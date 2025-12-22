Rusia dijo que brindará “toda su cooperación y apoyo” a Caracas contra el bloqueo de EE.UU., según el canciller de Venezuela

Por CNN en Español

El canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, y aseguró que Moscú prometió su apoyo contra el bloqueo anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Gil afirmó este lunes en una publicación en Telegram que Lavrov “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela” y que aseguró que Rusia “brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU”.

El canciller venezolano dijo en el comunicado que repasó con Lavrov las “agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional” de EE.UU. en el caribe.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que en la llamada “reafirmó su amplio apoyo y solidaridad con el liderazgo y el pueblo venezolanos en el contexto actual”. Sobre la situación en el Caribe, expresó que las crecientes acciones de Washington “tienen consecuencias de largo alcance para la región y plantean una amenaza para el transporte marítimo internacional”.

El martes, Trump aseguró que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y anunció un “bloqueó total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, una escalada de las acciones militares en la zona que según la Casa Blanca tenían como objetivo combatir al narcotráfico. Hasta el momento, EE.UU. ha incautado dos buques petroleros y el domingo personal estadounidense trabajó para interceptar una tercera embarcación.

La semana pasada, Lavrov dijo en conferencia de prensa que estaba “profundamente preocupado” por las acciones de la Armada estadounidense y dijo que los anuncios de un bloqueo naval son “declaraciones beligerantes”.

El sábado, Venezuela aseguró que Irán ofreció su ayuda para “enfrentar la piratería” de EE.UU., mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo en un comunicado que enfatizó “la responsabilidad de la comunidad internacional de oponerse firmemente a estas acciones ilegales y unilaterales”.

