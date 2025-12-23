Skip to Content
Equipos de emergencia responden a un incidente tras un incendio y explosión en un asilo de ancianos en Pensilvania

Published 1:28 pm

Por Danny Freeman y Taylor Romine, CNN

Los equipos de emergencia están respondiendo a un incidente en un asilo de ancianos de Pensilvania tras un incendio y una explosión reportados, según informan funcionarios de bomberos y policía.

El asilo de ancianos Silver Lake está ubicado a unas 20 millas (32 km) al noroeste de Filadelfia, en el municipio de Bristol.

Por el momento no está claro si hay personas heridas y la situación sigue en desarrollo.

Noticia en desarrollo…

