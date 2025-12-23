Lo que los votantes dicen que quieren para Navidad

Por John King, CNN

Algo grande domina la lista de deseos navideños de Tonya Rincon, y está dispuesta a esperar casi un año para conseguirlo: “que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes”.

Billy Pierce tiene un pedido de fin de año muy diferente: “más control republicano”.

Opuestos políticos, están cerrando 2025 como lo hicieron en 2024: en cada lado de la división estadounidense sobre Donald Trump.

Pierce, un jubilado y consultor a tiempo parcial en Carolina del Sur, calificó el primer año de Trump de regreso en la Casa Blanca con un 8 de 10. Rincon, una residente de Michigan que se jubiló el año pasado de la Ford Motor Company, le dio al presidente un 1. (Cero no era una opción).

“Mejor”, así calificó Pierce su nivel de vida desde que Trump regresó a la presidencia hace 11 meses. “Un poco peor”, respondió Rincon.

Ambos son votantes que participan en nuestro proyecto All Over the Map. Comenzamos el proyecto hace 28 meses con un puñado de votantes en Iowa y ahora mantenemos contacto, hasta ahora, con aproximadamente 150 votantes repartidos en 17 estados.

La polarización ha sido una constante desde que Trump tomó el centro del escenario en la política estadounidense, así que no fue sorpresa que nuestra encuesta de fin de año mostrara que la feroz división sobre el presidente persiste. En algunos aspectos, esa división parece haberse ampliado desde su regreso al cargo.

“Creo que el presidente Trump está haciendo un trabajo increíble”, dijo Pam Aita, una jubilada de Pensilvania que vive en el decisivo condado de Northampton.

“Sociópata narcisista”, fue la evaluación bastante diferente de Trump por parte de Darrell Ann Murphy, una jubilada que juega regularmente al mahjong con Aita a pesar de sus puntos de vista radicalmente opuestos sobre el presidente y su desempeño.

“Es el peor en todo”, dijo Zoila Sánchez, una agente inmobiliaria de Las Vegas que se considera republicana reaganista y no soporta a Trump.

“Está trabajando muy duro para traer empleos al país”, dijo Joseph Knowles, un trabajador automotriz de Michigan.

“No está enfocado en Estados Unidos, está enfocado en sí mismo”, dijo Claudio Rodríguez, organizador comunitario y trabajador de un banco de alimentos en Arizona. “Nada de ‘Estados Unidos primero’”.

Más allá de la división reflejada en torno a Trump, la encuesta proporcionó varios puntos interesantes. Algunos pueden ser instructivos sobre el clima electoral de mitad de mandato, al menos en esta etapa inicial.

Otros ofrecen perspectivas a medida que nos acercamos a una transición gigante e impredecible: la búsqueda del Partido Republicano de un nuevo líder tras tres elecciones presidenciales consecutivas con Trump encabezando la boleta.

También está la crisis de identidad de los demócratas, que sigue siendo un problema, aunque permanece algo enmascarada por el sentimiento anti-Trump que impulsó a los demócratas a una serie de importantes victorias electorales en 2025.

A continuación, algunos aspectos destacados de la encuesta.

El costo de vida fue una preocupación bipartidista. Los demócratas en nuestra encuesta de votantes dijeron que Trump rompió la promesa de reducir rápidamente los costos; los republicanos tendieron a ser más pacientes, incluso cuando la mayoría informó que sus costos son al menos algo más altos en 2025 que en 2024.

“Es peor”, dijo Kim Cavaliere, una independiente que vive en Georgia. “Se supone que debo emocionarme porque bajó el precio de los huevos”.

Rincon fue una de las muchas votantes que planeaban gastar lo mismo o menos esta temporada navideña, dijo, “ya que los comestibles y los servicios públicos están más caros”.

Lal Lopez, enfermera en Manhattan y demócrata liberal, dijo que ha tomado un tercer trabajo para poder pagar las cuentas.

Chantá Villano-Willis, una demócrata de Georgia que se volvió independiente, dijo que 2025 fue un año de altos precios para bienes y servicios. “No estoy contenta con el aumento de mis primas de seguro médico”, agregó.

“Las pequeñas empresas están sufriendo”, afirmó Catherine Long, demócrata y jubilada en Pensilvania. “Los precios de los restaurantes se están disparando”.

Aita fue una de las votantes de Trump que pidió paciencia.

“No puedes cambiar el nivel de vida en 11 meses”, dijo.

Chris Mudd, un votante de Trump en Iowa, vio que su negocio de energía solar sufrió cuando expiraron los incentivos de energía verde de la era Biden. “Perder los créditos fiscales ha tenido un gran impacto negativo en nuestro negocio, pero confío en que las cosas mejorarán”, dijo Mudd. “El costo de la energía sigue siendo demasiado alto”.

Devin McIver, operador de maquinaria pesada y votante de Trump en Nueva Hampshire, adoptó un enfoque proactivo para manejar los grandes cambios económicos de 2025.

“Aún puedo conseguir las cosas que necesito a precios asequibles”, dijo. “Sin embargo, no compro en Canadá debido a los aranceles. Ni en ningún otro lugar con aranceles altos”.

Los votantes demócratas que encuestamos fueron unánimes en su indignación por las tácticas de deportación del Gobierno de Trump.

“Es una mancha para nuestro país”, dijo Carey Fulks Jr., un demócrata de Atlanta.

“Demasiado agresivo e inhumano”, dijo Angela Lang, organizadora comunitaria en Milwaukee.

“No hay compasión”, dijo Rodríguez, votante de Harris en Tucson.

“No hay transparencia respecto al historial de quienes son detenidos”, dijo Lawrence Malinconico, profesor universitario de Pensilvania y feroz crítico de Trump.

Varios de los votantes de Trump también expresaron preocupación de que la Casa Blanca está yendo demasiado lejos, aunque dijeron que una aplicación más estricta de la ley era necesaria desde hace tiempo.

Max Scheske es miembro de los Republicanos Universitarios de Michigan, pero no es simpatizante de Trump.

“Cerró la frontera, lo cual está bien”, dijo Scheske. “Pero no hay ninguna razón para estar haciendo estos videos provocativos de deportaciones”.

La promesa de una aplicación más estricta de las leyes migratorias fue una de las razones por las que Mudd, de Iowa, fue un partidario temprano de Trump en 2015.

“Difícil de ver, para ser honesto”, aseguró sobre las tácticas agresivas de deportación del Gobierno. “Pero hacer cumplir las leyes que no se han aplicado es un shock para el sistema. Demasiados (gobiernos) miraron hacia otro lado durante demasiado tiempo”.

Esto es tanto una dinámica obvia como crítica. La energía progresista impulsó las impresionantes victorias electorales demócratas de 2025 y es esencial para el partido ahora que se acercan las importantes elecciones de mitad de mandato de 2026.

Trump “tiene un desprecio total por la democracia y por las leyes internacionales de la guerra”, dijo Anna St. Clair, trabajadora de relaciones públicas en Manhattan.

“El presidente es incompetente, racista, misógino y avaro”, dijo Fulks, el votante de Atlanta.

Pat Levin, una demócrata de Pensilvania de 95 años, espera que la oposición a Trump en 2026 incluya voltear su distrito congresional a azul y terminar con la mayoría republicana en la Cámara.

“Bajo su tiranía, la educación superior se ha politizado”, dijo Levin. “Nos está llevando a la bancarrota moral”.

Esto saltó a la vista al leer las respuestas de la encuesta. Los votantes que aman a Trump y los que lo detestan comparten una desconfianza y distancia hacia el Gobierno en general.

La recomendación de Aita, votante de Trump en Pensilvania: “Límites de mandato para el Congreso y la Corte Suprema”.

“Límites de mandato y de edad para el Congreso”, dijo Rodríguez, la progresista de Arizona.

“Límites de mandato”, dijo McIver, seguidor de Trump en Nueva Hampshire, cuando se le preguntó qué mejoraría el discurso político en Estados Unidos.

“Mandatos limitados para los funcionarios electos y los jueces de la Corte Suprema”, dijo Brian McMutuary, gerente de restaurante en Wisconsin.

Cavaliere, el independiente de Georgia, ofreció esta sugerencia: “Que sea obligatorio que el presidente tenga entre 40 y 65 años y experiencia militar”.

Y este deseo vino de Wahbeh Nuseibeh, votante con inclinación demócrata en los suburbios de Detroit: “Nuevo liderazgo en todos los ámbitos”.

Al igual que los llamados a reformas, el deseo de menos hostilidad en la política fue una petición bipartidista.

“Menos ataques personales entre unos y otros”, pidió Knowles, trabajador automotriz y votante de Trump en Michigan.

Shanen Ebersole, ganadera y partidaria de Trump en Iowa, dijo que el presidente debería hacer más para bajar la tensión. “Desearía que fuera un poco más positivo para que todos nos llevemos mejor”, afirmó. Joan London es abogada en el condado de Berks, Pensilvania, y ahora es independiente porque sintió que no podía permanecer en el Partido Republicano dirigido por Trump. Su deseo es similar.

“Necesitamos un centro viable de regreso en nuestra política”, dijo London. “La mayoría del electorado no es extremo”.

