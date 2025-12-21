“Seguimos aquí”: líder católico preside misa de Navidad en una iglesia de Gaza bombardeada por Israel

Por Tareq El-Hilou, Abeer Salman, Ibrahim Dahman y Sana Noor Haq, CNN

El principal líder católico en Tierra Santa instó a los palestinos a “no solo sobrevivir”, sino a “reconstruir la vida” en Gaza, mientras presidía la misa de Navidad el domingo, en medio de un escenario de destrucción y desplazamiento de proporciones apocalípticas causado por Israel.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, visitó la Iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de Gaza en su cuarto viaje al enclave palestino desde que Israel lanzó su ofensiva militar, y por primera vez desde el ataque israelí mortal contra la parroquia en julio.

“Estamos en una situación muy precaria, como ocurre en prácticamente toda Gaza”, dijo Pizzaballa a los fieles durante el sermón del domingo.

“A veces pensamos que los poderes del mundo decidirán nuestro futuro. Pero en realidad, somos nosotros, la gente que está aquí, quienes decidiremos cómo reconstruirlo todo”, afirmó. “Los animo a no perder la esperanza. Estamos entrando en una nueva fase, no solo tenemos que sobrevivir, sino también reconstruir la vida”.

”En esta nueva etapa debemos llevar el espíritu de la Navidad, el espíritu de la luz, de la ternura y del crecimiento”, añadió. “Ahora parece imposible, pero después de dos años de una guerra terrible, seguimos aquí”.

Desde octubre de 2023, el fallecido papa Francisco llamaba todos los días a la Iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de Gaza para hablar con líderes de la iglesia y con algunos de los palestinos que se refugiaban en la parroquia, contó previamente a CNN el padre Gabriel Romanelli.

La visita de Pizzaballa se produjo en un contexto en el que persisten los desafíos para la supervivencia de los palestinos en Gaza, más de dos meses después de que Israel y Hamas acordaran un cese del fuego impulsado por Estados Unidos. Los bombardeos, las severas restricciones a la ayuda humanitaria, la inseguridad alimentaria causada por Israel y las inundaciones repentinas han agravado la crisis en el enclave.

Al menos 401 personas han muerto desde el alto el fuego del 11 de octubre, informó el sábado el Ministerio de Salud de Gaza. En total, 70.925 palestinos han muerto por las acciones de Israel y 171.185 han resultado heridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas y otros grupos militantes lanzaron un ataque contra Israel, según el ministerio.

Imágenes de CNN desde la Ciudad de Gaza mostraron el domingo campanas repicando con fuerza sobre la parroquia, donde un bebé, Mario, fue bautizado como símbolo de “nueva vida” y “nueva esperanza”, según el Patriarcado Latino de Jerusalén. Esferas rojas y doradas, coronas verdes y listones decoraban la Iglesia de la Sagrada Familia, y en una esquina se levantaba un alto árbol de Navidad cubierto de guirnaldas.

George Bisan, un palestino de 11 años, dijo a CNN que aún sigue en estado de shock por el ataque a la iglesia ocurrido en julio.

“Cuando bombardearon la iglesia desde el aire, muchas personas resultaron heridas y murieron”, contó el domingo. “Mi deseo para el año nuevo es salir de aquí, reunirme con mi familia en el extranjero y que podamos vivir en paz. … Queremos vivir”.

Para otros miembros de la comunidad cristiana, las visitas de líderes religiosos a Gaza representan un alivio y una fuente de consuelo para los palestinos que viven bajo asedio y violencia.

“Estas visitas se consideran una muestra de apoyo y de fortaleza para la comunidad”, dijo a CNN el domingo Ramez Al-Souri, desplazado en la Ciudad de Gaza. “La gente de Gaza ama la vida y aspira a vivir en paz”.

Durante las dos primeras semanas de los combates, un ataque israelí mató a los tres hijos de Al-Souri —Suhail, de 14 años; Julie, de 12; y Majd, de 11— mientras intentaban refugiarse en otra iglesia del norte de Gaza, en octubre de 2023.

El ataque contra la Iglesia Ortodoxa Griega de San Porfirio —una de las más antiguas del mundo— dejó al menos 17 muertos, según autoridades sanitarias palestinas. En ese momento, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó que el objetivo del ataque era Hamas, reportó previamente CNN.

“Ya no quedan niños. Todos se han convertido en víctimas de esta guerra”, añadió Al-Souri.

“Con la llegada del nuevo año, esperamos que sea un año de amor y de paz, en el que todas las personas puedan vivir en libertad y con la esperanza de un mañana mejor”, comentó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Evan John, Eyad Kourdi y Max Saltman, de CNN