaron otra embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico en la zona este del océano Pacífico. El Comando Sur dijo que cuatro personas murieron en estos hechos.

Esta acción militar se dio a conocer momentos antes de que el presidente Trump diera un mensaje a la nación en el que destacó los logros que, según el mandatario, su Gobierno ha alcanzado desde que él comenzó su segunda presidencia el 20 de enero. Trump no habló de las tensiones con Venezuela.

Las fuerzas de EE.UU. realizaron nuevos ataques contra dos embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en aguas internacionales del océano Pacífico, según el Comando Sur, que agregó que cinco personas murieron en esta ofensiva.

Esta fue la tercera maniobra militar de EE.UU. en la zona en menos de una semana.

Un nuevo ataque se llevó a cabo a pocos días de la Navidad. “El 22 de diciembre, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones designadas como terroristas en aguas internacionales”, publicó el Comando Sur en X.

A pocos días de cerrar el 2025, las Fuerzas Militares de EE.UU. ejecutaron otro ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental en el que murieron dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 29 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X.

SOUTHCOM indicó que dos hombres murieron y ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido en el ataque.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. informaron el miércoles, en el último día de 2025, que atacaron lo que se describió como un “convoy” de tres embarcaciones que participaban en el tráfico de narcóticos. Se trata del más reciente ataque en la escalada de acciones de Estados Unidos contra lo que afirma son traficantes de drogas.

Funcionarios indicaron que tres personas murieron en una de las embarcaciones atacadas, mientras que los sobrevivientes de las otras dos embarcaciones abandonaron los botes, según un anuncio del Comando Sur de EE.UU. publicado en X el miércoles.

Se desconoce hasta el momento dónde ocurrieron los ataques. Las Fuerzas Militares solo los describió como realizados en “aguas internacionales”. Ataques anteriores han tenido lugar tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Piper Hudspeth Blackburn y Clay Voytek